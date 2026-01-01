Το Dasharr είναι ένα open-source dashboard σε Rust και Vue, κατασκευασμένο ειδικά για χρήστες ιδιωτικών torrent trackers. Ελέγχει περιοδικά κάθε indexer που ενεργοποιείτε, αποθηκεύει το ιστορικό σε PostgreSQL και αναδεικνύει μακροπρόθεσμες τάσεις σε upload, download, ratio, bonus points και bounty, τις οποίες οι ίδιοι οι trackers σπάνια αποκαλύπτουν πέρα από την τρέχουσα τιμή.

Η αυτο-φιλοξενία του Dasharr στο VPS σας διατηρεί κάθε κλειδί API και το πλήρες ιστορικό των λογαριασμών tracker σας εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή αντί για μια υπηρεσία τρίτου μέρους. Τα στατιστικά συλλέγονται κάθε έξι ώρες στο παρασκήνιο, ώστε να μπορείτε να συσχετίσετε τα uploads, τα αυτοματοποιημένα εργαλεία και τις δαπάνες bounty σε όλους τους trackers σας σε ένα ενιαίο χρονοδιάγραμμα.