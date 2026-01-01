Το Rocket.Chat είναι μια πλήρως ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα επικοινωνίας ομάδας στην οποία εμπιστεύονται πάνω από 12 εκατομμύρια χρήστες και έχει αναπτυχθεί σε χιλιάδες οργανισμούς παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων της NASA, του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και της Deutsche Telekom. Παρέχει κανάλια, απευθείας μηνύματα, τηλεδιασκέψεις, κοινή χρήση αρχείων, κοινή χρήση οθόνης και ένα εκτεταμένο οικοσύστημα ενσωματώσεων — όλα αυτά χωρίς να βασίζεται σε υποδομές τρίτων.

Η αυτο-φιλοξενία του Rocket.Chat στο δικό σας VPS δίνει στην ομάδα σας έναν ιδιωτικό κόμβο επικοινωνίας με μηδενικές χρεώσεις ανά χρήστη και πλήρη έλεγχο των δεδομένων σας. Αυτή η ανάπτυξη χρησιμοποιεί MongoDB με ένα replica set για υψηλή ακεραιότητα δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι τα μηνύματά σας, τα αρχεία σας και το ιστορικό συνομιλιών παραμένουν ανθεκτικά και προσβάσιμα. Ο αρχικός λογαριασμός διαχειριστή δημιουργείται αυτόματα χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που διαμορφώθηκαν κατά την ανάπτυξη.