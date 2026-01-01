Το HortusFox είναι μια ειδικά σχεδιασμένη διαδικτυακή εφαρμογή για τους λάτρεις των φυτών που θέλουν να διαχειρίζονται τα φυτά εσωτερικού χώρου και τους κήπους τους με δομή και ιδιωτικότητα. Σας επιτρέπει να καταχωρείτε φυτά με φωτογραφίες, ονόματα ειδών και προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά, να τα οργανώνετε ανά τοποθεσία και να ορίζετε επαναλαμβανόμενες υπενθυμίσεις φροντίδας για πότισμα, λίπανση και μεταφύτευση. Η ενσωμάτωση δεδομένων καιρού βοηθά τους κηπουρούς εξωτερικού χώρου να ευθυγραμμίζουν τα προγράμματα φροντίδας με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ η ενσωματωμένη αναγνώριση φυτών βοηθά στην αναγνώριση άγνωστων ειδών.

Η αυτο-φιλοξενία του HortusFox στον VPS σας εξασφαλίζει ότι χρόνια αρχείων ανάπτυξης, ιστορικών φροντίδας και φωτογραφιών φυτών παραμένουν υπό τον πλήρη έλεγχό σας — καμία υπηρεσία cloud τρίτου μέρους δεν μπορεί να διακόψει την πρόσβαση στα δεδομένα της συλλογής σας ή να εκμεταλλευτεί τις συνήθειες κηπουρικής σας.