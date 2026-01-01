Εγκαταστήστε το Rocket.Chat με ένα κλικ.
Πλατφόρμα επικοινωνίας ομάδας ανοιχτού κώδικα με ανταλλαγή μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο, βιντεοκλήσεις και πλήρη ιδιοκτησία δεδομένων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Rocket.Chat
Το Rocket.Chat είναι μια πλήρως ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα επικοινωνίας ομάδας στην οποία εμπιστεύονται πάνω από 12 εκατομμύρια χρήστες και έχει αναπτυχθεί σε χιλιάδες οργανισμούς παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων της NASA, του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και της Deutsche Telekom. Παρέχει κανάλια, απευθείας μηνύματα, τηλεδιασκέψεις, κοινή χρήση αρχείων, κοινή χρήση οθόνης και ένα εκτεταμένο οικοσύστημα ενσωματώσεων — όλα αυτά χωρίς να βασίζεται σε υποδομές τρίτων.
Η αυτο-φιλοξενία του Rocket.Chat στο δικό σας VPS δίνει στην ομάδα σας έναν ιδιωτικό κόμβο επικοινωνίας με μηδενικές χρεώσεις ανά χρήστη και πλήρη έλεγχο των δεδομένων σας. Αυτή η ανάπτυξη χρησιμοποιεί MongoDB με ένα replica set για υψηλή ακεραιότητα δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι τα μηνύματά σας, τα αρχεία σας και το ιστορικό συνομιλιών παραμένουν ανθεκτικά και προσβάσιμα. Ο αρχικός λογαριασμός διαχειριστή δημιουργείται αυτόματα χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που διαμορφώθηκαν κατά την ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Rocket.Chat
Μηνύματα σε πραγματικό χρόνο
Οργανωμένες συνομιλίες ομάδας σε μόνιμα κανάλια με νήματα, αντιδράσεις, καρφίτσωμα μηνυμάτων και αναζήτηση πλήρους κειμένου σε όλο το ιστορικό.
Κλήσεις βίντεο και ήχου
Ενσωματωμένη βιντεοδιάσκεψη με κοινή χρήση οθόνης μέσω Jitsi, BigBlueButton, ή εγγενούς WebRTC - δεν απαιτούνται εξωτερικά εργαλεία συσκέψεων.
Omnichannel εισερχόμενα
Διαχειριστείτε τις συνομιλίες πελατών από το LiveChat, το email, το WhatsApp, το Telegram και άλλα κανάλια σε ένα ενιαίο inbox.
Επιχειρησιακή ασφάλεια
LDAP, SAML SSO, έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων, κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, και λεπτομερής έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων για περιβάλλοντα με υψηλές απαιτήσεις συμμόρφωσης.
Εκτεταμένες ενσωματώσεις
Συνδεθείτε με το GitHub, το Jira, το GitLab και εκατοντάδες άλλα εργαλεία μέσω webhooks, slash commands και ένα ενσωματωμένο app marketplace.
Γιατί να τρέξω Rocket.Chat στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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