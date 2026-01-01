Αναπτύξτε bolt.diy με εγκατάσταση ενός κλικ.
Βοηθός κωδικοποίησης AI ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να δίνετε εντολές, να εκτελείτε και να αναπτύσσετε εφαρμογές full-stack από το πρόγραμμα περιήγησής σας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για bolt.diy
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με bolt.diy
Το bolt.diy είναι μια open-source διακλάδωση του bolt.new που φέρνει full-stack AI-assisted development στη δική σας υποδομή. Συνδυάζει ένα browser-based editor με ένα integrated runtime, επιτρέποντάς σας να περιγράψετε τι θέλετε να δημιουργήσετε σε απλή γλώσσα και να έχετε ένα LLM να δημιουργεί, να εκτελεί και να επαναλαμβάνει ολοκληρωμένες εφαρμογές - συμπεριλαμβανομένων frontend, backend και configuration.
Σε αντίθεση με τα cloud-based AI coding tools, το self-hosting του bolt.diy σημαίνει ότι ο κώδικάς σας, τα prompts και τα API keys παραμένουν στο VPS σας. Συνδέετε τους LLM providers που ήδη χρησιμοποιείτε - OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, τοπικά μοντέλα Ollama και άλλα - έτσι δεν είστε ποτέ δεσμευμένοι σε έναν μόνο vendor ή subscription tier.
Βασικά χαρακτηριστικά του bolt.diy
Υποστήριξη LLM πολλαπλών παρόχων
Συνδέστε OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI, και 15+ άλλους παρόχους από μία ενιαία διεπαφή.
Full-stack δημιουργία κώδικα
Δημιουργήστε ολοκληρωμένες εφαρμογές με λειτουργικά frontend, backend και αρχεία διαμόρφωσης - όχι απλώς αποσπάσματα κώδικα.
Εκτέλεση εντός browser
Εκτελέστε και κάντε προεπισκόπηση του παραγόμενου κώδικα απευθείας στον browser χωρίς να φύγετε από το interface ή να ρυθμίσετε ένα τοπικό περιβάλλον ανάπτυξης.
Φέρτε τα δικά σας API keys
Χρησιμοποιήστε τα υπάρχοντα διαπιστευτήρια του παρόχου σας ώστε να πληρώνετε μόνο για ό,τι χρησιμοποιείτε, χωρίς επιβάρυνση πλατφόρμας ή επίπεδο συνδρομής.
Ανοιχτού κώδικα και αυτο-φιλοξενούμενα
Όλες οι προτροπές, ο παραγόμενος κώδικας και τα διαπιστευτήρια παραμένουν στο VPS σας - κανένα δεδομένο δεν κοινοποιείται σε πλατφόρμα SaaS τρίτου μέρους.
Γιατί να τρέχω bolt.diy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.