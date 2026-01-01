Το ByteStash είναι μια self-hosted web εφαρμογή για την αποθήκευση, οργάνωση και κοινή χρήση αποσπασμάτων κώδικα σε μια ενιαία, αναζητήσιμη βιβλιοθήκη. Υποστηρίζει δεκάδες γλώσσες προγραμματισμού με πλήρη syntax highlighting, σας επιτρέπει να φιλτράρετε ανά γλώσσα ή λέξη-κλειδί, να καρφιτσώνετε αγαπημένα για γρήγορη πρόσβαση και να μοιράζεστε αποσπάσματα δημόσια χωρίς να απαιτούνται λογαριασμοί από τους παραλήπτες.

Σε αντίθεση με τα cloud-based εργαλεία αποσπασμάτων, το ByteStash λειτουργεί εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή με μια ελαφριά βάση δεδομένων SQLite — χωρίς να απαιτούνται εξωτερικές υπηρεσίες. Περιλαμβάνει ένα πλήρες REST API με τεκμηρίωση Swagger και προαιρετική ενσωμάτωση OpenID Connect, καθιστώντας το εξίσου κατάλληλο για μεμονωμένους προγραμματιστές και ομάδες που χρησιμοποιούν κεντρική διαχείριση ταυτότητας.