Αναπτύξτε Pterodactyl με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πίνακας διαχείρισης game server ανοιχτού κώδικα με απομόνωση Docker, κονσόλα πραγματικού χρόνου και υποστήριξη για εκατοντάδες παιχνίδια.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Pterodactyl
Το Pterodactyl είναι το κορυφαίο open-source panel διαχείρισης game server, το οποίο εμπιστεύονται hosting providers και gaming communities παγκοσμίως. Κάθε game server λειτουργεί στο δικό του Docker container, αποτρέποντας συγκρούσεις πόρων και εμποδίζοντας έναν παραβιασμένο server να επηρεάσει άλλους στην ίδια μηχανή. Το σύγχρονο React-based interface παρέχει στους ιδιοκτήτες server πρόσβαση στην κονσόλα σε πραγματικό χρόνο, διαχείριση αρχείων, προγραμματισμό αντιγράφων ασφαλείας και παρακολούθηση πόρων.
Η αυτο-φιλοξενία του Pterodactyl εξαλείφει τις χρεώσεις ανά server που επιβάλλονται από τις managed hosting platforms και δίνει στους διαχειριστές πλήρη έλεγχο στο branding, στις ενσωματώσεις ελέγχου ταυτότητας και στα custom eggs για μη υποστηριζόμενα παιχνίδια. Αυτή η ανάπτυξη καλύπτει το Panel με MariaDB και Redis - το Wings πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστά σε nodes όπου θα λειτουργούν οι game servers.
Βασικά χαρακτηριστικά του Pterodactyl
Docker απομόνωση
Κάθε game server λειτουργεί στο δικό του container, αποτρέποντας συγκρούσεις πόρων και διατηρώντας το host system ασφαλές ακόμα και αν ένας server παραβιαστεί.
Κονσόλα πραγματικού χρόνου
Η web console που λειτουργεί με WebSocket δίνει στους παίκτες και τους διαχειριστές ζωντανή πρόσβαση στην έξοδο του server και στις εντολές απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης.
Αυτοματοποιημένα αντίγραφα ασφαλείας
Ο ενσωματωμένος προγραμματισμός backup αποθηκεύει snapshots server σε S3-συμβατό χώρο αποθήκευσης, προστατεύοντας τα δεδομένα του κόσμου του παιχνιδιού χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Κλιμάκωση πολλαπλών κόμβων
Διαχείριση game servers κατανεμημένων σε πολλαπλές φυσικές μηχανές από ένα ενιαίο Panel, με κλιμάκωση της χωρητικότητας προσθέτοντας Wings nodes καθώς αυξάνεται η ζήτηση.
Αυγά Κοινότητας
Εκατοντάδες eggs που έχουν συνεισφέρει μέλη της κοινότητας καλύπτουν τα Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike και άλλα — αναπτύξτε οποιοδήποτε υποστηριζόμενο παιχνίδι σε δευτερόλεπτα.
Γιατί να τρέξω Pterodactyl στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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