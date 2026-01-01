Το Readur είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων που αξιοποιεί την τεχνολογία OCR για να μετατρέψει έντυπα έγγραφα, σαρωμένα αρχεία και εικόνες σε ψηφιακά αρχεία με δυνατότητα αναζήτησης. Δέχεται PDFs, εικόνες και αρχεία Office μέσω μεταφόρτωσης drag-and-drop ή ενός αυτόματου φακέλου παρακολούθησης, εξάγει κείμενο χωρίς να αλλοιώνει τα αρχικά αρχεία και ευρετηριάζει τα πάντα σε PostgreSQL για γρήγορη αναζήτηση πλήρους κειμένου.

Το self-hosting του Readur διατηρεί ευαίσθητα έγγραφα — νομικά αρχεία, ιατρικούς φακέλους, οικονομικές αποδείξεις — υπό τον αποκλειστικό σας έλεγχο, χωρίς να τα ανεβάζετε σε υπηρεσίες OCR τρίτων που ενδέχεται να διατηρούν αντίγραφα ή να μοιράζονται περιεχόμενο. Η token-based authentication και οι ρυθμίσεις OCR με δυνατότητα διαμόρφωσης σάς παρέχουν λεπτομερή έλεγχο της ταυτόχρονης επεξεργασίας, της ανίχνευσης γλώσσας και των περιορισμών τύπου αρχείου.