Το Hister είναι μια μηχανή αναζήτησης ανοιχτού κώδικα που ευρετηριάζει αυτόματα πλήρες κείμενο των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε, μετατρέποντας το ιστορικό περιήγησής σας σε μια ιδιωτική, αναζητήσιμη βάση γνώσεων. Αντί να κάνετε κύλιση σε μια χρονολογική λίστα ιστορικού ή να βασίζεστε σε απομακρυσμένες μηχανές αναζήτησης που καταγράφουν κάθε αναζήτηση, το Hister σας επιτρέπει να βρείτε οποιαδήποτε σελίδα έχετε ήδη διαβάσει χρησιμοποιώντας το περιεχόμενό της, όχι μόνο τον τίτλο ή το URL της.

Η αυτο-φιλοξενία του Hister διατηρεί τα δεδομένα περιήγησής σας, το ευρετηριασμένο περιεχόμενο και τα ερωτήματα αναζήτησης εξ ολοκλήρου στο VPS σας. Η ίδια εγκατάσταση μπορεί να ανιχνεύει επιπλέον ιστότοπους, να ευρετηριάζει τοπικά αρχεία, να εκθέτει ένα MCP endpoint σε πράκτορες AI και να εξυπηρετεί πολλούς χρήστες - όλα αυτά χωρίς να στείλει ούτε ένα ερώτημα σε υπηρεσία τρίτου μέρους.