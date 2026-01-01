Έκπτωση έως 69% για Photofield

Αναπτύξτε το Photofield με εγκατάσταση ενός κλικ.

Μια αυτο-φιλοξενούμενη γκαλερί φωτογραφιών με έμφαση στην ταχύτητα, η οποία αποδίδει χιλιάδες εικόνες σε μια ομαλή χρονογραμμή με δυνατότητα ζουμ.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Photofield με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Photofield

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Photofield

Το Photofield είναι μια μονοδυαδική γκαλερί φωτογραφιών ανοιχτού κώδικα, χτισμένη γύρω από μία εμμονή: την ταχύτητα. Αντί να σελιδοποιεί φωτογραφίες σε μικρογραφίες, αποδίδει χιλιάδες εικόνες ταυτόχρονα σε έναν συνεχή καμβά με δυνατότητα ζουμ, φορτώνοντας σταδιακά πλακίδια υψηλότερης ανάλυσης καθώς κάνετε μετατόπιση και ζουμ. Το αποτέλεσμα μοιάζει περισσότερο με ένα πρόγραμμα προβολής εικόνων επιφάνειας εργασίας παρά με μια τυπική web gallery.

Η αυτο-φιλοξενία του Photofield στο VPS σας διατηρεί τις πρωτότυπες φωτογραφίες και τα EXIF metadata τους μέσα σε υποδομή που ελέγχετε, αντί για μια υπηρεσία φωτογραφιών SaaS. Ο κατάλογος πηγής είναι προσαρτημένος μόνο για ανάγνωση, έτσι ώστε η γκαλερί να μην μπορεί ποτέ να τροποποιήσει ή να διαγράψει τα πρωτότυπα, καθιστώντας το ένα ασφαλές, μη επεμβατικό frontend για ένα υπάρχον αρχείο συγχρονισμένο μέσω rsync, SCP ή Syncthing.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Photofield

Μεγεθυνόμενη χρονογραμμή

Μετακινηθείτε και κάντε ζουμ με τσίμπημα μέσα από δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες σε έναν ενιαίο, συνεχή καμβά με ροή πλακιδίων πολλαπλής ανάλυσης.

Ανάπτυξη ενιαίου δυαδικού

Ένα Go binary ενσωματώνει το UI, τη βάση δεδομένων γεωγραφικού εντοπισμού και τον indexer, έτσι ο container ξεκινάει σε δευτερόλεπτα χωρίς εξωτερική υπηρεσία database.

Βιβλιοθήκη μόνο για ανάγνωση

Ο κατάλογος φωτογραφιών είναι προσαρτημένος μόνο για ανάγνωση, έτσι ώστε η συλλογή να μην μπορεί ποτέ να τροποποιήσει, να μετονομάσει ή να διαγράψει πρωτότυπα αρχεία κατά την ευρετηρίαση.

Τοπική αντίστροφη γεωκωδικοποίηση

Ενσωματωμένη βάση δεδομένων γεωγραφικού εντοπισμού μετατρέπει τις συντεταγμένες EXIF GPS σε ονόματα τοποθεσιών πλήρως εκτός σύνδεσης, χωρίς κλήσεις API χαρτών τρίτων.

Γρήγορη ευρετηρίαση

Ο ευρετηριαστής σαρώνει νέες φωτογραφίες με χιλιάδες αρχεία ανά δευτερόλεπτο σε SSDs και ενημερώνει τη συλλογή σταδιακά χωρίς να μπλοκάρει την περιήγηση.

Προαιρετική αναζήτηση AI

Συνδέστε έναν εξωτερικό Photofield AI host για να ενεργοποιήσετε τη σημασιολογική αναζήτηση εικόνων και την ανίχνευση προσώπων σε ολόκληρη τη συλλογή.

Γιατί να τρέξω Photofield στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

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Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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