Το docassemble είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα για τη δημιουργία διαδικτυακών καθοδηγούμενων συνεντεύξεων που συλλέγουν πληροφορίες από τελικούς χρήστες και συντάσσουν προσαρμοσμένα έγγραφα, συμβάσεις και έντυπα από τις απαντήσεις. Οι συγγραφείς γράφουν τη λογική των συνεντεύξεων σε YAML, πρότυπα εγγράφων σε Markdown ή DOCX, και επεκτείνουν τη λειτουργικότητα με Python — χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουν μια προσαρμοσμένη διαδικτυακή εφαρμογή.

Αρχικά σχεδιασμένο για οργανισμούς νομικής βοήθειας και δικηγορικά γραφεία που αυτοματοποιούν την εισαγωγή πελατών και τη σύνταξη εγγράφων, το docassemble τροφοδοτεί πλέον συστήματα εμπειρογνωμόνων σε τομείς όπως η συμμόρφωση, οι κυβερνητικές υπηρεσίες και οι ροές εργασίας HR. Η αυτο-φιλοξενία σε ένα VPS διατηρεί ευαίσθητες απαντήσεις συνεντεύξεων, δημιουργημένα έγγραφα και δεδομένα πελατών σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, χωρίς χρεώσεις ανά συνέντευξη ή ανά χρήστη.