Εγκαταστήστε το Ever Gauzy με ένα κλικ.
Επιχειρηματική πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει ERP, CRM, HRM, ATS και διαχείριση έργων σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Ever Gauzy
Το Ever Gauzy είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρήσεων ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί ERP, CRM, HRM, ATS και διαχείριση έργων σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας. Έχει σχεδιαστεί για πρακτορεία, συμβουλευτικές εταιρείες και ομάδες παροχής υπηρεσιών που χρειάζονται να παρακολουθούν τον χρόνο, να διαχειρίζονται τη μισθοδοσία, να εκτελούν διαδικασίες πωλήσεων και να αναφέρουν την κερδοφορία χωρίς να συνδυάζουν πέντε ξεχωριστές συνδρομές SaaS.
Η αυτο-φιλοξενία του Gauzy στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα πελατών, τις συμβάσεις, τα τιμολόγια και τα αρχεία HR υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη και χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή. Η πλατφόρμα αναπτύσσεται ενεργά από την Ever Co., με χιλιάδες συνεισφέροντες στο GitHub και μια άδεια ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει την εμπορική αυτο-φιλοξενία.
Βασικά χαρακτηριστικά του Ever Gauzy
Ενοποιημένη σουίτα ERP
Οι ενότητες οικονομικών, αποθεμάτων, αγορών και λογιστικής μοιράζονται ένα ενιαίο μοντέλο δεδομένων, ώστε οι αναφορές να αντικατοπτρίζουν πάντα τους ίδιους αριθμούς σε όλα τα τμήματα.
Ενσωματωμένο CRM
Παρακολουθήστε δυνητικούς πελάτες, συμφωνίες, επαφές και pipelines, παράλληλα με την τιμολόγηση και την παράδοση έργων, χωρίς εξαγωγή δεδομένων μεταξύ ξεχωριστών εργαλείων.
HRM και ATS
Διαχειριστείτε υπαλλήλους, υποψηφίους, άδειες, συμβάσεις και ολόκληρη τη διαδικασία πρόσληψης, από την ανάρτηση θέσεων εργασίας έως την ενσωμάτωση, όλα σε ένα σημείο.
Παρακολούθηση χρόνου και ωρολόγια φύλλα
Η εγγενής παρακολούθηση χρόνου με μη αυτόματες και αυτόματες καταχωρίσεις τροφοδοτεί απευθείας τη μισθοδοσία, την τιμολόγηση και τις αναφορές κερδοφορίας έργων.
Χώροι εργασίας πολλαπλών ενοικιαστών
Επιτρέπει τη λειτουργία πολλών οργανισμών και ομάδων σε μία εγκατάσταση με ξεχωριστά δεδομένα, δικαιώματα και χρέωση για κάθε μισθωτή.
Ανοιχτό integration API
Τα REST και GraphQL APIs, καθώς και οι ενσωματώσεις webhook με GitHub, Hubstaff, Upwork και Make.com, σας επιτρέπουν να επεκτείνετε το Gauzy ώστε να ταιριάζει στις υπάρχουσες ροές εργασίας.
Γιατί να τρέξω Ever Gauzy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.