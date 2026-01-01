Το M3DB είναι μια κατανεμημένη βάση δεδομένων χρονοσειρών open-source που αναπτύχθηκε αρχικά στην Uber για την εισαγωγή, αποθήκευση και αναζήτηση δισεκατομμυρίων μετρήσεων ανά δευτερόλεπτο σε χιλιάδες hosts. Συνδυάζει έναν ενσωματωμένο etcd-backed coordinator με μια μηχανή TSDB υψηλής συμπίεσης ειδικά σχεδιασμένη για φόρτους εργασίας παρακολούθησης (monitoring workloads), και εκθέτει ένα Prometheus-compatible remote read και remote write API καθώς και PromQL queries μέσω του m3coordinator στη θύρα 7201.

Το self-hosting του M3DB στο δικό σας VPS σας προσφέρει μακροπρόθεσμη, οικονομικά αποδοτική διατήρηση (retention) για μετρήσεις Prometheus και Graphite, πλήρη έλεγχο των namespaces και της replication, και ένα single binary που μπορεί να κλιμακωθεί από ένα single node σε ένα global multi-zone cluster καθώς τα δεδομένα σας αυξάνονται.