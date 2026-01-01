Αναπτύξτε το Phoenix με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα παρατηρησιμότητας AI ανοιχτού κώδικα για την ανίχνευση, αξιολόγηση και παρακολούθηση εφαρμογών LLM και πρακτόρων AI σε παραγωγή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Phoenix
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Phoenix
Το Phoenix είναι μια πλατφόρμα παρατηρησιμότητας AI ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη από την Arize AI για ομάδες που αναπτύσσουν εφαρμογές με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, agents και pipelines ανάκτησης. Καταγράφει κάθε trace που παράγεται από την εφαρμογή σας μέσω της τυπικής ενόργανης παρακολούθησης OpenTelemetry, αναδεικνύοντας την καθυστέρηση, τη χρήση token και την ποιότητα απόκρισης, ώστε οι μηχανικοί να μπορούν να εντοπίσουν παλινδρομήσεις πριν αυτές φτάσουν στους πελάτες. Με έτοιμες ενσωματώσεις για LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic και τα περισσότερα άλλα AI frameworks, το Phoenix ενσωματώνεται σε υπάρχοντα pipelines χωρίς επανεγγραφή κώδικα.
Η αυτο-φιλοξενία του Phoenix στο δικό σας VPS διατηρεί τα prompts, τις εξόδους μοντέλου και το πλαίσιο ανάκτησης σε υποδομή που ελέγχετε. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά trace ή περιορισμοί διαμονής δεδομένων - αποθηκεύστε όση τηλεμετρία επιτρέπει ο δίσκος σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Phoenix
OpenTelemetry tracing
Καταγράψτε το πλήρες δέντρο εκτέλεσης κάθε κλήσης LLM, επίκλησης εργαλείου και βήματος ανάκτησης χρησιμοποιώντας το τυπικό πρωτόκολλο OTLP.
Πλαίσιο αξιολόγησης
Εκτελέστε LLM-as-a-judge και αξιολογητές βασισμένους σε κώδικα σε datasets για να βαθμολογήσετε την ποιότητα απόκρισης και να εντοπίσετε παλινδρομήσεις πριν το deploy.
Prompt περιβάλλον
Εργαστείτε επαναληπτικά σε prompts παράλληλα σε models και parameters χωρίς να αγγίξετε τον application code ή να κάνετε redeploy.
Framework ενσωματώσεις
Εργαλεία παρακολούθησης άμεσης εφαρμογής για LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock, και Vertex AI.
Dataset πειράματα
Δημιουργήστε σύνολα δεδομένων από ίχνη παραγωγής και αναπαραγάγετέ τα έναντι νέων εκδόσεων προτροπών ή μοντέλων για να συγκρίνετε τα αποτελέσματα.
Ανάλυση ενσωματώσεων
Ελέγξτε την ποιότητα ανάκτησης με οπτικοποιήσεις embedding που αναδεικνύουν αποκλίσεις, συστάδες και αποτελέσματα χαμηλής συνάφειας.
Γιατί να τρέξω Phoenix στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.