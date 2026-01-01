Το Ever Gauzy είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρήσεων ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί ERP, CRM, HRM, ATS και διαχείριση έργων σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας. Έχει σχεδιαστεί για πρακτορεία, συμβουλευτικές εταιρείες και ομάδες παροχής υπηρεσιών που χρειάζονται να παρακολουθούν τον χρόνο, να διαχειρίζονται τη μισθοδοσία, να εκτελούν διαδικασίες πωλήσεων και να αναφέρουν την κερδοφορία χωρίς να συνδυάζουν πέντε ξεχωριστές συνδρομές SaaS.

Η αυτο-φιλοξενία του Gauzy στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα πελατών, τις συμβάσεις, τα τιμολόγια και τα αρχεία HR υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη και χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή. Η πλατφόρμα αναπτύσσεται ενεργά από την Ever Co., με χιλιάδες συνεισφέροντες στο GitHub και μια άδεια ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει την εμπορική αυτο-φιλοξενία.