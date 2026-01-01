Αναπτύξτε COPS με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφρύς PHP OPDS και HTML server για τη βιβλιοθήκη ebook Calibre, βελτιστοποιημένος για shared hosting και ρυθμίσεις χαμηλών πόρων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για COPS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με COPS
Το COPS (Calibre OPDS PHP Server) είναι μια γρήγορη, μόνο για ανάγνωση εναλλακτική λύση στον ενσωματωμένο content server του Calibre. Εκθέτει μια υπάρχουσα βιβλιοθήκη Calibre — το τυπικό αρχείο
metadata.db — μέσω μιας απλής διεπαφής HTML για προγράμματα περιήγησης και μιας ροής OPDS για αναγνώστες ebook όπως τα Moon+ Reader, KyBook, Aldiko και Marvin. Επειδή τρέχει σε απλή PHP χωρίς δική του βάση δεδομένων, παραμένει ανταποκριτικό σε μέτριο hardware και ξεκινά σε δευτερόλεπτα.
Η αυτο-φιλοξενία του COPS σε ένα VPS δίνει στους αναγνώστες ebook κινητών συσκευών ένα γρήγορο catalog endpoint χωρίς να διατηρείται σε λειτουργία μια desktop instance του Calibre, και συνδυάζεται φυσικά με το Calibre-Web για χρήστες που θέλουν έναν δημόσιο κατάλογο μόνο για ανάγνωση, ξεχωριστό από το πλήρες management UI τους.
Βασικά χαρακτηριστικά του COPS
Εγγενές OPDS feed
Ενσωματωμένος κατάλογος OPDS 1.1 ώστε οι εφαρμογές ανάγνωσης για κινητά να μπορούν να περιηγηθούν, να αναζητήσουν και να κατεβάσουν από τη βιβλιοθήκη σας Calibre άμεσα.
Διαβάζει Calibre metadata.db
Δείχνει απευθείας στην ίδια βάση δεδομένων SQLite που χρησιμοποιεί το Calibre — χωρίς εισαγωγή, χωρίς διπλή βιβλιοθήκη, χωρίς βήμα συγχρονισμού.
Μικρό αποτύπωμα
Καθαρό PHP χωρίς εξωτερική βάση δεδομένων, έτσι παραμένει γρήγορο σε μικρά πλάνα VPS και διαχειρίζεται βιβλιοθήκες με χιλιάδες τίτλους.
Αναγνώστης εντός προγράμματος περιήγησης
Διαβάζει αρχεία EPUB απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης μέσω του Monocle, ώστε οι χρήστες να μπορούν να δοκιμάσουν βιβλία χωρίς να χρειάζεται να τα κατεβάσουν πρώτα.
Προσαρμοσμένα θέματα και διαμόρφωση
Ρυθμιζόμενο ανά περίπτωση μέσω του
local.php — επιλέξτε ένα θέμα, ορίστε το μέγεθος σελίδας, περιορίστε την πρόσβαση ή εκθέστε πολλές βάσεις δεδομένων ταυτόχρονα.
Γιατί να τρέχω COPS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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