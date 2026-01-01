Το Microweber είναι ένα open-source CMS και website builder που σας επιτρέπει να δημιουργείτε σελίδες, ιστολόγια και online καταστήματα σύροντας μπλοκ απευθείας στην ζωντανή σελίδα — χωρίς ξεχωριστή προεπισκόπηση διαχειριστή, χωρίς κωδικοποίηση προτύπων. Βασισμένο σε Laravel και με άδεια MIT, διαθέτει μια πλήρη e-commerce engine, πολύγλωσσο περιεχόμενο και ένα module system που καλύπτει καταστήματα, γκαλερί, φόρμες επικοινωνίας και αναρτήσεις ιστολογίου εκτός συσκευασίας.

Το self-hosting του Microweber στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία του ιστότοπού σας, τις παραγγελίες πελατών και τα ανεβασμένα μέσα εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά ιστότοπο, χωρίς περικοπές συναλλαγών και χωρίς περιορισμούς πλατφόρμας σε θέματα ή modules που μπορείτε να εγκαταστήσετε.