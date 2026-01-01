Αναπτύξτε το Photofield με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μια αυτο-φιλοξενούμενη γκαλερί φωτογραφιών με έμφαση στην ταχύτητα, η οποία αποδίδει χιλιάδες εικόνες σε μια ομαλή χρονογραμμή με δυνατότητα ζουμ.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Photofield
Το Photofield είναι μια μονοδυαδική γκαλερί φωτογραφιών ανοιχτού κώδικα, χτισμένη γύρω από μία εμμονή: την ταχύτητα. Αντί να σελιδοποιεί φωτογραφίες σε μικρογραφίες, αποδίδει χιλιάδες εικόνες ταυτόχρονα σε έναν συνεχή καμβά με δυνατότητα ζουμ, φορτώνοντας σταδιακά πλακίδια υψηλότερης ανάλυσης καθώς κάνετε μετατόπιση και ζουμ. Το αποτέλεσμα μοιάζει περισσότερο με ένα πρόγραμμα προβολής εικόνων επιφάνειας εργασίας παρά με μια τυπική web gallery.
Η αυτο-φιλοξενία του Photofield στο VPS σας διατηρεί τις πρωτότυπες φωτογραφίες και τα EXIF metadata τους μέσα σε υποδομή που ελέγχετε, αντί για μια υπηρεσία φωτογραφιών SaaS. Ο κατάλογος πηγής είναι προσαρτημένος μόνο για ανάγνωση, έτσι ώστε η γκαλερί να μην μπορεί ποτέ να τροποποιήσει ή να διαγράψει τα πρωτότυπα, καθιστώντας το ένα ασφαλές, μη επεμβατικό frontend για ένα υπάρχον αρχείο συγχρονισμένο μέσω rsync, SCP ή Syncthing.
Βασικά χαρακτηριστικά του Photofield
Μεγεθυνόμενη χρονογραμμή
Μετακινηθείτε και κάντε ζουμ με τσίμπημα μέσα από δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες σε έναν ενιαίο, συνεχή καμβά με ροή πλακιδίων πολλαπλής ανάλυσης.
Ανάπτυξη ενιαίου δυαδικού
Ένα Go binary ενσωματώνει το UI, τη βάση δεδομένων γεωγραφικού εντοπισμού και τον indexer, έτσι ο container ξεκινάει σε δευτερόλεπτα χωρίς εξωτερική υπηρεσία database.
Βιβλιοθήκη μόνο για ανάγνωση
Ο κατάλογος φωτογραφιών είναι προσαρτημένος μόνο για ανάγνωση, έτσι ώστε η συλλογή να μην μπορεί ποτέ να τροποποιήσει, να μετονομάσει ή να διαγράψει πρωτότυπα αρχεία κατά την ευρετηρίαση.
Τοπική αντίστροφη γεωκωδικοποίηση
Ενσωματωμένη βάση δεδομένων γεωγραφικού εντοπισμού μετατρέπει τις συντεταγμένες EXIF GPS σε ονόματα τοποθεσιών πλήρως εκτός σύνδεσης, χωρίς κλήσεις API χαρτών τρίτων.
Γρήγορη ευρετηρίαση
Ο ευρετηριαστής σαρώνει νέες φωτογραφίες με χιλιάδες αρχεία ανά δευτερόλεπτο σε SSDs και ενημερώνει τη συλλογή σταδιακά χωρίς να μπλοκάρει την περιήγηση.
Προαιρετική αναζήτηση AI
Συνδέστε έναν εξωτερικό Photofield AI host για να ενεργοποιήσετε τη σημασιολογική αναζήτηση εικόνων και την ανίχνευση προσώπων σε ολόκληρη τη συλλογή.
Γιατί να τρέξω Photofield στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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