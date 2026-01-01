Αναπτύξτε το LinkStack με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted link-in-bio πλατφόρμα για τη δημιουργία branded landing pages με απεριόριστους συνδέσμους και πλήρη έλεγχο σχεδιασμού.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LinkStack
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LinkStack
Το LinkStack είναι μια πλατφόρμα link-in-bio ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει σε δημιουργούς, επιχειρήσεις και οργανισμούς να συγκεντρώνουν όλους τους σημαντικούς τους συνδέσμους σε μία ενιαία, προσαρμόσιμη σελίδα προορισμού. Βασισμένο σε PHP και Laravel, προσφέρει απεριόριστους συνδέσμους, προσαρμοσμένα θέματα, εικονίδια κοινωνικών μέσων, αναλυτικά στοιχεία κλικ και υποστήριξη πολλαπλών χρηστών έτοιμα προς χρήση — χαρακτηριστικά που εμπορικές εναλλακτικές λύσεις όπως το Linktree συνήθως κλειδώνουν πίσω από επί πληρωμή πακέτα.
Η αυτο-φιλοξενία του LinkStack στον δικό σας VPS διατηρεί τα αναλυτικά στοιχεία επισκεπτών, τα δεδομένα κλικ και τη διαμόρφωση της σελίδας εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις συνδρομής ανά σελίδα, χωρίς ενσωματωμένες διαφημίσεις σε δωρεάν πακέτα και χωρίς τον κίνδυνο να ανασταλεί ο σύνδεσμος bio σας από μια πλατφόρμα τρίτου μέρους. Συνδέστε ένα προσαρμοσμένο domain μέσω του Traefik και η σελίδα γίνεται ένα πλήρως επώνυμο μέρος της δικής σας υποδομής.
Βασικά χαρακτηριστικά του LinkStack
Απεριόριστοι σύνδεσμοι
Προσθέστε όσους συνδέσμους, ενότητες και σελίδες χρειάζεστε χωρίς μηνιαία όρια, όρια αντικειμένων ή χρεώσεις ανά σύνδεσμο από έναν πάροχο SaaS.
Προσαρμοσμένα θέματα
Επιλέξτε από ενσωματωμένα θέματα ή αναδιαμορφώστε πλήρως σελίδες με προσαρμοσμένο CSS, φόντα, σχήματα κουμπιών και κινούμενα σχέδια για να ταιριάζουν με την επωνυμία σας.
Ενσωματωμένα στατιστικά
Παρακολουθήστε τις προβολές σελίδων και τα κλικ ανά σύνδεσμο μέσα στον πίνακα διαχείρισης, χωρίς να εισάγετε tracking pixels τρίτων στα browsers των επισκεπτών σας.
Υποστήριξη πολλών χρηστών
Φιλοξενήστε σελίδες για ολόκληρες ομάδες ή πρακτορεία με ξεχωριστούς λογαριασμούς χρηστών, πρόσβαση βάσει ρόλων και κεντρική διαχείριση σε μία εγκατάσταση.
Κοινωνικά και προσαρμοσμένα εικονίδια
Προσθέστε εικονίδια για μεγάλα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και προσαρμοσμένα εικονίδια που έχετε ανεβάσει, ώστε οι σύνδεσμοι να παραμένουν οπτικά συνεπείς και άμεσα αναγνωρίσιμοι.
Ενημέρωση με ένα κλικ
Εφαρμόστε νέες εκδόσεις απευθείας από τον πίνακα διαχείρισης με τον ενσωματωμένο updater, διατηρώντας την instance σας ενημερωμένη χωρίς να ανακατασκευάσετε το container.
Γιατί να τρέξω LinkStack στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.