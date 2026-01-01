Το iTop (Πύλη Λειτουργιών IT) είναι μια πλήρως open-source, βασισμένη στο web πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών IT, χτισμένη γύρω από τις βέλτιστες πρακτικές ITIL. Συνδυάζει μια ισχυρή βάση δεδομένων διαχείρισης διαμόρφωσης με ενότητες helpdesk, διαχείρισης περιστατικών, προβλημάτων, αλλαγών και υπηρεσιών - όλα σε μία αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή.

Σε αντίθεση με τα εργαλεία SaaS ITSM που χρεώνουν ανά agent, η αυτο-φιλοξενία του iTop στο δικό σας VPS δίνει στην ομάδα IT σας πλήρη έλεγχο στα δεδομένα, την προσαρμογή και τις ενσωματώσεις σας. Μπορείτε να επεκτείνετε το iTop μέσω add-ons από το iTop Hub για να το προσαρμόσετε στις συγκεκριμένες λειτουργικές ροές εργασίας σας.