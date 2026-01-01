Αναπτύξτε το PinePods με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος πολυ-χρηστικός διαχειριστής podcast με συγχρονισμό μεταξύ συσκευών, αναζήτηση PodcastIndex και εγγενείς εφαρμογές για κινητά.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για PinePods
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PinePods
Το PinePods είναι ένας open-source podcast manager φτιαγμένος για νοικοκυριά, ομάδες και μεμονωμένους ακροατές που θέλουν να κρατήσουν το ιστορικό ακρόασής τους μακριά από servers τρίτων. Συνδυάζει ένα προσεγμένο web interface με εγγενείς Android, iOS και desktop clients, ώστε κάθε συσκευή να παραμένει συγχρονισμένη χωρίς να βασίζεται σε εμπορικές πλατφόρμες podcast.
Αυτό που κάνει το PinePods να ξεχωρίζει είναι το κορυφαίο multi-user model του σε συνδυασμό με την ενσωματωμένη υποστήριξη gpodder API και την ενσωμάτωση PodcastIndex. Κάθε μέλος αποκτά ανεξάρτητες συνδρομές, ουρά και ιστορικό αναπαραγωγής ενώ μοιράζεται ένα ενιαίο backend. Η φιλοξενία του server στον δικό σας VPS διατηρεί τη λίστα συνδρομών σας, τις συνήθειες ακρόασης και τα ληφθέντα επεισόδια εντελώς ιδιωτικά και απαλλαγμένα από advertising trackers.
Βασικά χαρακτηριστικά του PinePods
Λογαριασμοί πολλαπλών χρηστών
Κάθε μέλος έχει ανεξάρτητες συνδρομές, ουρές αναπαραγωγής και ιστορικό ακρόασης που υποστηρίζονται από έναν κοινό server - ιδανικό για οικογένειες ή κοινά νοικοκυριά.
Συγχρονισμός μεταξύ συσκευών
Η θέση αναπαραγωγής, η ουρά και οι συνδρομές συγχρονίζονται σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των web, Android, iOS και desktop clients μέσω του ενσωματωμένου gpodder API.
Αναζήτηση PodcastIndex
Ανακαλύψτε νέες εκπομπές μέσω του ανοιχτού καταλόγου PodcastIndex ή της αναζήτησης iTunes χωρίς να στέλνετε ερωτήματα σε διαφημιζόμενους καταλόγους.
Λήψεις επεισοδίων
Κατεβάστε επεισόδια στον server για offline ακρόαση, αρχειοθέτηση και προστασία από την εξαφάνιση εκπομπών από δημόσιες ροές.
κανάλια YouTube
Εγγραφείτε σε κανάλια YouTube σαν να ήταν podcast, με εξαγωγή ήχου ώστε να μπορείτε να ακούτε με τον ίδιο τρόπο που ακούτε τις κανονικές εκπομπές.
Εισαγωγή και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας OPML
Μεταφέρετε τις υπάρχουσες συνδρομές podcast σας μέσω OPML, προγραμματίστε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας, και εξάγετε τα πάντα όποτε τα χρειάζεστε.
Γιατί να τρέξω PinePods στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.