Αναπτύξτε το Readur με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύστημα διαχείρισης εγγράφων που χρησιμοποιεί OCR για να μετατρέψει σαρωμένα αρχεία και εικόνες σε πλήρως αναζητήσιμα αρχεία.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Readur
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Readur
Το Readur είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων που αξιοποιεί την τεχνολογία OCR για να μετατρέψει έντυπα έγγραφα, σαρωμένα αρχεία και εικόνες σε ψηφιακά αρχεία με δυνατότητα αναζήτησης. Δέχεται PDFs, εικόνες και αρχεία Office μέσω μεταφόρτωσης drag-and-drop ή ενός αυτόματου φακέλου παρακολούθησης, εξάγει κείμενο χωρίς να αλλοιώνει τα αρχικά αρχεία και ευρετηριάζει τα πάντα σε PostgreSQL για γρήγορη αναζήτηση πλήρους κειμένου.
Το self-hosting του Readur διατηρεί ευαίσθητα έγγραφα — νομικά αρχεία, ιατρικούς φακέλους, οικονομικές αποδείξεις — υπό τον αποκλειστικό σας έλεγχο, χωρίς να τα ανεβάζετε σε υπηρεσίες OCR τρίτων που ενδέχεται να διατηρούν αντίγραφα ή να μοιράζονται περιεχόμενο. Η token-based authentication και οι ρυθμίσεις OCR με δυνατότητα διαμόρφωσης σάς παρέχουν λεπτομερή έλεγχο της ταυτόχρονης επεξεργασίας, της ανίχνευσης γλώσσας και των περιορισμών τύπου αρχείου.
Βασικά χαρακτηριστικά του Readur
OCR εξαγωγή κειμένου
Εξάγει αυτόματα κείμενο από σαρωμένα PDF και εικόνες, έτσι ώστε κάθε έγγραφο να γίνεται αναζητήσιμο χωρίς χειροκίνητη μεταγραφή.
Αυτοματοποίηση Watch Folder
Ρίξτε αρχεία σε έναν παρακολουθούμενο φάκελο και το Readur τα επεξεργάζεται και τα ευρετηριάζει αυτόματα, εξαλείφοντας τα επαναλαμβανόμενα βήματα μεταφόρτωσης για μαζική εισαγωγή.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Η full-text search με υποστήριξη PostgreSQL επιστρέφει σχετικά έγγραφα άμεσα σε ολόκληρο το αρχείο σας, με ενσωματωμένο φιλτράρισμα και κατάταξη.
Μη καταστροφική επεξεργασία
Τα αρχικά αρχεία διατηρούνται ακριβώς όπως ανέβηκαν - το κείμενο OCR αποθηκεύεται ξεχωριστά, ώστε τα αρχικά έγγραφα να παραμένουν πανομοιότυπα bit προς bit.
Υποστήριξη πολλαπλών μορφών
Χειρίζεται PDF, κοινές μορφές εικόνας, απλό κείμενο, RTF και έγγραφα Office σε ένα ενιαίο αρχείο χωρίς ροές εργασίας ειδικές για κάθε μορφή.
Γιατί να τρέξω Readur στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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