Το Photofield είναι μια μονοδυαδική γκαλερί φωτογραφιών ανοιχτού κώδικα, χτισμένη γύρω από μία εμμονή: την ταχύτητα. Αντί να σελιδοποιεί φωτογραφίες σε μικρογραφίες, αποδίδει χιλιάδες εικόνες ταυτόχρονα σε έναν συνεχή καμβά με δυνατότητα ζουμ, φορτώνοντας σταδιακά πλακίδια υψηλότερης ανάλυσης καθώς κάνετε μετατόπιση και ζουμ. Το αποτέλεσμα μοιάζει περισσότερο με ένα πρόγραμμα προβολής εικόνων επιφάνειας εργασίας παρά με μια τυπική web gallery.

Η αυτο-φιλοξενία του Photofield στο VPS σας διατηρεί τις πρωτότυπες φωτογραφίες και τα EXIF metadata τους μέσα σε υποδομή που ελέγχετε, αντί για μια υπηρεσία φωτογραφιών SaaS. Ο κατάλογος πηγής είναι προσαρτημένος μόνο για ανάγνωση, έτσι ώστε η γκαλερί να μην μπορεί ποτέ να τροποποιήσει ή να διαγράψει τα πρωτότυπα, καθιστώντας το ένα ασφαλές, μη επεμβατικό frontend για ένα υπάρχον αρχείο συγχρονισμένο μέσω rsync, SCP ή Syncthing.