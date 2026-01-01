Αναπτύξτε το HortusFox με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted σύστημα διαχείρισης φυτών για καταλογογράφηση, προγραμματισμό ρουτινών φροντίδας και ιδιωτική οργάνωση του κήπου σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για HortusFox
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με HortusFox
Το HortusFox είναι μια ειδικά σχεδιασμένη διαδικτυακή εφαρμογή για τους λάτρεις των φυτών που θέλουν να διαχειρίζονται τα φυτά εσωτερικού χώρου και τους κήπους τους με δομή και ιδιωτικότητα. Σας επιτρέπει να καταχωρείτε φυτά με φωτογραφίες, ονόματα ειδών και προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά, να τα οργανώνετε ανά τοποθεσία και να ορίζετε επαναλαμβανόμενες υπενθυμίσεις φροντίδας για πότισμα, λίπανση και μεταφύτευση. Η ενσωμάτωση δεδομένων καιρού βοηθά τους κηπουρούς εξωτερικού χώρου να ευθυγραμμίζουν τα προγράμματα φροντίδας με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ η ενσωματωμένη αναγνώριση φυτών βοηθά στην αναγνώριση άγνωστων ειδών.
Η αυτο-φιλοξενία του HortusFox στον VPS σας εξασφαλίζει ότι χρόνια αρχείων ανάπτυξης, ιστορικών φροντίδας και φωτογραφιών φυτών παραμένουν υπό τον πλήρη έλεγχό σας — καμία υπηρεσία cloud τρίτου μέρους δεν μπορεί να διακόψει την πρόσβαση στα δεδομένα της συλλογής σας ή να εκμεταλλευτεί τις συνήθειες κηπουρικής σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του HortusFox
Υπενθυμίσεις φροντίδας
Ορίστε επαναλαμβανόμενες εργασίες για πότισμα, λίπανση και μεταφύτευση, ώστε κανένα φυτό να μην παραλείπεται ποτέ σε ένα φορτωμένο πρόγραμμα φροντίδας.
Οργάνωση βασισμένη στην τοποθεσία
Αντιστοιχίστε φυτά σε συγκεκριμένα δωμάτια ή εξωτερικούς χώρους για να φιλτράρετε γρήγορα τη συλλογή σας και να διαχειρίζεστε κάθε περιοχή ανεξάρτητα.
Ενσωμάτωση καιρού
Συνδέστε τα τοπικά δεδομένα καιρού για να ευθυγραμμίσετε τη φροντίδα των φυτών εξωτερικού χώρου με τις συνθήκες βροχόπτωσης και θερμοκρασίας αυτόματα.
Αναγνώριση φυτών
Αναγνωρίστε άγνωστα είδη από φωτογραφίες απευθείας στην εφαρμογή, προσθέτοντας δεδομένα επιβεβαιωμένων ειδών στον κατάλογό σας χωρίς να φύγετε από το HortusFox.
Διαχείριση αποθέματος
Παρακολουθήστε γλάστρες, λιπάσματα, εργαλεία και προμήθειες μαζί με τα φυτά σας, ώστε οι πόροι κηπουρικής να είναι πάντα καταγεγραμμένοι.
Συνεργατική συνομιλία
Η ενσωματωμένη ομαδική συνομιλία επιτρέπει σε νοικοκυριά και ομάδες να συντονίζουν τις ευθύνες φροντίδας φυτών χωρίς ξεχωριστές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.
Γιατί να τρέξω HortusFox στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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