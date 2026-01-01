Το Vvveb είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα με ενσωματωμένο οπτικό drag-and-drop page builder. Σας επιτρέπει να σχεδιάζετε και να δημοσιεύετε επαγγελματικούς ιστότοπους, ιστολόγια και ηλεκτρονικά καταστήματα σύροντας στοιχεία στον καμβά και προσαρμόζοντάς τα οπτικά — χωρίς να απαιτείται κωδικοποίηση.

Η αυτο-φιλοξενία του Vvveb σε ένα VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στην υποδομή και τα δεδομένα του ιστότοπού σας χωρίς μηνιαίες χρεώσεις SaaS. Η βιβλιοθήκη στοιχείων καλύπτει διατάξεις, κείμενο, πολυμέσα, φόρμες και στοιχεία ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ το backend παρέχει διαχείριση πολλαπλών σελίδων, μεταφορτώσεις πολυμέσων και προσαρμογή θέματος.