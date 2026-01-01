Το RAGflow είναι μια μηχανή παραγωγής με ενίσχυση ανάκτησης, έτοιμη για παραγωγή, βασισμένη σε βαθιά κατανόηση εγγράφων. Σε αντίθεση με τις βασικές υλοποιήσεις RAG που αντιμετωπίζουν τα έγγραφα ως απλό κείμενο, το RAGflow εκτελεί ανάλυση με επίγνωση της διάταξης αρχείων PDF, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και εικόνων για να διατηρήσει το νόημα των πινάκων, των σχημάτων και του δομημένου περιεχομένου πριν από την ευρετηρίαση.

Η αυτο-φιλοξενία του RAGflow στον δικό σας VPS διατηρεί τα έγγραφά σας ιδιωτικά και σας δίνει πλήρη έλεγχο επί των παρόχων LLM, των στρατηγικών τεμαχισμού και των αγωγών ανάκτησης. Το ενσωματωμένο γράφημα γνώσης και τα backends GraphRAG ξεκλειδώνουν τη συλλογιστική μεταξύ εγγράφων που η απλή αναζήτηση διανυσμάτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί.