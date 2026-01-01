Πλατφόρμα μοντελοποίησης και τεκμηρίωσης υποδομής δικτύου ανοιχτού κώδικα για διευθύνσεις IP, racks και κυκλώματα.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με NetBox
Το NetBox είναι η κορυφαία πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τη μοντελοποίηση και τεκμηρίωση της υποδομής δικτύου. Αρχικά αναπτύχθηκε από την DigitalOcean, παρέχει μια ολοκληρωμένη πηγή αλήθειας για τη διαχείριση διευθύνσεων IP (IPAM), τη διαχείριση υποδομής κέντρων δεδομένων (DCIM), κυκλωμάτων, συνδέσεων και πόρων εικονικοποίησης. Οι μηχανικοί δικτύων χρησιμοποιούν το NetBox για να παρακολουθούν κάθε συσκευή, καλώδιο, διεύθυνση IP και VLAN σε ολόκληρη την υποδομή τους.
Το self-hosting του NetBox στον VPS σας διατηρεί όλη την τεκμηρίωση δικτύου ιδιωτική και προσβάσιμη στην ομάδα λειτουργίας σας. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για αποθήκευση δεδομένων, Redis για caching και εργασίες παρασκηνίου, και μια αποκλειστική διεργασία worker για αξιόπιστη εκτέλεση εργασιών. Ένας λογαριασμός admin δημιουργείται αυτόματα κατά την πρώτη εκκίνηση με τα διαπιστευτήρια που διαμορφώθηκαν κατά την ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του NetBox
Διαχείριση διευθύνσεων IP
Παρακολουθήστε IP prefixes, διευθύνσεις, εύρη και VLANs με ιεραρχική οργάνωση και παρακολούθηση χρήσης.
Κατάλογος συσκευών
Μοντελοποιήστε συσκευές δικτύου, τύπους συσκευών, κατασκευαστές και πλατφόρμες με διαγράμματα ανύψωσης rack και ιχνηλατήσεις καλωδίων.
Παρακολούθηση κυκλώματος
Καταγράψτε κυκλώματα WAN, παρόχους και συνδέσεις με χαρτογράφηση τερματισμού A/Z και λεπτομέρειες συμβολαίων.
REST και GraphQL APIs
Πλήρη REST και GraphQL APIs επιτρέπουν την αυτοματοποίηση, την ενσωμάτωση με εργαλεία παρακολούθησης, και την προγραμματική διαχείριση υποδομής.
Προσαρμοσμένα πεδία
Επεκτείνετε οποιονδήποτε τύπο αντικειμένου με προσαρμοσμένα πεδία, ετικέτες και κανόνες επικύρωσης για να ταιριάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες τεκμηρίωσης του οργανισμού σας.
Καταγραφή αλλαγών
Πλήρες ίχνος ελέγχου κάθε αλλαγής στις καταγραφές infrastructure με απόδοση σε χρήστη και χρονοσφραγίδες.
Γιατί να τρέξω NetBox στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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