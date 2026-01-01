Ανάπτυξη του Trip με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μινιμαλιστικό self-hosted εργαλείο παρακολούθησης χαρτών και σχεδιασμού ταξιδιών για την οργάνωση σημείων ενδιαφέροντος και πολυήμερων δρομολογίων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Trip
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Trip
Το Trip είναι ένας self-hosted μινιμαλιστικός ιχνηλάτης χαρτών και σχεδιαστής ταξιδιών που σας επιτρέπει να συλλέγετε σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικούς χάρτες και να τα μετατρέπετε σε δομημένα πολυήμερα δρομολόγια. Σχεδιασμένο γύρω από ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας χωρίς περισπασμούς, εστιάζει στις δύο δραστηριότητες που επαναλαμβάνουν στην πραγματικότητα οι ταξιδιώτες: τη σήμανση αξιοθέατων και τη συγκέντρωσή τους σε ταξίδια με ημερομηνίες, σημειώσεις και συνημμένα.
Η εκτέλεση του Trip στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε POI, δρομολόγιο και σύνδεσμο συνταξιδιώτη εντός υποδομής που ελέγχετε. Δεν υπάρχει τηλεμετρία, διαφήμιση και cloud τρίτων — οι προορισμοί και τα ταξιδιωτικά σας σχέδια δεν φεύγουν ποτέ από τον server σας, ενώ η ενσωμάτωση OIDC σάς επιτρέπει να συνδέσετε το Trip σε ένα υπάρχον single sign-on setup όταν το επιθυμείτε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Trip
Διαδραστικοί χάρτες POI
Τοποθετήστε, κατηγοριοποιήστε και φιλτράρετε σημεία ενδιαφέροντος σε προσαρμόσιμα πλακίδια χάρτη που βασίζονται στο Leaflet για γρήγορη, mobile-friendly εξερεύνηση.
Πολυήμερα προγράμματα
Ομαδοποίηση POIs σε ημερήσια πλάνα ταξιδιού με σημειώσεις, κόστη και συνημμένα, ώστε το πλήρες πλάνο να βρίσκεται σε ένα σημείο.
Ταξιδιωτική συνεργασία
Μοιραστείτε τα ταξίδια με τους συνταξιδιώτες σας, ώστε όλοι να βλέπουν το ίδιο δρομολόγιο και τις ενημερώσεις χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζεστε συνομιλίες ή υπολογιστικά φύλλα.
OIDC single sign-on
Η προαιρετική σύνδεση OpenID Connect σάς επιτρέπει να επαναχρησιμοποιήσετε τον υπάρχοντα πάροχο ταυτότητας αντί να διαχειρίζεστε έναν ξεχωριστό λογαριασμό Trip.
Ιδιωτικότητα από προεπιλογή
Χωρίς τηλεμετρία, παρακολούθηση ή διαφημίσεις - κάθε τοποθεσία, φωτογραφία και ταξίδι παραμένει στο VPS σας υπό τον άμεσο έλεγχό σας.
Ελαφρύ SQLite
Ένα ενιαίο κοντέινερ που υποστηρίζεται από SQLite με έναν ενιαίο όγκο αποθήκευσης, καθιστώντας τα αντίγραφα ασφαλείας και τις μεταφορές μια απλή αντιγραφή αρχείου.
Γιατί να τρέξω Trip στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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