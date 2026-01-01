Το Joplin Server είναι το αυτο-φιλοξενούμενο backend συγχρονισμού για τη δημοφιλή εφαρμογή σημειώσεων ανοιχτού κώδικα Joplin. Παρέχει έναν ασφαλή, ιδιωτικό κόμβο για συγχρονισμό σημειώσεων, εκκρεμοτήτων, σημειωματάριων και συνημμένων σε πελάτες επιτραπέζιων υπολογιστών, κινητών και τερματικού — χωρίς να βασίζεται σε υπηρεσίες cloud τρίτων, όπως το Dropbox ή το OneDrive.

Η φιλοξενία του Joplin Server στο δικό σας VPS σημαίνει ότι η προσωπική σας βάση γνώσεων παραμένει εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Εσείς ορίζετε τα όρια αποθήκευσης, καθορίζετε τις πολιτικές αντιγράφων ασφαλείας και επιλέγετε αν θα ενεργοποιήσετε την end-to-end encryption — χωρίς συνδρομές, χωρίς data mining και χωρίς platform lock-in.