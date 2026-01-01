Το DHIS2 είναι το μεγαλύτερο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών υγείας ανοιχτού κώδικα στον κόσμο, που χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 70 χώρες για τη συλλογή, ανάλυση και αναφορά δεδομένων ρουτίνας υγείας, εμβολιασμού, επιτήρησης ασθενειών και logistics. Δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Όσλο και μια παγκόσμια κοινότητα εταίρων του δημόσιου τομέα, υποστηρίζει εθνικά προγράμματα υγείας που εξυπηρετούν περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Η αυτο-φιλοξενία (self-hosting) του DHIS2 στον δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα ασθενών και προγραμμάτων πλήρως υπό τη δικαιοδοσία σας, σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα metadata, τα dashboards και τις ενσωματώσεις στις τοπικές ροές εργασίας, και αποφεύγει τις χρεώσεις ανά χρήστη που σχετίζονται με ιδιόκτητους προμηθευτές HMIS.