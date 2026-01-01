Το Listmonk είναι μια γρήγορη, open-source πλατφόρμα newsletter και mailing list, χτισμένη με Go για μέγιστη αποδοτικότητα. Χειρίζεται εκατομμύρια συνδρομητές με ελάχιστη χρήση πόρων, υποστηρίζει προηγμένη segmentation, personalization και campaign analytics, και λειτουργεί με οποιονδήποτε SMTP provider. Το καθαρό admin UI καθιστά τη διαχείριση λιστών και την αποστολή καμπανιών απλή, χωρίς τον όγκο των enterprise marketing tools.

Το self-hosting του Listmonk εξαλείφει τις χρεώσεις SaaS ανά email ή ανά συνδρομητή, διατηρεί τα δεδομένα των συνδρομητών σας εξ ολοκλήρου στη δική σας infrastructure και σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ταχύτητες αποστολής και τους SMTP providers ακριβώς όπως απαιτεί το workflow σας — χωρίς περιορισμούς platform ή vendor lock-in.