Εγκαταστήστε το RSS Bridge με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη γέφυρα που μετατρέπει ιστοσελίδες χωρίς RSS σε καθαρές ροές για εγγραφή, για κάθε αναγνώστη.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για RSS Bridge
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με RSS Bridge
Το RSS Bridge είναι μια υπηρεσία PHP ανοιχτού κώδικα που δημιουργεί ροές RSS και Atom για ιστότοπους που δεν τις δημοσιεύουν πλέον — κοινωνικά δίκτυα, πλατφόρμες βίντεο, πύλες ειδήσεων, νήματα φόρουμ και την ευρεία γκάμα σελίδων που σταμάτησαν αθόρυβα τις ροές την τελευταία δεκαετία. Περιλαμβάνει εκατοντάδες γέφυρες που συντηρούνται από την κοινότητα και εκθέτει την καθεμία ως μια σταθερή διεύθυνση URL ροής στην οποία μπορείτε να εγγραφείτε από οποιονδήποτε αναγνώστη.
Η αυτο-φιλοξενία του RSS Bridge στον δικό σας VPS διατηρεί την λίστα ανάγνωσής σας ιδιωτική, παρακάμπτει τα όρια ρυθμού και τον χρόνο διακοπής λειτουργίας των δημόσιων περιπτώσεων που συνοδεύουν τις κοινόχρηστες αναπτύξεις της κοινότητας, και σας επιτρέπει να επιλέξετε ακριβώς ποιες γέφυρες εκθέτει η δική σας περίπτωση. Σε συνδυασμό με έναν αυτο-φιλοξενούμενο αναγνώστη όπως το FreshRSS ή το CommaFeed, σας δίνει ξανά τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο καταναλώνετε τον ανοιχτό ιστό.
Βασικά χαρακτηριστικά του RSS Bridge
Εκατοντάδες γέφυρες
Δημιουργήστε ροές από κανάλια YouTube, χρονογραμμές Mastodon, subreddits Reddit, σελίδες Bandcamp, εκδόσεις GitHub, ειδησεογραφικούς ιστότοπους και πολλές ακόμα πηγές άμεσα.
Πολλαπλές μορφές ροών
Διαθέστε κάθε πηγή ως Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML, ή απλό κείμενο, ώστε οποιοσδήποτε αναγνώστης, scraper ή webhook consumer να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει.
Bridge whitelist
Περιορίστε την εγκατάστασή σας σε ένα επιμελημένο σύνολο γεφυρών μέσω του
whitelist.txt για να ελέγχετε τη χρήση πόρων και να αποφύγετε την έκθεση σπάνια χρησιμοποιούμενων scrapers.
Ανάκτηση ποιότητας browser
Συμπεριλαμβάνει το curl-impersonate ώστε τα αιτήματα να μοιάζουν με αυτά ενός πραγματικού προγράμματος περιήγησης Chrome, ξεπερνώντας έτσι ιστοσελίδες που μπλοκάρουν τους τυπικούς HTTP clients.
Προσαρμοσμένες γέφυρες
Ρίξτε τα δικά σας αρχεία
Bridge.php στον τόμο config για να κάνετε scrape οποιονδήποτε ιστότοπο χρειάζεστε χωρίς να κάνετε fork το project.
Δεν απαιτούνται λογαριασμοί
Web UI χωρίς κατάσταση, χωρίς χρήστες, χωρίς database και χωρίς signup - τα URLs των feeds είναι η μόνη μόνιμη κατάσταση.
Γιατί να τρέξω RSS Bridge στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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