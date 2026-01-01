Έκπτωση έως 69% για Joplin Server

Αναπτύξτε Joplin Server με εγκατάσταση ενός κλικ.

Αυτο-φιλοξενούμενο backend συγχρονισμού για το Joplin, διατηρώντας τις σημειώσεις και τα συνημμένα σας ιδιωτικά σε όλες τις συσκευές.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε Joplin Server με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Joplin Server

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Joplin Server

Το Joplin Server είναι το αυτο-φιλοξενούμενο backend συγχρονισμού για τη δημοφιλή εφαρμογή σημειώσεων ανοιχτού κώδικα Joplin. Παρέχει έναν ασφαλή, ιδιωτικό κόμβο για συγχρονισμό σημειώσεων, εκκρεμοτήτων, σημειωματάριων και συνημμένων σε πελάτες επιτραπέζιων υπολογιστών, κινητών και τερματικού — χωρίς να βασίζεται σε υπηρεσίες cloud τρίτων, όπως το Dropbox ή το OneDrive.

Η φιλοξενία του Joplin Server στο δικό σας VPS σημαίνει ότι η προσωπική σας βάση γνώσεων παραμένει εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Εσείς ορίζετε τα όρια αποθήκευσης, καθορίζετε τις πολιτικές αντιγράφων ασφαλείας και επιλέγετε αν θα ενεργοποιήσετε την end-to-end encryption — χωρίς συνδρομές, χωρίς data mining και χωρίς platform lock-in.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Joplin Server

Ιδιωτικός συγχρονισμός σημειώσεων

Συγχρονίστε σημειώσεις, σημειωματάρια και συνημμένα σε όλες τις συσκευές σας μέσω του δικού σας server, χωρίς καμία υπηρεσία cloud τρίτου μέρους να διαχειρίζεται τα δεδομένα σας.

Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο

Προστατεύεται το περιεχόμενο των σημειώσεων με client-side encryption, ώστε μόνο εσείς να μπορείτε να διαβάσετε τις σημειώσεις σας — ακόμα και ο server δεν βλέπει ποτέ το plaintext.

Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών

Δημιουργήστε ξεχωριστούς λογαριασμούς για μέλη της οικογένειας ή συναδέλφους, ο καθένας με τη δική του συλλογή σημειώσεων και διαμορφώσιμα όρια αποθηκευτικού χώρου.

Διαμοιρασμός σημειώσεων

Μοιραστείτε μεμονωμένες σημειώσεις ή σημειωματάρια με άλλους χρήστες του Joplin Server και διαχειριστείτε δικαιώματα πρόσβασης απευθείας από τις εφαρμογές-πελάτες.

Όλες οι Πλατφόρμες Πελατών

Συνδέστε τους πελάτες Joplin σε Windows, macOS, Linux, iOS και Android - κάθε συσκευή συγχρονίζεται στον ίδιο server μέσω του τυπικού πρωτοκόλλου συγχρονισμού Joplin.

Γιατί να τρέξω Joplin Server στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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