Αναπτύξτε το Logseq με ένα κλικ.
Self-hosted, με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, βάση γνώσεων και outliner, που λειτουργεί ως μια γρήγορη στατική web εφαρμογή, με σημειώσεις αποθηκευμένες στον τοπικό φάκελο που ελέγχεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Logseq
Το Logseq είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης γνώσης και δημιουργίας περιγραμμάτων ανοιχτού κώδικα με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα - σημειώσεις βασισμένες σε μπλοκ, αμφίδρομοι σύνδεσμοι, καθημερινά ημερολόγια, σχέσεις σημειώσεων σε στυλ γραφήματος και μια βάση γνώσης με δυνατότητα αναζήτησης, όλα γραμμένα σε αρχεία Markdown ή Org-mode στον δίσκο. Η εφαρμογή web Logseq είναι ένα στατικό SPA που τρέχει εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το πρότυπο το φιλοξενεί μόνο του, έτσι το JavaScript που τροφοδοτεί τις σημειώσεις σας προέρχεται από υποδομή που ελέγχετε εσείς και όχι από τρίτο μέρος.
Οι σημειώσεις αποθηκεύονται τοπικά στο πρόγραμμα περιήγησής σας μέσω του File System Access API, πράγμα που σημαίνει ότι τα δεδομένα δεν αγγίζουν ποτέ τον server που φιλοξενεί το SPA - ιδανικό για ροές εργασίας "Εμπιστεύομαι το δικό μου CDN", όπου ο χρήστης θέλει το UI του Logseq αλλά δεν θέλει να εξαρτάται από το logseq.com ή οποιονδήποτε πάροχο συγχρονισμού cloud. Συνδυάστε την ανάπτυξη με την εφαρμογή desktop Logseq, git sync, ή συγχρονισμό φακέλων iCloud/OneDrive για πρόσβαση σε αρχεία σημειώσεων από διαφορετικές συσκευές.
Βασικά χαρακτηριστικά του Logseq
Outliner βασισμένο σε μπλοκ
Κάθε γραμμή είναι ένα συρόμενο μπλοκ με αμφίδρομους συνδέσμους, ενσωματώσεις και αναφορές — ιδανικό για μη γραμμικούς στοχαστές και ροές εργασίας PKM.
Markdown και Org-mode
Οι σημειώσεις είναι απλά αρχεία Markdown ή Org-mode αποθηκευμένα στον δίσκο, ώστε να παραμένουν επεξεργάσιμα σε οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου και να επιβιώσουν από οποιοδήποτε μελλοντικό τέλος ζωής του Logseq.
Καθημερινό ημερολόγιο
Οι σελίδες σημειώσεων ανά ημέρα δημιουργούν ένα αρχείο καταγραφής ροής συνείδησης που αναδεικνύει μοτίβα με την πάροδο του χρόνου και συνδέεται αβίαστα με θεματικές σελίδες.
Προβολή γραφήματος
Οπτικοποιήστε τις σχέσεις μεταξύ των σημειώσεων ως ένα διαδραστικό γράφημα, διευκολύνοντας την ανακάλυψη κρυφών συνδέσεων σε μια αναπτυσσόμενη βάση γνώσεων.
Ερωτήματα και πρότυπα
Εκτελέστε Datalog queries ενάντια στη βάση γνώσεών σας και δημιουργήστε επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα για σημειώσεις συναντήσεων, βιβλία, έργα και επαναλαμβανόμενες ροές εργασίας.
Σχεδιασμός με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα
Η εφαρμογή web λειτουργεί εξ ολοκλήρου client-side; οι σημειώσεις βρίσκονται σε έναν τοπικό φάκελο που ελέγχεται από το πρόγραμμα περιήγησης και δεν φεύγουν ποτέ από τη συσκευή σας, εκτός αν επιλέξετε το git sync ή ένα άλλο sync layer.
Γιατί να τρέξω Logseq στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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