Το Gotify είναι ένας ελαφρύς, ανοιχτού κώδικα server ειδοποιήσεων push που σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα σε πραγματικό χρόνο. Ένα απλό REST API διευκολύνει την ενσωμάτωση ειδοποιήσεων από scripts, εργαλεία παρακολούθησης, cron jobs και εφαρμογές χωρίς να βασίζεται σε Firebase, Pushover ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία τρίτου μέρους. Υποστηρίζει πολλαπλές εφαρμογές πελάτη και οργανώνει τις ειδοποιήσεις ανά πηγή με επίπεδα προτεραιότητας.

Η αυτο-φιλοξενία του Gotify διατηρεί όλα τα δεδομένα ειδοποιήσεων στον δικό σας VPS, εγγυώμενη την ιδιωτικότητα και τη διαθεσιμότητα. Το ελάχιστο αποτύπωμα πόρων του σημαίνει ότι λειτουργεί άνετα παράλληλα με άλλες εφαρμογές χωρίς να ανταγωνίζεται για μνήμη ή CPU.