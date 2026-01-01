Το PinePods είναι ένας open-source podcast manager φτιαγμένος για νοικοκυριά, ομάδες και μεμονωμένους ακροατές που θέλουν να κρατήσουν το ιστορικό ακρόασής τους μακριά από servers τρίτων. Συνδυάζει ένα προσεγμένο web interface με εγγενείς Android, iOS και desktop clients, ώστε κάθε συσκευή να παραμένει συγχρονισμένη χωρίς να βασίζεται σε εμπορικές πλατφόρμες podcast.

Αυτό που κάνει το PinePods να ξεχωρίζει είναι το κορυφαίο multi-user model του σε συνδυασμό με την ενσωματωμένη υποστήριξη gpodder API και την ενσωμάτωση PodcastIndex. Κάθε μέλος αποκτά ανεξάρτητες συνδρομές, ουρά και ιστορικό αναπαραγωγής ενώ μοιράζεται ένα ενιαίο backend. Η φιλοξενία του server στον δικό σας VPS διατηρεί τη λίστα συνδρομών σας, τις συνήθειες ακρόασης και τα ληφθέντα επεισόδια εντελώς ιδιωτικά και απαλλαγμένα από advertising trackers.