Αναπτύξτε το Listmonk με ένα κλικ.
Υψηλής απόδοσης, αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής newsletter και mailing list, σχεδιασμένος για εκατομμύρια συνδρομητές.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Listmonk
Το Listmonk είναι μια γρήγορη, open-source πλατφόρμα newsletter και mailing list, χτισμένη με Go για μέγιστη αποδοτικότητα. Χειρίζεται εκατομμύρια συνδρομητές με ελάχιστη χρήση πόρων, υποστηρίζει προηγμένη segmentation, personalization και campaign analytics, και λειτουργεί με οποιονδήποτε SMTP provider. Το καθαρό admin UI καθιστά τη διαχείριση λιστών και την αποστολή καμπανιών απλή, χωρίς τον όγκο των enterprise marketing tools.
Το self-hosting του Listmonk εξαλείφει τις χρεώσεις SaaS ανά email ή ανά συνδρομητή, διατηρεί τα δεδομένα των συνδρομητών σας εξ ολοκλήρου στη δική σας infrastructure και σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ταχύτητες αποστολής και τους SMTP providers ακριβώς όπως απαιτεί το workflow σας — χωρίς περιορισμούς platform ή vendor lock-in.
Βασικά χαρακτηριστικά του Listmonk
Τμηματοποίηση συνδρομητών
Δημιουργήστε στοχευμένες καμπάνιες τμηματοποιώντας τους συνδρομητές με προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά και δυναμικές λίστες βάσει ερωτημάτων.
Αναλύσεις καμπάνιας
Παρακολουθήστε τα ποσοστά ανοίγματος, τα κλικ, τις αναπηδήσεις και τις απεγγραφές με λεπτομερείς αναφορές ανά καμπάνια.
Πολλαπλοί πάροχοι SMTP
Συνδέστε οποιονδήποτε πάροχο SMTP με failover και περιορισμό ρυθμού ανά πάροχο για μεγιστοποίηση της παραδοσιμότητας.
Πρότυπο σύστημα
Δημιουργήστε επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα email HTML και απλού κειμένου με αντικατάσταση μεταβλητών για εξατομικευμένες καμπάνιες.
REST API
Διαχείριση συνδρομητών, λιστών και καμπανιών προγραμματιστικά μέσω ενός ολοκληρωμένου REST API.
Απόρρητο και GDPR Εργαλεία
Ενσωματωμένα εργαλεία διαχείρισης απεγγραφών, χειρισμού αναπηδήσεων και εξαγωγής δεδομένων για κανονιστική συμμόρφωση.
Γιατί να τρέξω Listmonk στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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