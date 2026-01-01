Αναπτύξτε το Donetick με εγκατάσταση ενός κλικ.
Συνεργατικός διαχειριστής εργασιών ανοιχτού κώδικα για την οργάνωση οικιακών εργασιών και επαναλαμβανόμενων υποχρεώσεων για πολλούς χρήστες.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Donetick
Το Donetick είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή διαχείρισης εργασιών, ειδικά σχεδιασμένη για κοινόχρηστους χώρους διαβίωσης και μικρές ομάδες. Ξεπερνά τις απλές λίστες εκκρεμοτήτων προσφέροντας έξυπνες στρατηγικές ανάθεσης — συμπεριλαμβανομένης της τυχαίας εναλλαγής και της εξισορρόπησης φόρτου εργασίας με βάση το ιστορικό ολοκλήρωσης — έτσι ώστε οι επαναλαμβανόμενες ευθύνες να κατανέμονται δίκαια σε όλα τα μέλη χωρίς χειροκίνητο συντονισμό.
Ο ευέλικτος προγραμματισμός υποστηρίζει καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία και προσαρμοσμένα μοτίβα επανάληψης, ενώ οι ενσωματώσεις με το Telegram και το Pushover παρέχουν έγκαιρες υπενθυμίσεις. Η υποστήριξη ετικετών NFC επιτρέπει στα μέλη να ολοκληρώνουν εργασίες άμεσα πατώντας μια ετικέτα στην αντίστοιχη τοποθεσία. Η συμβατότητα SSO και OIDC σημαίνει ότι το Donetick ενσωματώνεται σε υπάρχουσες ρυθμίσεις ταυτότητας, και το ελαφρύ SQLite backend διατηρεί την ανάπτυξη απλή. Η αυτο-φιλοξενία προσφέρει πλήρη προστασία δεδομένων χωρίς συνδρομές.
Βασικά χαρακτηριστικά του Donetick
Έξυπνη ανάθεση εργασιών
Διανέμει τις δουλειές δίκαια, χρησιμοποιώντας τυχαία κατανομή ή εξισορρόπηση φόρτου εργασίας με βάση το ιστορικό ολοκλήρωσης κάθε μέλους.
Ευέλικτη επανάληψη
Υποστηρίζει καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία και προσαρμοσμένα προγράμματα, ώστε κάθε ρουτίνα — από τα καθημερινά πιάτα μέχρι τους μηνιαίους βαθύς καθαρισμούς — να παραμένει σε τροχιά.
Ειδοποιήσεις push
Ενσωματώνεται με το Telegram και το Pushover για να στέλνει υπενθυμίσεις και ληξιπρόθεσμες ειδοποιήσεις απευθείας στις συσκευές των μελών.
Υποστήριξη NFC tag
Τοποθετήστε ετικέτες NFC σε σχετικά σημεία γύρω από το σπίτι, ώστε τα μέλη να μπορούν να σημειώνουν τις εργασίες ως ολοκληρωμένες άμεσα με ένα άγγιγμα τηλεφώνου.
SSO και OIDC σύνδεση
Συνδέεται με υπάρχοντες παρόχους ταυτότητας μέσω Single Sign-On και OpenID Connect για απρόσκοπτη διαχείριση χρηστών.
Γιατί να τρέξω Donetick στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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