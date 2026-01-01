Το Logseq είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης γνώσης και δημιουργίας περιγραμμάτων ανοιχτού κώδικα με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα - σημειώσεις βασισμένες σε μπλοκ, αμφίδρομοι σύνδεσμοι, καθημερινά ημερολόγια, σχέσεις σημειώσεων σε στυλ γραφήματος και μια βάση γνώσης με δυνατότητα αναζήτησης, όλα γραμμένα σε αρχεία Markdown ή Org-mode στον δίσκο. Η εφαρμογή web Logseq είναι ένα στατικό SPA που τρέχει εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το πρότυπο το φιλοξενεί μόνο του, έτσι το JavaScript που τροφοδοτεί τις σημειώσεις σας προέρχεται από υποδομή που ελέγχετε εσείς και όχι από τρίτο μέρος.

Οι σημειώσεις αποθηκεύονται τοπικά στο πρόγραμμα περιήγησής σας μέσω του File System Access API, πράγμα που σημαίνει ότι τα δεδομένα δεν αγγίζουν ποτέ τον server που φιλοξενεί το SPA - ιδανικό για ροές εργασίας "Εμπιστεύομαι το δικό μου CDN", όπου ο χρήστης θέλει το UI του Logseq αλλά δεν θέλει να εξαρτάται από το logseq.com ή οποιονδήποτε πάροχο συγχρονισμού cloud. Συνδυάστε την ανάπτυξη με την εφαρμογή desktop Logseq, git sync, ή συγχρονισμό φακέλων iCloud/OneDrive για πρόσβαση σε αρχεία σημειώσεων από διαφορετικές συσκευές.