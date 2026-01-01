Το Pterodactyl είναι το κορυφαίο open-source panel διαχείρισης game server, το οποίο εμπιστεύονται hosting providers και gaming communities παγκοσμίως. Κάθε game server λειτουργεί στο δικό του Docker container, αποτρέποντας συγκρούσεις πόρων και εμποδίζοντας έναν παραβιασμένο server να επηρεάσει άλλους στην ίδια μηχανή. Το σύγχρονο React-based interface παρέχει στους ιδιοκτήτες server πρόσβαση στην κονσόλα σε πραγματικό χρόνο, διαχείριση αρχείων, προγραμματισμό αντιγράφων ασφαλείας και παρακολούθηση πόρων.

Η αυτο-φιλοξενία του Pterodactyl εξαλείφει τις χρεώσεις ανά server που επιβάλλονται από τις managed hosting platforms και δίνει στους διαχειριστές πλήρη έλεγχο στο branding, στις ενσωματώσεις ελέγχου ταυτότητας και στα custom eggs για μη υποστηριζόμενα παιχνίδια. Αυτή η ανάπτυξη καλύπτει το Panel με MariaDB και Redis - το Wings πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστά σε nodes όπου θα λειτουργούν οι game servers.