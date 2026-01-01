Το bolt.diy είναι μια open-source διακλάδωση του bolt.new που φέρνει full-stack AI-assisted development στη δική σας υποδομή. Συνδυάζει ένα browser-based editor με ένα integrated runtime, επιτρέποντάς σας να περιγράψετε τι θέλετε να δημιουργήσετε σε απλή γλώσσα και να έχετε ένα LLM να δημιουργεί, να εκτελεί και να επαναλαμβάνει ολοκληρωμένες εφαρμογές - συμπεριλαμβανομένων frontend, backend και configuration.

Σε αντίθεση με τα cloud-based AI coding tools, το self-hosting του bolt.diy σημαίνει ότι ο κώδικάς σας, τα prompts και τα API keys παραμένουν στο VPS σας. Συνδέετε τους LLM providers που ήδη χρησιμοποιείτε - OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, τοπικά μοντέλα Ollama και άλλα - έτσι δεν είστε ποτέ δεσμευμένοι σε έναν μόνο vendor ή subscription tier.