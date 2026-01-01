Αναπτύξτε το DHIS2 με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα πληροφοριών υγείας ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται από εθνικές υπηρεσίες υγείας σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για DHIS2
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DHIS2
Το DHIS2 είναι το μεγαλύτερο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών υγείας ανοιχτού κώδικα στον κόσμο, που χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 70 χώρες για τη συλλογή, ανάλυση και αναφορά δεδομένων ρουτίνας υγείας, εμβολιασμού, επιτήρησης ασθενειών και logistics. Δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Όσλο και μια παγκόσμια κοινότητα εταίρων του δημόσιου τομέα, υποστηρίζει εθνικά προγράμματα υγείας που εξυπηρετούν περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους.
Η αυτο-φιλοξενία (self-hosting) του DHIS2 στον δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα ασθενών και προγραμμάτων πλήρως υπό τη δικαιοδοσία σας, σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα metadata, τα dashboards και τις ενσωματώσεις στις τοπικές ροές εργασίας, και αποφεύγει τις χρεώσεις ανά χρήστη που σχετίζονται με ιδιόκτητους προμηθευτές HMIS.
Βασικά χαρακτηριστικά του DHIS2
Πολυκαναλική συλλογή δεδομένων
Συλλέγονται συγκεντρωτικά, ατομικά και δεδομένα συμβάντων μέσω φορμών ιστού, πελατών Android, SMS και μαζικών εισαγωγών σε χιλιάδες εγκαταστάσεις.
Οπτικές αναλύσεις
Δημιουργήστε πίνακες pivot, γραφήματα, χάρτες και dashboards απευθείας από τα συλλεγμένα δεδομένα χωρίς εξαγωγή σε εξωτερικά εργαλεία.
Προγράμματα παρακολούθησης
Παρακολουθήστε μεμονωμένες περιπτώσεις, δικαιούχους και αλυσίδες εφοδιασμού με την πάροδο του χρόνου, με διαμορφώσιμα προγράμματα διαχρονικής παρακολούθησης.
Διαχείριση metadata
Ορισμός οργανωτικών μονάδων, στοιχείων δεδομένων, δεικτών και κανόνων επικύρωσης μέσω ενός ευέλικτου μοντέλου προσαρμοσμένου από τα υπουργεία υγείας.
RESTful Web API
Ενσωματώστε μητρώα, εργαστηριακά συστήματα και διαδικασίες αναφοράς μέσω ενός τεκμηριωμένου REST API και της πλατφόρμας εφαρμογών DHIS2.
Offline-first Android
Οι εργαζόμενοι πεδίου συλλέγουν δεδομένα offline με την εφαρμογή DHIS2 Android Capture και συγχρονίζουν μόλις αποκατασταθεί η συνδεσιμότητα.
Γιατί να τρέξω DHIS2 στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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