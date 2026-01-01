Αναπτύξτε το Vvveb CMS με εγκατάσταση ενός κλικ.
Drag-and-drop CMS για τη δημιουργία ιστοσελίδων, blogs και ηλεκτρονικών καταστημάτων οπτικά, χωρίς να γράφετε code.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Vvveb CMS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Vvveb CMS
Το Vvveb είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα με ενσωματωμένο οπτικό drag-and-drop page builder. Σας επιτρέπει να σχεδιάζετε και να δημοσιεύετε επαγγελματικούς ιστότοπους, ιστολόγια και ηλεκτρονικά καταστήματα σύροντας στοιχεία στον καμβά και προσαρμόζοντάς τα οπτικά — χωρίς να απαιτείται κωδικοποίηση.
Η αυτο-φιλοξενία του Vvveb σε ένα VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στην υποδομή και τα δεδομένα του ιστότοπού σας χωρίς μηνιαίες χρεώσεις SaaS. Η βιβλιοθήκη στοιχείων καλύπτει διατάξεις, κείμενο, πολυμέσα, φόρμες και στοιχεία ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ το backend παρέχει διαχείριση πολλαπλών σελίδων, μεταφορτώσεις πολυμέσων και προσαρμογή θέματος.
Βασικά χαρακτηριστικά του Vvveb CMS
Οπτικός δημιουργός σελίδων
Δημιουργήστε σελίδες με drag & drop στοιχεία σε έναν ζωντανό καμβά, με άμεση οπτική ανατροφοδότηση και άμεση επεξεργασία.
Έτοιμο για ηλεκτρονικό εμπόριο
Δημιουργήστε καταλόγους προϊόντων, καλάθια αγορών και ροές checkout με ενσωματωμένα στοιχεία e-commerce και πρότυπα.
Διαχείριση Blog
Δημιουργήστε και διαχειριστείτε αναρτήσεις ιστολογίου με κατηγορίες, ετικέτες και προφίλ συγγραφέων χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα εργαλεία διαχείρισης περιεχομένου.
Προσαρμογή θέματος
Προσαρμόστε χρώματα, γραμματοσειρές και τη διάταξη καθολικά μέσω του επεξεργαστή θέματος χωρίς να αγγίξετε απευθείας το CSS ή τα αρχεία προτύπων.
Δημοσίευση χωρίς κώδικα
Δημοσίευση νέων σελίδων και οπτική ενημέρωση περιεχομένου χωρίς την εμπλοκή προγραμματιστή, διατηρώντας τις ενημερώσεις της ιστοσελίδας γρήγορες και ανεξάρτητες.
Γιατί να τρέξω Vvveb CMS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.