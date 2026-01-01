Αναπτύξτε το MetaTrader 5 με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εκτελέστε το MetaTrader 5 σε browser μέσω KasmVNC για 24/7 συναλλαγές forex και CFD χωρίς έναν αποκλειστικό υπολογιστή Windows.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για MetaTrader 5
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MetaTrader 5
Το MetaTrader 5 είναι η πιο δημοφιλής στον κόσμο πλατφόρμα λιανικής συναλλαγών για forex, μετοχές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), CFDs και κρυπτονομίσματα — χρησιμοποιείται από εκατομμύρια traders και υποστηρίζεται από εκατοντάδες brokers παγκοσμίως. Αυτό το πρότυπο εκτελεί την πλήρη έκδοση Windows του MetaTrader 5 μέσα σε ένα Wine-on-Linux container, εκτεθειμένο μέσω KasmVNC, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να εγκαταστήσετε τον client επιφάνειας εργασίας τοπικά.
Η αυτο-φιλοξενία του MT5 στον VPS σας δίνει στους traders ένα 24/7 online τερματικό συναλλαγών που εκτελεί Expert Advisors (EAs) και συνδρομές copy-trading χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ενεργό. Το browser-based frontend KasmVNC σας επιτρέπει να συνδεθείτε από οπουδήποτε — επιτραπέζιο υπολογιστή, tablet ή τηλέφωνο — χωρίς να εγκαταστήσετε τον ιδιόκτητο client MT5 σε κάθε συσκευή.
Βασικά χαρακτηριστικά του MetaTrader 5
Πάντα ενεργά EAs
Λειτουργήστε Expert Advisors και συνδρομές copy-trading 24/7 χωρίς να χρειάζεται να έχετε ένα desktop ενεργό - το VPS διαχειρίζεται αυτόματα τα γεγονότα της αγοράς κατά τη διάρκεια της νύχτας και του Σαββατοκύριακου.
Πρόσβαση Browser
Συνδεθείτε στο MT5 terminal σας από οποιαδήποτε συσκευή με έναν σύγχρονο browser μέσω KasmVNC - desktop, tablet ή τηλέφωνο - δεν απαιτείται εγκατάσταση Windows.
Συνδέστε οποιονδήποτε μεσίτη
Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε μεσίτη MetaTrader 5 - εκατοντάδες υποστηρίζουν το MT5, συμπεριλαμβανομένων των IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM, και πολλών άλλων παγκοσμίως.
Διαγράμματα και δείκτες
Πλήρης χαρτογράφηση MT5 με τεχνικούς δείκτες, βάθος αγοράς, ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων και προσαρμοσμένα σενάρια δεικτών μέσω MQL5.
Αλγοριθμικό trading
MQL5 IDE μέσα στο terminal για τη συγγραφή Expert Advisors, custom indicators και scripts - συν προαιρετική ενσωμάτωση Python RPyC για εξωτερικό αυτοματισμό.
Μόνιμη διαμόρφωση
Το προφίλ του terminal, τα πρότυπα, τα EAs, οι δείκτες και τα διαπιστευτήρια λογαριασμού διατηρούνται κατά τις επανεκκινήσεις του container μέσω ενός αποκλειστικού config volume.
Γιατί να τρέξω MetaTrader 5 στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Προτεινόμενη τοποθεσία server:
Ελεγχος...
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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