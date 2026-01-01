Αναπτύξτε το Appsmith με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα low-code ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία εσωτερικών εργαλείων, admin panels και dashboards, με την ταχύτητα του drag-and-drop.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Appsmith
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Appsmith
Το Appsmith είναι μια κορυφαία open-source low-code πλατφόρμα που επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν προσαρμοσμένα εσωτερικά εργαλεία, πίνακες διαχείρισης (admin panels) και πίνακες ελέγχου (dashboards) σε ώρες αντί για εβδομάδες. Μια βιβλιοθήκη widget drag & drop, εγγενείς συνδέσεις για 25+ βάσεις δεδομένων, και πλήρης υποστήριξη JavaScript για την επιχειρηματική λογική σημαίνουν ότι μπορείτε να παραδώσετε λειτουργικές εφαρμογές χωρίς να δημιουργήσετε ένα frontend από το μηδέν ή να περιμένετε τους κύκλους μηχανικής.
Η Self-hosting του Appsmith στον VPS σας διατηρεί τα διαπιστευτήρια βάσης δεδομένων, τα API keys και τα ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά χρήστη (per-user fees), κανένα δεδομένο δεν φεύγει από το δίκτυό σας, και πλήρη έλεγχο των πολιτικών πρόσβασης, των στρατηγικών αντιγράφων ασφαλείας και της κλιμάκωσης καθώς το χαρτοφυλάκιο εσωτερικών εργαλείων σας αναπτύσσεται.
Βασικά χαρακτηριστικά του Appsmith
Οπτικός Drag-and-Drop Builder
Συναρμολογήστε διεπαφές από 45+ προκατασκευασμένα widgets, συμπεριλαμβανομένων πινάκων, γραφημάτων, φορμών και χαρτών, ώστε οι προγραμματιστές να μπορούν να παράγουν ολοκληρωμένα εσωτερικά εργαλεία χωρίς να γράφουν κώδικα frontend.
25+ Database Connectors
Συνδεθείτε εγγενώς σε PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch, και άλλα, καθώς και σε οποιοδήποτε REST ή GraphQL API, παρέχοντάς σας άμεση πρόσβαση σε ολόκληρη τη στοίβα δεδομένων σας από μία ενιαία πλατφόρμα.
JavaScript Επιχειρηματική Λογική
Γράψτε προσαρμοσμένο JavaScript παράλληλα με οπτικά στοιχεία για να χειριστείτε σύνθετους μετασχηματισμούς δεδομένων, λογική υπό όρους και ροές εργασίας πολλαπλών βημάτων που τα no-code εργαλεία δεν μπορούν να εκφράσουν.
Έλεγχος εκδόσεων βασισμένος σε Git
Παρακολουθήστε τις αλλαγές στον κώδικα εφαρμογών στο Git, επιτρέποντας αναθεωρήσεις κώδικα, επαναφορές και ροές εργασίας συνεργατικής ανάπτυξης που φέρνουν πειθαρχία μηχανικής λογισμικού στα εσωτερικά εργαλεία.
Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων
Εκχωρήστε λεπτομερή δικαιώματα σε επίπεδο εφαρμογής, σελίδας και widget, ώστε οι σωστοί άνθρωποι να μπορούν να προβάλουν ή να επεξεργαστούν κάθε εργαλείο χωρίς να εκθέτουν ευαίσθητες λειτουργίες σε ολόκληρο τον οργανισμό.
Γιατί να τρέχω Appsmith στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.