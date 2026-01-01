Αναπτύξτε το Microweber με εγκατάσταση ενός κλικ.
Website Builder ανοιχτού κώδικα με drag-and-drop και CMS με ενσωματωμένο e-commerce, που υποστηρίζεται από Laravel.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Microweber
Το Microweber είναι ένα open-source CMS και website builder που σας επιτρέπει να δημιουργείτε σελίδες, ιστολόγια και online καταστήματα σύροντας μπλοκ απευθείας στην ζωντανή σελίδα — χωρίς ξεχωριστή προεπισκόπηση διαχειριστή, χωρίς κωδικοποίηση προτύπων. Βασισμένο σε Laravel και με άδεια MIT, διαθέτει μια πλήρη e-commerce engine, πολύγλωσσο περιεχόμενο και ένα module system που καλύπτει καταστήματα, γκαλερί, φόρμες επικοινωνίας και αναρτήσεις ιστολογίου εκτός συσκευασίας.
Το self-hosting του Microweber στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία του ιστότοπού σας, τις παραγγελίες πελατών και τα ανεβασμένα μέσα εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά ιστότοπο, χωρίς περικοπές συναλλαγών και χωρίς περιορισμούς πλατφόρμας σε θέματα ή modules που μπορείτε να εγκαταστήσετε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Microweber
Ζωντανή επεξεργασία με drag-and-drop
Επεξεργαστείτε σελίδες απευθείας στο front-end σέρνοντας μπλοκ, κείμενο και εικόνες στη θέση τους - η διάταξη που δημιουργείτε είναι ακριβώς αυτή που βλέπουν οι επισκέπτες.
Ενσωματωμένο e-commerce
Δημιουργήστε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με καταλόγους προϊόντων, καλάθι, ταμείο και διαχείριση παραγγελιών που περιλαμβάνονται στον πυρήνα — δεν απαιτείται ξεχωριστό plugin ή συνδρομή.
Laravel βάση
Βασισμένο στο Laravel PHP framework, προσφέροντας στους προγραμματιστές μια οικεία δομή MVC, Composer packages, και Eloquent ORM για την ασφαλή επέκταση της πλατφόρμας.
Πολύγλωσσο περιεχόμενο
Δημοσιεύστε τον ίδιο ιστότοπο σε πολλές γλώσσες με εγγενή εργαλεία μετάφρασης, ώστε να μπορείτε να προσεγγίσετε διεθνές κοινό χωρίς πρόσθετα τρίτων.
Οικοσύστημα ενοτήτων
Προσθέστε γκαλερί, φόρμες επικοινωνίας, slider, καταστήματα και αναρτήσεις ιστολογίου ως επαναχρησιμοποιήσιμες ενότητες που μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε σελίδα και να αναδιαμορφωθούν οπτικά.
White-label θέματα
Προσαρμόστε ελεύθερα πρότυπα, branding και διατάξεις υπό την άδεια MIT - ιδανικό για πρακτορεία που δημιουργούν ιστοσελίδες για πελάτες χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή.
Γιατί να τρέξω Microweber στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.