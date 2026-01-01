Ανάπτυξη OSRM με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μηχανή δρομολόγησης OpenStreetMap υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένο UI οδηγιών για πλοήγηση με αυτοκίνητο, ποδήλατο και πεζούς.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OSRM
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OSRM
Το OSRM (Open Source Routing Machine) είναι μια μηχανή δρομολόγησης υψηλής απόδοσης για τις συντομότερες διαδρομές σε οδικά δίκτυα που δημιουργήθηκε από δεδομένα OpenStreetMap. Τροφοδοτεί οδηγίες στροφή προς στροφή, ισόχρονες καμπύλες, πίνακες αποστάσεων, αντιστοίχιση χαρτών και βελτιστοποίηση διαδρομών μέσω ενός καθαρού HTTP API, και χρησιμοποιείται στην παραγωγή από το openstreetmap.org και πολλά εμπορικά προϊόντα χαρτογράφησης.
Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει το επίσημο backend δρομολόγησης μαζί με το επίσημο frontend οδηγιών, ώστε να έχετε ένα λειτουργικό UI χάρτη αμέσως. Η αυτο-φιλοξενία του OSRM στο δικό σας VPS καταργεί τις ποσοστώσεις ανά αίτημα και τα επίπεδα τιμολόγησης, διατηρεί τα ερωτήματα τοποθεσίας ιδιωτικά, και σας επιτρέπει να αλλάξετε σε οποιαδήποτε περιοχή OpenStreetMap χρειάζεστε χωρίς να μοιράζεστε telemetry με τρίτο μέρος.
Βασικά χαρακτηριστικά του OSRM
Ενσωματωμένες οδηγίες UI
Το επίσημο OSRM frontend παραδίδεται προδιαμορφωμένο με το backend σας, παρέχοντάς σας έναν διαδραστικό χάρτη δρομολόγησης χωρίς να γράψετε καθόλου κώδικα.
Δρομολόγηση υπο-χιλιοστού του δευτερολέπτου
Η μηχανή Dijkstra Πολλαπλών Επιπέδων επιστρέφει διαδρομές ηπειρωτικής κλίμακας σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, ακόμη και σε μέτριο hardware VPS.
Πλήρες API δρομολόγησης
Τα Endpoints για διαδρομή, πίνακα, αντιστοίχιση, ταξίδι, πλακίδιο και πλησιέστερο σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε οδηγίες, πίνακες ETA, αντιστοίχιση χάρτη GPS και επιλύσεις TSP πάνω σε αυτά.
Προσαρμοσμένες περιοχές OSM
Στρέψτε το ενσωματωμένο init container σε οποιοδήποτε Geofabrik extract για να παρέχει routing για δεδομένα χώρας, ηπείρου ή παγκόσμιας κλίμακας της επιλογής σας.
Πολλαπλά προφίλ ταξιδιού
Αλλάξτε το συμπεριλαμβανόμενο προφίλ Lua μεταξύ αυτοκινήτου, ποδηλάτου και πεζού για να προσαρμόσετε τη δρομολόγηση στην περίπτωση χρήσης που αναπτύσσετε.
Χωρίς όρια ή API keys
Εκτελέστε απεριόριστα ερωτήματα στο δικό σας instance χωρίς rate limits, απρόβλεπτες χρεώσεις ή κοινή χρήση δεδομένων τρίτων.
Γιατί να τρέξω OSRM στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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