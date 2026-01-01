Το Appsmith είναι μια κορυφαία open-source low-code πλατφόρμα που επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν προσαρμοσμένα εσωτερικά εργαλεία, πίνακες διαχείρισης (admin panels) και πίνακες ελέγχου (dashboards) σε ώρες αντί για εβδομάδες. Μια βιβλιοθήκη widget drag & drop, εγγενείς συνδέσεις για 25+ βάσεις δεδομένων, και πλήρης υποστήριξη JavaScript για την επιχειρηματική λογική σημαίνουν ότι μπορείτε να παραδώσετε λειτουργικές εφαρμογές χωρίς να δημιουργήσετε ένα frontend από το μηδέν ή να περιμένετε τους κύκλους μηχανικής.

Η Self-hosting του Appsmith στον VPS σας διατηρεί τα διαπιστευτήρια βάσης δεδομένων, τα API keys και τα ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά χρήστη (per-user fees), κανένα δεδομένο δεν φεύγει από το δίκτυό σας, και πλήρη έλεγχο των πολιτικών πρόσβασης, των στρατηγικών αντιγράφων ασφαλείας και της κλιμάκωσης καθώς το χαρτοφυλάκιο εσωτερικών εργαλείων σας αναπτύσσεται.