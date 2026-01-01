Αναπτύξτε το Audiobookshelf με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος server ηχητικών βιβλίων και podcast με υποστήριξη πολλών χρηστών, εκτός σύνδεσης mobile apps και αυτόματη ανάκτηση μεταδεδομένων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Audiobookshelf
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Audiobookshelf
Το Audiobookshelf είναι ένας ολοκληρωμένος self-hosted διακομιστής πολυμέσων, ειδικά σχεδιασμένος για ηχητικά βιβλία, podcasts και e-books. Παρέχει μια Progressive Web App προσβάσιμη από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και εγγενείς εφαρμογές iOS και Android με υποστήριξη ακρόασης εκτός σύνδεσης. Η πλατφόρμα μεταδίδει όλες τις μορφές ήχου εν κινήσει, ανακτά αυτόματα metadata και εξώφυλλα, και διατηρεί την πρόοδο αναπαραγωγής συγχρονισμένη σε όλες τις συσκευές για κάθε χρήστη.
Το self-hosting σάς δίνει τον πλήρη έλεγχο της βιβλιοθήκης πολυμέσων σας - χωρίς συνδρομές, χωρίς όρια μεγέθους αρχείων και χωρίς δέσμευση σε προμηθευτή. Η αυτόματη λήψη podcasts, η δημιουργία RSS feed, η διαχείριση κεφαλαίων και τα εργαλεία συγχώνευσης αρχείων ήχου καθιστούν το Audiobookshelf μια πλήρη αντικατάσταση για εμπορικές πλατφόρμες ηχητικών βιβλίων, διατηρώντας παράλληλα τις συνήθειες ακρόασης και το αγορασμένο περιεχόμενό σας εντελώς ιδιωτικά.
Βασικά χαρακτηριστικά του Audiobookshelf
Συγχρονισμός προόδου πολλαπλών χρηστών
Κάθε χρήστης διατηρεί ανεξάρτητη πρόοδο αναπαραγωγής, η οποία συγχρονίζεται σε προγράμματα περιήγησης και κινητές συσκευές, καθιστώντας το ιδανικό για κοινή χρήση από την οικογένεια ή το νοικοκυριό.
Εφαρμογές για κινητά εκτός σύνδεσης
Οι εγγενείς εφαρμογές iOS και Android επιτρέπουν στους χρήστες να κατεβάζουν περιεχόμενο για ακρόαση χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, ιδανικό για μετακινήσεις και ταξίδια.
Αυτόματη ανάκτηση metadata
Τα εξώφυλλα και τα μεταδεδομένα ανακτώνται αυτόματα από το Audible, το Google Books, το iTunes και άλλες πηγές, διατηρώντας τη βιβλιοθήκη σας με προσεγμένη εμφάνιση χωρίς χειροκίνητη προσπάθεια.
Διαχείριση podcast
Εγγραφείτε σε podcasts, κατεβάστε αυτόματα νέα επεισόδια και δημιουργήστε ιδιωτικά RSS feeds ώστε να μπορείτε να ακούτε σε οποιοδήποτε podcast player χρησιμοποιείτε ήδη.
Εργαλεία κεφαλαίου
Επεξεργαστείτε και αναζητήστε δεδομένα κεφαλαίων μέσω του Audnexus API, και, στη συνέχεια, ενσωματώστε ενημερωμένα μεταδεδομένα απευθείας σε αρχεία ήχου για ακριβή πλοήγηση κεφαλαίων.
Γιατί να τρέχω Audiobookshelf στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.