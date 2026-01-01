Το OSRM (Open Source Routing Machine) είναι μια μηχανή δρομολόγησης υψηλής απόδοσης για τις συντομότερες διαδρομές σε οδικά δίκτυα που δημιουργήθηκε από δεδομένα OpenStreetMap. Τροφοδοτεί οδηγίες στροφή προς στροφή, ισόχρονες καμπύλες, πίνακες αποστάσεων, αντιστοίχιση χαρτών και βελτιστοποίηση διαδρομών μέσω ενός καθαρού HTTP API, και χρησιμοποιείται στην παραγωγή από το openstreetmap.org και πολλά εμπορικά προϊόντα χαρτογράφησης.

Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει το επίσημο backend δρομολόγησης μαζί με το επίσημο frontend οδηγιών, ώστε να έχετε ένα λειτουργικό UI χάρτη αμέσως. Η αυτο-φιλοξενία του OSRM στο δικό σας VPS καταργεί τις ποσοστώσεις ανά αίτημα και τα επίπεδα τιμολόγησης, διατηρεί τα ερωτήματα τοποθεσίας ιδιωτικά, και σας επιτρέπει να αλλάξετε σε οποιαδήποτε περιοχή OpenStreetMap χρειάζεστε χωρίς να μοιράζεστε telemetry με τρίτο μέρος.