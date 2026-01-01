Το Audiobookshelf είναι ένας ολοκληρωμένος self-hosted διακομιστής πολυμέσων, ειδικά σχεδιασμένος για ηχητικά βιβλία, podcasts και e-books. Παρέχει μια Progressive Web App προσβάσιμη από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και εγγενείς εφαρμογές iOS και Android με υποστήριξη ακρόασης εκτός σύνδεσης. Η πλατφόρμα μεταδίδει όλες τις μορφές ήχου εν κινήσει, ανακτά αυτόματα metadata και εξώφυλλα, και διατηρεί την πρόοδο αναπαραγωγής συγχρονισμένη σε όλες τις συσκευές για κάθε χρήστη.

Το self-hosting σάς δίνει τον πλήρη έλεγχο της βιβλιοθήκης πολυμέσων σας - χωρίς συνδρομές, χωρίς όρια μεγέθους αρχείων και χωρίς δέσμευση σε προμηθευτή. Η αυτόματη λήψη podcasts, η δημιουργία RSS feed, η διαχείριση κεφαλαίων και τα εργαλεία συγχώνευσης αρχείων ήχου καθιστούν το Audiobookshelf μια πλήρη αντικατάσταση για εμπορικές πλατφόρμες ηχητικών βιβλίων, διατηρώντας παράλληλα τις συνήθειες ακρόασης και το αγορασμένο περιεχόμενό σας εντελώς ιδιωτικά.