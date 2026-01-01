Το COPS (Calibre OPDS PHP Server) είναι μια γρήγορη, μόνο για ανάγνωση εναλλακτική λύση στον ενσωματωμένο content server του Calibre. Εκθέτει μια υπάρχουσα βιβλιοθήκη Calibre — το τυπικό αρχείο metadata.db — μέσω μιας απλής διεπαφής HTML για προγράμματα περιήγησης και μιας ροής OPDS για αναγνώστες ebook όπως τα Moon+ Reader, KyBook, Aldiko και Marvin. Επειδή τρέχει σε απλή PHP χωρίς δική του βάση δεδομένων, παραμένει ανταποκριτικό σε μέτριο hardware και ξεκινά σε δευτερόλεπτα.

Η αυτο-φιλοξενία του COPS σε ένα VPS δίνει στους αναγνώστες ebook κινητών συσκευών ένα γρήγορο catalog endpoint χωρίς να διατηρείται σε λειτουργία μια desktop instance του Calibre, και συνδυάζεται φυσικά με το Calibre-Web για χρήστες που θέλουν έναν δημόσιο κατάλογο μόνο για ανάγνωση, ξεχωριστό από το πλήρες management UI τους.