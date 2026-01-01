Το RSS Bridge είναι μια υπηρεσία PHP ανοιχτού κώδικα που δημιουργεί ροές RSS και Atom για ιστότοπους που δεν τις δημοσιεύουν πλέον — κοινωνικά δίκτυα, πλατφόρμες βίντεο, πύλες ειδήσεων, νήματα φόρουμ και την ευρεία γκάμα σελίδων που σταμάτησαν αθόρυβα τις ροές την τελευταία δεκαετία. Περιλαμβάνει εκατοντάδες γέφυρες που συντηρούνται από την κοινότητα και εκθέτει την καθεμία ως μια σταθερή διεύθυνση URL ροής στην οποία μπορείτε να εγγραφείτε από οποιονδήποτε αναγνώστη.

Η αυτο-φιλοξενία του RSS Bridge στον δικό σας VPS διατηρεί την λίστα ανάγνωσής σας ιδιωτική, παρακάμπτει τα όρια ρυθμού και τον χρόνο διακοπής λειτουργίας των δημόσιων περιπτώσεων που συνοδεύουν τις κοινόχρηστες αναπτύξεις της κοινότητας, και σας επιτρέπει να επιλέξετε ακριβώς ποιες γέφυρες εκθέτει η δική σας περίπτωση. Σε συνδυασμό με έναν αυτο-φιλοξενούμενο αναγνώστη όπως το FreshRSS ή το CommaFeed, σας δίνει ξανά τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο καταναλώνετε τον ανοιχτό ιστό.