Έκπτωση έως 69% για RAGflow

Αναπτύξτε το RAGflow με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Μηχανή RAG επιπέδου παραγωγής με σε βάθος ανάλυση εγγράφων, ανάκτηση γραφήματος γνώσης και υποστήριξη πολλαπλών LLM.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το RAGflow με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για RAGflow

Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με RAGflow

Το RAGflow είναι μια μηχανή παραγωγής με ενίσχυση ανάκτησης, έτοιμη για παραγωγή, βασισμένη σε βαθιά κατανόηση εγγράφων. Σε αντίθεση με τις βασικές υλοποιήσεις RAG που αντιμετωπίζουν τα έγγραφα ως απλό κείμενο, το RAGflow εκτελεί ανάλυση με επίγνωση της διάταξης αρχείων PDF, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και εικόνων για να διατηρήσει το νόημα των πινάκων, των σχημάτων και του δομημένου περιεχομένου πριν από την ευρετηρίαση.

Η αυτο-φιλοξενία του RAGflow στον δικό σας VPS διατηρεί τα έγγραφά σας ιδιωτικά και σας δίνει πλήρη έλεγχο επί των παρόχων LLM, των στρατηγικών τεμαχισμού και των αγωγών ανάκτησης. Το ενσωματωμένο γράφημα γνώσης και τα backends GraphRAG ξεκλειδώνουν τη συλλογιστική μεταξύ εγγράφων που η απλή αναζήτηση διανυσμάτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του RAGflow

Βαθιά ανάλυση εγγράφων

Η εξαγωγή με επίγνωση της διάταξης χειρίζεται αρχεία PDF, Word, υπολογιστικά φύλλα και σαρωμένες εικόνες - διατηρώντας πίνακες, σχήματα και τη δομή που καταστρέφουν οι αναλυτές απλού κειμένου.

Ανάκτηση γράφου γνώσης

Το ενσωματωμένο GraphRAG και η ευρετηρίαση knowledge graph επιτρέπουν τη συλλογιστική μεταξύ εγγράφων και τα ερωτήματα σχέσεων πέρα από αυτό που υποστηρίζει η αναζήτηση flat vector.

Υποστήριξη πολλαπλών LLM

Συνδεθείτε σε OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google, και σε 20+ άλλους παρόχους χωρίς επανευρετηρίαση των εγγράφων σας.

Ευέλικτες στρατηγικές τμηματοποίησης

Επιλέξτε από Γενικούς, Q&A, Manual, Table και Paper τρόπους τεμαχισμού για να ταιριάξετε τη δομή κάθε τύπου εγγράφου για βέλτιστη ακρίβεια ανάκτησης.

Έλεγχος πρόσβασης πολλαπλών χρηστών

Τα δικαιώματα βάσει ρόλου επιτρέπουν στις ομάδες να μοιράζονται βάσεις γνώσεων, διατηρώντας παράλληλα τις ευαίσθητες συλλογές εγγράφων περιορισμένες σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

REST API και SDK

Ένα πλήρες REST API και επίσημο Python SDK σάς επιτρέπουν να ενσωματώσετε το RAGflow στις δικές σας εφαρμογές και να αυτοματοποιήσετε τις διαδικασίες εισαγωγής εγγράφων.

Γιατί να τρέξω RAGflow στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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