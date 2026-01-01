Το NetBox είναι η κορυφαία πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τη μοντελοποίηση και τεκμηρίωση της υποδομής δικτύου. Αρχικά αναπτύχθηκε από την DigitalOcean, παρέχει μια ολοκληρωμένη πηγή αλήθειας για τη διαχείριση διευθύνσεων IP (IPAM), τη διαχείριση υποδομής κέντρων δεδομένων (DCIM), κυκλωμάτων, συνδέσεων και πόρων εικονικοποίησης. Οι μηχανικοί δικτύων χρησιμοποιούν το NetBox για να παρακολουθούν κάθε συσκευή, καλώδιο, διεύθυνση IP και VLAN σε ολόκληρη την υποδομή τους.

Το self-hosting του NetBox στον VPS σας διατηρεί όλη την τεκμηρίωση δικτύου ιδιωτική και προσβάσιμη στην ομάδα λειτουργίας σας. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για αποθήκευση δεδομένων, Redis για caching και εργασίες παρασκηνίου, και μια αποκλειστική διεργασία worker για αξιόπιστη εκτέλεση εργασιών. Ένας λογαριασμός admin δημιουργείται αυτόματα κατά την πρώτη εκκίνηση με τα διαπιστευτήρια που διαμορφώθηκαν κατά την ανάπτυξη.