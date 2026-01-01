Αναπτύξτε το RAGflow με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Μηχανή RAG επιπέδου παραγωγής με σε βάθος ανάλυση εγγράφων, ανάκτηση γραφήματος γνώσης και υποστήριξη πολλαπλών LLM.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για RAGflow
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με RAGflow
Το RAGflow είναι μια μηχανή παραγωγής με ενίσχυση ανάκτησης, έτοιμη για παραγωγή, βασισμένη σε βαθιά κατανόηση εγγράφων. Σε αντίθεση με τις βασικές υλοποιήσεις RAG που αντιμετωπίζουν τα έγγραφα ως απλό κείμενο, το RAGflow εκτελεί ανάλυση με επίγνωση της διάταξης αρχείων PDF, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και εικόνων για να διατηρήσει το νόημα των πινάκων, των σχημάτων και του δομημένου περιεχομένου πριν από την ευρετηρίαση.
Η αυτο-φιλοξενία του RAGflow στον δικό σας VPS διατηρεί τα έγγραφά σας ιδιωτικά και σας δίνει πλήρη έλεγχο επί των παρόχων LLM, των στρατηγικών τεμαχισμού και των αγωγών ανάκτησης. Το ενσωματωμένο γράφημα γνώσης και τα backends GraphRAG ξεκλειδώνουν τη συλλογιστική μεταξύ εγγράφων που η απλή αναζήτηση διανυσμάτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
Βασικά χαρακτηριστικά του RAGflow
Βαθιά ανάλυση εγγράφων
Η εξαγωγή με επίγνωση της διάταξης χειρίζεται αρχεία PDF, Word, υπολογιστικά φύλλα και σαρωμένες εικόνες - διατηρώντας πίνακες, σχήματα και τη δομή που καταστρέφουν οι αναλυτές απλού κειμένου.
Ανάκτηση γράφου γνώσης
Το ενσωματωμένο GraphRAG και η ευρετηρίαση knowledge graph επιτρέπουν τη συλλογιστική μεταξύ εγγράφων και τα ερωτήματα σχέσεων πέρα από αυτό που υποστηρίζει η αναζήτηση flat vector.
Υποστήριξη πολλαπλών LLM
Συνδεθείτε σε OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google, και σε 20+ άλλους παρόχους χωρίς επανευρετηρίαση των εγγράφων σας.
Ευέλικτες στρατηγικές τμηματοποίησης
Επιλέξτε από Γενικούς, Q&A, Manual, Table και Paper τρόπους τεμαχισμού για να ταιριάξετε τη δομή κάθε τύπου εγγράφου για βέλτιστη ακρίβεια ανάκτησης.
Έλεγχος πρόσβασης πολλαπλών χρηστών
Τα δικαιώματα βάσει ρόλου επιτρέπουν στις ομάδες να μοιράζονται βάσεις γνώσεων, διατηρώντας παράλληλα τις ευαίσθητες συλλογές εγγράφων περιορισμένες σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
REST API και SDK
Ένα πλήρες REST API και επίσημο Python SDK σάς επιτρέπουν να ενσωματώσετε το RAGflow στις δικές σας εφαρμογές και να αυτοματοποιήσετε τις διαδικασίες εισαγωγής εγγράφων.
Γιατί να τρέξω RAGflow στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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