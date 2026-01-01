Αναπτύξτε το Hister με ένα κλικ.
Προσωπική μηχανή αναζήτησης local-first που ευρετηριάζει πλήρες κείμενο το ιστορικό του browser σας και τη βάση γνώσεων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Hister
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Hister
Το Hister είναι μια μηχανή αναζήτησης ανοιχτού κώδικα που ευρετηριάζει αυτόματα πλήρες κείμενο των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε, μετατρέποντας το ιστορικό περιήγησής σας σε μια ιδιωτική, αναζητήσιμη βάση γνώσεων. Αντί να κάνετε κύλιση σε μια χρονολογική λίστα ιστορικού ή να βασίζεστε σε απομακρυσμένες μηχανές αναζήτησης που καταγράφουν κάθε αναζήτηση, το Hister σας επιτρέπει να βρείτε οποιαδήποτε σελίδα έχετε ήδη διαβάσει χρησιμοποιώντας το περιεχόμενό της, όχι μόνο τον τίτλο ή το URL της.
Η αυτο-φιλοξενία του Hister διατηρεί τα δεδομένα περιήγησής σας, το ευρετηριασμένο περιεχόμενο και τα ερωτήματα αναζήτησης εξ ολοκλήρου στο VPS σας. Η ίδια εγκατάσταση μπορεί να ανιχνεύει επιπλέον ιστότοπους, να ευρετηριάζει τοπικά αρχεία, να εκθέτει ένα MCP endpoint σε πράκτορες AI και να εξυπηρετεί πολλούς χρήστες - όλα αυτά χωρίς να στείλει ούτε ένα ερώτημα σε υπηρεσία τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Hister
Ευρετήριο ιστορικού πλήρους κειμένου
Ευρετηριάζει αυτόματα το πραγματικό περιεχόμενο των σελιδών που επισκέπτεστε, ώστε να μπορείτε να αναζητήσετε με βάση το τι γράφτηκε, όχι μόνο με βάση το URL ή τον τίτλο.
Ισχυρή γλώσσα ερωτημάτων
Φιλτράρετε κατά domain, εύρος ημερομηνιών, γλώσσα, tags και εκφράσεις πλήρους κειμένου, χρησιμοποιώντας μια ειδική σύνταξη ερωτημάτων σχεδιασμένη για ακρίβεια.
Τοπική ευρετηρίαση αρχείων
Κατευθύνετε το Hister σε καταλόγους στον VPS σας για να ευρετηριάσει σημειώσεις, έγγραφα και βάσεις γνώσεων παράλληλα με το ιστορικό περιήγησής σας.
Ενσωματωμένο crawler
Επεκτείνετε το ευρετήριο με ανίχνευση εξωτερικών ιστοσελίδων είτε με έναν παραδοσιακό HTTP crawler είτε με έναν headless browser για σελίδες με έντονη χρήση JavaScript.
Πολυχρηστική υποστήριξη
Φιλοξενήστε μια κοινόχρηστη instance για μια ομάδα ή μια τοπική κοινότητα με indexes ανά χρήστη και αυθεντικοποίηση βασισμένη σε OAuth.
AI και MCP ενσωμάτωση
Ενεργοποιήστε την προαιρετική σημασιολογική αναζήτηση και διαθέστε τα αποτελέσματα σε πράκτορες AI μέσω ενός Model Context Protocol endpoint.
Γιατί να τρέξω Hister στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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