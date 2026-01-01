Αναπτύξτε docassemble με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Σύστημα εμπειρογνωμόνων ανοιχτού κώδικα για καθοδηγούμενες συνεντεύξεις και αυτοματοποιημένη σύνταξη εγγράφων, βασισμένο σε Python, YAML και Markdown.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για docassemble
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με docassemble
Το docassemble είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα για τη δημιουργία διαδικτυακών καθοδηγούμενων συνεντεύξεων που συλλέγουν πληροφορίες από τελικούς χρήστες και συντάσσουν προσαρμοσμένα έγγραφα, συμβάσεις και έντυπα από τις απαντήσεις. Οι συγγραφείς γράφουν τη λογική των συνεντεύξεων σε YAML, πρότυπα εγγράφων σε Markdown ή DOCX, και επεκτείνουν τη λειτουργικότητα με Python — χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουν μια προσαρμοσμένη διαδικτυακή εφαρμογή.
Αρχικά σχεδιασμένο για οργανισμούς νομικής βοήθειας και δικηγορικά γραφεία που αυτοματοποιούν την εισαγωγή πελατών και τη σύνταξη εγγράφων, το docassemble τροφοδοτεί πλέον συστήματα εμπειρογνωμόνων σε τομείς όπως η συμμόρφωση, οι κυβερνητικές υπηρεσίες και οι ροές εργασίας HR. Η αυτο-φιλοξενία σε ένα VPS διατηρεί ευαίσθητες απαντήσεις συνεντεύξεων, δημιουργημένα έγγραφα και δεδομένα πελατών σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, χωρίς χρεώσεις ανά συνέντευξη ή ανά χρήστη.
Βασικά χαρακτηριστικά του docassemble
Καθοδηγούμενες συνεντεύξεις
Δημιουργήστε ροές ερωτήσεων διακλάδωσης σε YAML που συλλέγουν δεδομένα χρήστη μέσω προσβάσιμων, φιλικών προς κινητά φόρμες web με λογική υπό όρους.
Συναρμολόγηση εγγράφων
Δημιουργεί συμπληρωμένα έγγραφα DOCX, PDF και RTF από απαντήσεις συνεντεύξεων χρησιμοποιώντας πρότυπα Markdown ή Word με αυτόματη μορφοποίηση.
Επεκτασιμότητα Python
Χρησιμοποιήστε πλήρως την Python όποτε το YAML δεν είναι αρκετό - καλέστε εξωτερικά APIs, εκτελέστε υπολογισμούς ή ενσωματώστε με υπάρχοντα συστήματα.
Ηλεκτρονικές υπογραφές
Καταγράψτε υπογραφές σε οθόνες αφής και ενσωματώστε τις σε δημιουργημένα έγγραφα χωρίς υπηρεσίες ηλεκτρονικής υπογραφής τρίτων.
Πολύγλωσση υποστήριξη
Δημιουργήστε μία συνέντευξη σε πολλές γλώσσες με ενσωματωμένα εργαλεία μετάφρασης και μορφοποίηση ημερομηνίας, αριθμού και νομίσματος προσαρμοσμένη στις τοπικές ρυθμίσεις.
Ενσωματωμένο περιβάλλον
Περιβάλλον ανάπτυξης βασισμένο σε browser με επεξεργαστή κώδικα, ζωντανή δοκιμή και διαχείριση πακέτων επιτρέπει στους δημιουργούς να επαναλαμβάνουν χωρίς ξεχωριστό IDE.
Γιατί να τρέξω docassemble στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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