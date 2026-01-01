Αναπτύξτε Joplin Server με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο backend συγχρονισμού για το Joplin, διατηρώντας τις σημειώσεις και τα συνημμένα σας ιδιωτικά σε όλες τις συσκευές.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Joplin Server
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Joplin Server
Το Joplin Server είναι το αυτο-φιλοξενούμενο backend συγχρονισμού για τη δημοφιλή εφαρμογή σημειώσεων ανοιχτού κώδικα Joplin. Παρέχει έναν ασφαλή, ιδιωτικό κόμβο για συγχρονισμό σημειώσεων, εκκρεμοτήτων, σημειωματάριων και συνημμένων σε πελάτες επιτραπέζιων υπολογιστών, κινητών και τερματικού — χωρίς να βασίζεται σε υπηρεσίες cloud τρίτων, όπως το Dropbox ή το OneDrive.
Η φιλοξενία του Joplin Server στο δικό σας VPS σημαίνει ότι η προσωπική σας βάση γνώσεων παραμένει εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Εσείς ορίζετε τα όρια αποθήκευσης, καθορίζετε τις πολιτικές αντιγράφων ασφαλείας και επιλέγετε αν θα ενεργοποιήσετε την end-to-end encryption — χωρίς συνδρομές, χωρίς data mining και χωρίς platform lock-in.
Βασικά χαρακτηριστικά του Joplin Server
Ιδιωτικός συγχρονισμός σημειώσεων
Συγχρονίστε σημειώσεις, σημειωματάρια και συνημμένα σε όλες τις συσκευές σας μέσω του δικού σας server, χωρίς καμία υπηρεσία cloud τρίτου μέρους να διαχειρίζεται τα δεδομένα σας.
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Προστατεύεται το περιεχόμενο των σημειώσεων με client-side encryption, ώστε μόνο εσείς να μπορείτε να διαβάσετε τις σημειώσεις σας — ακόμα και ο server δεν βλέπει ποτέ το plaintext.
Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών
Δημιουργήστε ξεχωριστούς λογαριασμούς για μέλη της οικογένειας ή συναδέλφους, ο καθένας με τη δική του συλλογή σημειώσεων και διαμορφώσιμα όρια αποθηκευτικού χώρου.
Διαμοιρασμός σημειώσεων
Μοιραστείτε μεμονωμένες σημειώσεις ή σημειωματάρια με άλλους χρήστες του Joplin Server και διαχειριστείτε δικαιώματα πρόσβασης απευθείας από τις εφαρμογές-πελάτες.
Όλες οι Πλατφόρμες Πελατών
Συνδέστε τους πελάτες Joplin σε Windows, macOS, Linux, iOS και Android - κάθε συσκευή συγχρονίζεται στον ίδιο server μέσω του τυπικού πρωτοκόλλου συγχρονισμού Joplin.
Γιατί να τρέξω Joplin Server στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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