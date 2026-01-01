Αναπτύξτε το Dasharr με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο dashboard που παρακολουθεί upload, download και bounty stats σε περισσότερους από είκοσι ιδιωτικούς torrent trackers.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Dasharr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dasharr
Το Dasharr είναι ένα open-source dashboard σε Rust και Vue, κατασκευασμένο ειδικά για χρήστες ιδιωτικών torrent trackers. Ελέγχει περιοδικά κάθε indexer που ενεργοποιείτε, αποθηκεύει το ιστορικό σε PostgreSQL και αναδεικνύει μακροπρόθεσμες τάσεις σε upload, download, ratio, bonus points και bounty, τις οποίες οι ίδιοι οι trackers σπάνια αποκαλύπτουν πέρα από την τρέχουσα τιμή.
Η αυτο-φιλοξενία του Dasharr στο VPS σας διατηρεί κάθε κλειδί API και το πλήρες ιστορικό των λογαριασμών tracker σας εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή αντί για μια υπηρεσία τρίτου μέρους. Τα στατιστικά συλλέγονται κάθε έξι ώρες στο παρασκήνιο, ώστε να μπορείτε να συσχετίσετε τα uploads, τα αυτοματοποιημένα εργαλεία και τις δαπάνες bounty σε όλους τους trackers σας σε ένα ενιαίο χρονοδιάγραμμα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Dasharr
Υποστήριξη πολλαπλών trackers
Ενσωματωμένοι συλλέκτες για περισσότερους από είκοσι ιδιωτικούς trackers, συμπεριλαμβανομένων των RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, και πολλών άλλων, υπό έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου.
Μακροχρόνια ιστορία
Κάθε δημοσκόπηση αποθηκεύεται σε PostgreSQL ώστε να μπορείτε να δείτε πώς εξελίσσονται τα upload, ratio και bonus points κατά τη διάρκεια εβδομάδων και μηνών, αντί απλώς του τρέχοντος στιγμιότυπου.
Προγραμματισμένη συλλογή
Τα στατιστικά ανανεώνονται αυτόματα κάθε έξι ώρες στο παρασκήνιο, έτσι ο πίνακας ελέγχου αντανακλά πάντα την πρόσφατη δραστηριότητα χωρίς χειροκίνητο συγχρονισμό.
Σχεδιασμός αμοιβών
Παρακολουθήστε τα κέρδη και τις δαπάνες από ανταμοιβές σε όλες τις πλατφόρμες παρακολούθησης, για να σχεδιάσετε πόσα μπορούν να διατεθούν σε αιτήματα σε οποιοδήποτε επιλεγμένο χρονικό διάστημα.
OpenAPI τεκμηριωμένο
Κάθε τελικό σημείο εκτίθεται μέσω ενός Swagger UI στο /swagger-ui/ ώστε τα δεδομένα να μπορούν να αναζητηθούν από προσαρμοσμένα σενάρια, το Grafana ή άλλους πίνακες ελέγχου.
Ιδιωτικό από σχεδιασμό
Κλειδιά API Tracker δεν φεύγουν ποτέ από το VPS σας — το backend επικοινωνεί απευθείας με κάθε indexer και αποθηκεύει τα διαπιστευτήρια στη δική σας βάση δεδομένων PostgreSQL.
Γιατί να τρέξω Dasharr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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