Το BugSink είναι μια self-hosted πλατφόρμα παρακολούθησης σφαλμάτων που καταγράφει, ομαδοποιεί και αναδεικνύει εξαιρέσεις εφαρμογών σε όλες τις υπηρεσίες σας σε πραγματικό χρόνο. Κατασκευασμένο με Django και Python, παρέχει τα stack traces, το error context και την deduplication που χρειάζονται οι ομάδες ανάπτυξης για να διαγνώσουν και να επιλύσουν προβλήματα γρήγορα — χωρίς να στέλνει ευαίσθητες πληροφορίες εντοπισμού σφαλμάτων σε υπηρεσία τρίτου μέρους.

Το self-hosting στο δικό σας VPS εξαλείφει την τιμολόγηση ανά όγκο σφαλμάτων, καταργεί τις ανησυχίες σχετικά με την παραμονή δεδομένων για τις ρυθμιζόμενες βιομηχανίες, και σας επιτρέπει να ενσωματώσετε την παρακολούθηση σφαλμάτων απευθείας στην υπάρχουσα υποδομή σας. Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει το BugSink με MySQL για ανθεκτική αποθήκευση σφαλμάτων και δημιουργεί έναν admin user αυτόματα στην πρώτη εκκίνηση.