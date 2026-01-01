Το Phoenix είναι μια πλατφόρμα παρατηρησιμότητας AI ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη από την Arize AI για ομάδες που αναπτύσσουν εφαρμογές με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, agents και pipelines ανάκτησης. Καταγράφει κάθε trace που παράγεται από την εφαρμογή σας μέσω της τυπικής ενόργανης παρακολούθησης OpenTelemetry, αναδεικνύοντας την καθυστέρηση, τη χρήση token και την ποιότητα απόκρισης, ώστε οι μηχανικοί να μπορούν να εντοπίσουν παλινδρομήσεις πριν αυτές φτάσουν στους πελάτες. Με έτοιμες ενσωματώσεις για LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic και τα περισσότερα άλλα AI frameworks, το Phoenix ενσωματώνεται σε υπάρχοντα pipelines χωρίς επανεγγραφή κώδικα.

Η αυτο-φιλοξενία του Phoenix στο δικό σας VPS διατηρεί τα prompts, τις εξόδους μοντέλου και το πλαίσιο ανάκτησης σε υποδομή που ελέγχετε. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά trace ή περιορισμοί διαμονής δεδομένων - αποθηκεύστε όση τηλεμετρία επιτρέπει ο δίσκος σας.