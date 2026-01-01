Αναπτύξτε το BugSink με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα παρακολούθησης σφαλμάτων για την παρακολούθηση εξαιρέσεων εφαρμογών με πλήρη έλεγχο επί ευαίσθητων δεδομένων εντοπισμού σφαλμάτων.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με BugSink
Το BugSink είναι μια self-hosted πλατφόρμα παρακολούθησης σφαλμάτων που καταγράφει, ομαδοποιεί και αναδεικνύει εξαιρέσεις εφαρμογών σε όλες τις υπηρεσίες σας σε πραγματικό χρόνο. Κατασκευασμένο με Django και Python, παρέχει τα stack traces, το error context και την deduplication που χρειάζονται οι ομάδες ανάπτυξης για να διαγνώσουν και να επιλύσουν προβλήματα γρήγορα — χωρίς να στέλνει ευαίσθητες πληροφορίες εντοπισμού σφαλμάτων σε υπηρεσία τρίτου μέρους.
Το self-hosting στο δικό σας VPS εξαλείφει την τιμολόγηση ανά όγκο σφαλμάτων, καταργεί τις ανησυχίες σχετικά με την παραμονή δεδομένων για τις ρυθμιζόμενες βιομηχανίες, και σας επιτρέπει να ενσωματώσετε την παρακολούθηση σφαλμάτων απευθείας στην υπάρχουσα υποδομή σας. Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει το BugSink με MySQL για ανθεκτική αποθήκευση σφαλμάτων και δημιουργεί έναν admin user αυτόματα στην πρώτη εκκίνηση.
Βασικά χαρακτηριστικά του BugSink
Αυτόματη ομαδοποίηση σφαλμάτων
Αφαιρεί διπλότυπα και ομαδοποιεί παρόμοιες εξαιρέσεις, ώστε η ομάδα σας να βλέπει ένα ενεργό ζήτημα αντί για χιλιάδες πανομοιότυπες ειδοποιήσεις που κατακλύζουν το dashboard.
Λεπτομερείς Stack Traces
Καταγράφει πλήρη stack traces με source context και την κατάσταση των μεταβλητών κατά τη στιγμή κάθε σφάλματος, παρέχοντας στους προγραμματιστές όλα όσα χρειάζονται για να αναπαράγουν και να διορθώσουν σφάλματα.
Πολυγλωσσική υποστήριξη SDK
Ενσωματώνεται με δημοφιλή SDKs σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού και frameworks, ώστε να μπορείτε να διοχετεύετε σφάλματα από όλες τις υπηρεσίες σας σε ένα μέρος.
Ειδοποιήσεις πραγματικού χρόνου
Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται τη στιγμή που εντοπίζονται νέοι τύποι σφαλμάτων, επιτρέποντας στις ομάδες να ανταποκριθούν πριν τα προβλήματα κλιμακωθούν και επηρεάσουν περισσότερους χρήστες.
Πλήρης κυριαρχία δεδομένων
Όλα τα δεδομένα σφαλμάτων, τα stack traces και το περιβάλλον χρήστη παραμένουν στο VPS σας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και αποτρέποντας ευαίσθητες πληροφορίες από το να εγκαταλείψουν την υποδομή σας.
Γιατί να τρέχω BugSink στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.