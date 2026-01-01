Το Donetick είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή διαχείρισης εργασιών, ειδικά σχεδιασμένη για κοινόχρηστους χώρους διαβίωσης και μικρές ομάδες. Ξεπερνά τις απλές λίστες εκκρεμοτήτων προσφέροντας έξυπνες στρατηγικές ανάθεσης — συμπεριλαμβανομένης της τυχαίας εναλλαγής και της εξισορρόπησης φόρτου εργασίας με βάση το ιστορικό ολοκλήρωσης — έτσι ώστε οι επαναλαμβανόμενες ευθύνες να κατανέμονται δίκαια σε όλα τα μέλη χωρίς χειροκίνητο συντονισμό.

Ο ευέλικτος προγραμματισμός υποστηρίζει καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία και προσαρμοσμένα μοτίβα επανάληψης, ενώ οι ενσωματώσεις με το Telegram και το Pushover παρέχουν έγκαιρες υπενθυμίσεις. Η υποστήριξη ετικετών NFC επιτρέπει στα μέλη να ολοκληρώνουν εργασίες άμεσα πατώντας μια ετικέτα στην αντίστοιχη τοποθεσία. Η συμβατότητα SSO και OIDC σημαίνει ότι το Donetick ενσωματώνεται σε υπάρχουσες ρυθμίσεις ταυτότητας, και το ελαφρύ SQLite backend διατηρεί την ανάπτυξη απλή. Η αυτο-φιλοξενία προσφέρει πλήρη προστασία δεδομένων χωρίς συνδρομές.