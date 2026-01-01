Αναπτύξτε το ByteStash με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής αποσπασμάτων κώδικα με επισήμανση σύνταξης, αναζήτηση πλήρους κειμένου και προαιρετικό SSO για προγραμματιστές και ομάδες.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για ByteStash
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ByteStash
Το ByteStash είναι μια self-hosted web εφαρμογή για την αποθήκευση, οργάνωση και κοινή χρήση αποσπασμάτων κώδικα σε μια ενιαία, αναζητήσιμη βιβλιοθήκη. Υποστηρίζει δεκάδες γλώσσες προγραμματισμού με πλήρη syntax highlighting, σας επιτρέπει να φιλτράρετε ανά γλώσσα ή λέξη-κλειδί, να καρφιτσώνετε αγαπημένα για γρήγορη πρόσβαση και να μοιράζεστε αποσπάσματα δημόσια χωρίς να απαιτούνται λογαριασμοί από τους παραλήπτες.
Σε αντίθεση με τα cloud-based εργαλεία αποσπασμάτων, το ByteStash λειτουργεί εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή με μια ελαφριά βάση δεδομένων SQLite — χωρίς να απαιτούνται εξωτερικές υπηρεσίες. Περιλαμβάνει ένα πλήρες REST API με τεκμηρίωση Swagger και προαιρετική ενσωμάτωση OpenID Connect, καθιστώντας το εξίσου κατάλληλο για μεμονωμένους προγραμματιστές και ομάδες που χρησιμοποιούν κεντρική διαχείριση ταυτότητας.
Βασικά χαρακτηριστικά του ByteStash
Επισήμανση σύνταξης
Υποστηρίζει δεκάδες γλώσσες προγραμματισμού, ώστε κάθε απόσπασμα κώδικα να αποδίδεται με ακριβή, ευανάγνωστο χρωματισμό σύνταξης.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζητήστε και φιλτράρετε ολόκληρη τη βιβλιοθήκη αποσπασμάτων σας ανά γλώσσα, λέξη-κλειδί ή ετικέτα για να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε σε δευτερόλεπτα.
Δημόσια κοινοποίηση
Μοιραστείτε μεμονωμένα αποσπάσματα ή συλλογές μέσω δημόσιων συνδέσμων - οι παραλήπτες δεν χρειάζονται λογαριασμό για να τα δουν.
Πρόσβαση σε REST API
Πλήρες CRUD API με ενσωματωμένη τεκμηρίωση Swagger σάς επιτρέπει να ενσωματώσετε την ανάκτηση αποσπασμάτων σε scripts, editors ή CI pipelines.
SSO ενσωμάτωση
Συνδέστε οποιονδήποτε πάροχο OpenID Connect για να ενεργοποιήσετε το single sign-on για ομάδες που χρησιμοποιούν ήδη κεντρική διαχείριση ταυτότητας.
Γιατί να τρέχω ByteStash στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.