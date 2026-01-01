Το Trip είναι ένας self-hosted μινιμαλιστικός ιχνηλάτης χαρτών και σχεδιαστής ταξιδιών που σας επιτρέπει να συλλέγετε σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικούς χάρτες και να τα μετατρέπετε σε δομημένα πολυήμερα δρομολόγια. Σχεδιασμένο γύρω από ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας χωρίς περισπασμούς, εστιάζει στις δύο δραστηριότητες που επαναλαμβάνουν στην πραγματικότητα οι ταξιδιώτες: τη σήμανση αξιοθέατων και τη συγκέντρωσή τους σε ταξίδια με ημερομηνίες, σημειώσεις και συνημμένα.

Η εκτέλεση του Trip στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε POI, δρομολόγιο και σύνδεσμο συνταξιδιώτη εντός υποδομής που ελέγχετε. Δεν υπάρχει τηλεμετρία, διαφήμιση και cloud τρίτων — οι προορισμοί και τα ταξιδιωτικά σας σχέδια δεν φεύγουν ποτέ από τον server σας, ενώ η ενσωμάτωση OIDC σάς επιτρέπει να συνδέσετε το Trip σε ένα υπάρχον single sign-on setup όταν το επιθυμείτε.