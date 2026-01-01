Αναπτύξτε το Gotify με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος διακομιστής push notification με ένα απλό REST API και παράδοση WebSocket σε πραγματικό χρόνο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Gotify
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Gotify
Το Gotify είναι ένας ελαφρύς, ανοιχτού κώδικα server ειδοποιήσεων push που σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα σε πραγματικό χρόνο. Ένα απλό REST API διευκολύνει την ενσωμάτωση ειδοποιήσεων από scripts, εργαλεία παρακολούθησης, cron jobs και εφαρμογές χωρίς να βασίζεται σε Firebase, Pushover ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία τρίτου μέρους. Υποστηρίζει πολλαπλές εφαρμογές πελάτη και οργανώνει τις ειδοποιήσεις ανά πηγή με επίπεδα προτεραιότητας.
Η αυτο-φιλοξενία του Gotify διατηρεί όλα τα δεδομένα ειδοποιήσεων στον δικό σας VPS, εγγυώμενη την ιδιωτικότητα και τη διαθεσιμότητα. Το ελάχιστο αποτύπωμα πόρων του σημαίνει ότι λειτουργεί άνετα παράλληλα με άλλες εφαρμογές χωρίς να ανταγωνίζεται για μνήμη ή CPU.
Βασικά χαρακτηριστικά του Gotify
Απλός REST API
Στείλτε ειδοποιήσεις από οποιοδήποτε script ή εφαρμογή με ένα μόνο HTTP POST request - δεν απαιτείται SDK και χωρίς περίπλοκη εγκατάσταση.
Real-Time WebSockets
Τα μηνύματα προωθούνται άμεσα σε συνδεδεμένους χρήστες μέσω WebSocket, διασφαλίζοντας ότι οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται στις συσκευές σας τη στιγμή που αποστέλλονται.
Android και web πελάτες
Λάβετε ειδοποιήσεις σε συσκευές Android με την επίσημη εφαρμογή, ή παρακολουθήστε μηνύματα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης μέσω του ενσωματωμένου web UI.
Υποστήριξη Πολλαπλών Εφαρμογών
Οργανώστε τις ειδοποιήσεις ανά εφαρμογή προέλευσης με ξεχωριστά tokens και επίπεδα προτεραιότητας, διατηρώντας τις ειδοποιήσεις παρακολούθησης, τα αντίγραφα ασφαλείας και τα συμβάντα CI σαφώς διαχωρισμένα.
Plugin επεκτασιμότητα
Επεκτείνετε το Gotify με πρόσθετα της κοινότητας για να προσθέσετε νέες πηγές ειδοποιήσεων, κανόνες προώθησης και προσαρμοσμένες ενσωματώσεις χωρίς να τροποποιήσετε τον κεντρικό διακομιστή.
Γιατί να τρέξω Gotify στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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