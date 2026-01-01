Έκπτωση έως 69% για Logseq

Αναπτύξτε το Logseq με ένα κλικ.

Self-hosted, με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, βάση γνώσεων και outliner, που λειτουργεί ως μια γρήγορη στατική web εφαρμογή, με σημειώσεις αποθηκευμένες στον τοπικό φάκελο που ελέγχεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Logseq με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Logseq

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Logseq

Το Logseq είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης γνώσης και δημιουργίας περιγραμμάτων ανοιχτού κώδικα με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα - σημειώσεις βασισμένες σε μπλοκ, αμφίδρομοι σύνδεσμοι, καθημερινά ημερολόγια, σχέσεις σημειώσεων σε στυλ γραφήματος και μια βάση γνώσης με δυνατότητα αναζήτησης, όλα γραμμένα σε αρχεία Markdown ή Org-mode στον δίσκο. Η εφαρμογή web Logseq είναι ένα στατικό SPA που τρέχει εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το πρότυπο το φιλοξενεί μόνο του, έτσι το JavaScript που τροφοδοτεί τις σημειώσεις σας προέρχεται από υποδομή που ελέγχετε εσείς και όχι από τρίτο μέρος.

Οι σημειώσεις αποθηκεύονται τοπικά στο πρόγραμμα περιήγησής σας μέσω του File System Access API, πράγμα που σημαίνει ότι τα δεδομένα δεν αγγίζουν ποτέ τον server που φιλοξενεί το SPA - ιδανικό για ροές εργασίας "Εμπιστεύομαι το δικό μου CDN", όπου ο χρήστης θέλει το UI του Logseq αλλά δεν θέλει να εξαρτάται από το logseq.com ή οποιονδήποτε πάροχο συγχρονισμού cloud. Συνδυάστε την ανάπτυξη με την εφαρμογή desktop Logseq, git sync, ή συγχρονισμό φακέλων iCloud/OneDrive για πρόσβαση σε αρχεία σημειώσεων από διαφορετικές συσκευές.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Logseq

Outliner βασισμένο σε μπλοκ

Κάθε γραμμή είναι ένα συρόμενο μπλοκ με αμφίδρομους συνδέσμους, ενσωματώσεις και αναφορές — ιδανικό για μη γραμμικούς στοχαστές και ροές εργασίας PKM.

Markdown και Org-mode

Οι σημειώσεις είναι απλά αρχεία Markdown ή Org-mode αποθηκευμένα στον δίσκο, ώστε να παραμένουν επεξεργάσιμα σε οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου και να επιβιώσουν από οποιοδήποτε μελλοντικό τέλος ζωής του Logseq.

Καθημερινό ημερολόγιο

Οι σελίδες σημειώσεων ανά ημέρα δημιουργούν ένα αρχείο καταγραφής ροής συνείδησης που αναδεικνύει μοτίβα με την πάροδο του χρόνου και συνδέεται αβίαστα με θεματικές σελίδες.

Προβολή γραφήματος

Οπτικοποιήστε τις σχέσεις μεταξύ των σημειώσεων ως ένα διαδραστικό γράφημα, διευκολύνοντας την ανακάλυψη κρυφών συνδέσεων σε μια αναπτυσσόμενη βάση γνώσεων.

Ερωτήματα και πρότυπα

Εκτελέστε Datalog queries ενάντια στη βάση γνώσεών σας και δημιουργήστε επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα για σημειώσεις συναντήσεων, βιβλία, έργα και επαναλαμβανόμενες ροές εργασίας.

Σχεδιασμός με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα

Η εφαρμογή web λειτουργεί εξ ολοκλήρου client-side; οι σημειώσεις βρίσκονται σε έναν τοπικό φάκελο που ελέγχεται από το πρόγραμμα περιήγησης και δεν φεύγουν ποτέ από τη συσκευή σας, εκτός αν επιλέξετε το git sync ή ένα άλλο sync layer.

Γιατί να τρέξω Logseq στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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