Αναπτύξτε το M3DB σε εγκατάσταση με ένα κλικ.
Κατανεμημένη time-series database και Prometheus remote storage backend που αναπτύχθηκε στην Uber για planet-scale metrics.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για M3DB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με M3DB
Το M3DB είναι μια κατανεμημένη βάση δεδομένων χρονοσειρών open-source που αναπτύχθηκε αρχικά στην Uber για την εισαγωγή, αποθήκευση και αναζήτηση δισεκατομμυρίων μετρήσεων ανά δευτερόλεπτο σε χιλιάδες hosts. Συνδυάζει έναν ενσωματωμένο etcd-backed coordinator με μια μηχανή TSDB υψηλής συμπίεσης ειδικά σχεδιασμένη για φόρτους εργασίας παρακολούθησης (monitoring workloads), και εκθέτει ένα Prometheus-compatible remote read και remote write API καθώς και PromQL queries μέσω του m3coordinator στη θύρα 7201.
Το self-hosting του M3DB στο δικό σας VPS σας προσφέρει μακροπρόθεσμη, οικονομικά αποδοτική διατήρηση (retention) για μετρήσεις Prometheus και Graphite, πλήρη έλεγχο των namespaces και της replication, και ένα single binary που μπορεί να κλιμακωθεί από ένα single node σε ένα global multi-zone cluster καθώς τα δεδομένα σας αυξάνονται.
Βασικά χαρακτηριστικά του M3DB
Prometheus remote storage
Χρησιμοποιήστε το M3DB ως ένα drop-in μακροπρόθεσμο backend για το Prometheus μέσω remote read και remote write, διατηρώντας χρόνια metrics χωρίς sampling.
PromQL query engine
Αναζητήστε αποθηκευμένες μετρήσεις με εγγενή PromQL μέσω του m3coordinator, καθιστώντας το M3DB συμβατό με το Grafana και τα υπάρχοντα Prometheus dashboards.
Υψηλής συμπίεσης TSDB
Ένας ειδικά σχεδιασμένος μηχανισμός αποθήκευσης σε στήλες με συμπίεση τύπου Gorilla διατηρεί χαμηλή τη χρήση του δίσκου ακόμη και σε εκατομμύρια ενεργές χρονοσειρές.
Διαμορφώσιμα namespaces
Ορίστε πολλαπλά namespaces με ανεξάρτητη διατήρηση, μεγέθη μπλοκ και ανάλυση για να εξισορροπήσετε τα γρήγορα ερωτήματα έναντι του κόστους μακροπρόθεσμης αποθήκευσης.
Ενσωματωμένο etcd
Η εικόνα single-node διαθέτει ενσωματωμένο etcd για topology και placement cluster, καταργώντας την ανάγκη για μια εξωτερική coordination service.
Εισαγωγή Graphite
Η ενσωματωμένη λήψη Graphite Carbon επιτρέπει στις ομάδες να ενοποιούν μετρήσεις Graphite και Prometheus σε ένα ενιαίο επίπεδο αποθήκευσης με ένα ενοποιημένο API ερωτημάτων.
Γιατί να τρέξω M3DB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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