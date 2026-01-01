Το MetaTrader 5 είναι η πιο δημοφιλής στον κόσμο πλατφόρμα λιανικής συναλλαγών για forex, μετοχές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), CFDs και κρυπτονομίσματα — χρησιμοποιείται από εκατομμύρια traders και υποστηρίζεται από εκατοντάδες brokers παγκοσμίως. Αυτό το πρότυπο εκτελεί την πλήρη έκδοση Windows του MetaTrader 5 μέσα σε ένα Wine-on-Linux container, εκτεθειμένο μέσω KasmVNC, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να εγκαταστήσετε τον client επιφάνειας εργασίας τοπικά.

Η αυτο-φιλοξενία του MT5 στον VPS σας δίνει στους traders ένα 24/7 online τερματικό συναλλαγών που εκτελεί Expert Advisors (EAs) και συνδρομές copy-trading χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ενεργό. Το browser-based frontend KasmVNC σας επιτρέπει να συνδεθείτε από οπουδήποτε — επιτραπέζιο υπολογιστή, tablet ή τηλέφωνο — χωρίς να εγκαταστήσετε τον ιδιόκτητο client MT5 σε κάθε συσκευή.