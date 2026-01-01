Έκπτωση έως 69% για M3DB

Αναπτύξτε το M3DB σε εγκατάσταση με ένα κλικ.

Κατανεμημένη time-series database και Prometheus remote storage backend που αναπτύχθηκε στην Uber για planet-scale metrics.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το M3DB σε εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για M3DB

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με M3DB

Το M3DB είναι μια κατανεμημένη βάση δεδομένων χρονοσειρών open-source που αναπτύχθηκε αρχικά στην Uber για την εισαγωγή, αποθήκευση και αναζήτηση δισεκατομμυρίων μετρήσεων ανά δευτερόλεπτο σε χιλιάδες hosts. Συνδυάζει έναν ενσωματωμένο etcd-backed coordinator με μια μηχανή TSDB υψηλής συμπίεσης ειδικά σχεδιασμένη για φόρτους εργασίας παρακολούθησης (monitoring workloads), και εκθέτει ένα Prometheus-compatible remote read και remote write API καθώς και PromQL queries μέσω του m3coordinator στη θύρα 7201.

Το self-hosting του M3DB στο δικό σας VPS σας προσφέρει μακροπρόθεσμη, οικονομικά αποδοτική διατήρηση (retention) για μετρήσεις Prometheus και Graphite, πλήρη έλεγχο των namespaces και της replication, και ένα single binary που μπορεί να κλιμακωθεί από ένα single node σε ένα global multi-zone cluster καθώς τα δεδομένα σας αυξάνονται.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του M3DB

Prometheus remote storage

Χρησιμοποιήστε το M3DB ως ένα drop-in μακροπρόθεσμο backend για το Prometheus μέσω remote read και remote write, διατηρώντας χρόνια metrics χωρίς sampling.

PromQL query engine

Αναζητήστε αποθηκευμένες μετρήσεις με εγγενή PromQL μέσω του m3coordinator, καθιστώντας το M3DB συμβατό με το Grafana και τα υπάρχοντα Prometheus dashboards.

Υψηλής συμπίεσης TSDB

Ένας ειδικά σχεδιασμένος μηχανισμός αποθήκευσης σε στήλες με συμπίεση τύπου Gorilla διατηρεί χαμηλή τη χρήση του δίσκου ακόμη και σε εκατομμύρια ενεργές χρονοσειρές.

Διαμορφώσιμα namespaces

Ορίστε πολλαπλά namespaces με ανεξάρτητη διατήρηση, μεγέθη μπλοκ και ανάλυση για να εξισορροπήσετε τα γρήγορα ερωτήματα έναντι του κόστους μακροπρόθεσμης αποθήκευσης.

Ενσωματωμένο etcd

Η εικόνα single-node διαθέτει ενσωματωμένο etcd για topology και placement cluster, καταργώντας την ανάγκη για μια εξωτερική coordination service.

Εισαγωγή Graphite

Η ενσωματωμένη λήψη Graphite Carbon επιτρέπει στις ομάδες να ενοποιούν μετρήσεις Graphite και Prometheus σε ένα ενιαίο επίπεδο αποθήκευσης με ένα ενοποιημένο API ερωτημάτων.

Γιατί να τρέξω M3DB στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
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Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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