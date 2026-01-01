Αναπτύξτε το Jitsu με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα δεδομένων πελατών ανοιχτού κώδικα που καταγράφει γεγονότα προϊόντων και τα μεταδίδει στην αποθήκη δεδομένων σας, σε εργαλεία μάρκετινγκ και σε APIs σε πραγματικό χρόνο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Jitsu
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Jitsu
Το Jitsu είναι μια πλατφόρμα δεδομένων πελατών ανοιχτού κώδικα, χτισμένη για μηχανικούς ως μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση του Segment. Καταγράφει συμβάντα προϊόντων και ιστοσελίδων μέσω εγγενών SDKs, τα επεξεργάζεται με serverless λειτουργίες JavaScript και προωθεί τα αποτελέσματα σε αποθήκες δεδομένων, εργαλεία μάρκετινγκ και προσαρμοσμένα HTTP endpoints με καθυστέρηση κάτω του δευτερολέπτου.
Η αυτο-φιλοξενία του Jitsu στο VPS σας διατηρεί κάθε ωφέλιμο φορτίο συμβάντος, αναγνωριστικό πελάτη και διαμόρφωση pipeline στη δική σας υποδομή - χωρίς τιμολόγηση ανά συμβάν, χωρίς όρια MTU και χωρίς κλείδωμα προμηθευτή. Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει το πλήρες event pipeline του Jitsu (console, ingest, rotor και bulker) μαζί με PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB και Redpanda, προσφέροντάς σας ένα CDP έτοιμο για παραγωγή σε ένα ενιαίο Compose stack.
Βασικά χαρακτηριστικά του Jitsu
Ροή γεγονότων πραγματικού χρόνου
Προωθεί τα καταγεγραμμένα συμβάντα σε αποθήκες δεδομένων και προορισμούς SaaS μέσα σε δευτερόλεπτα, τροφοδοτώντας ζωντανούς πίνακες ελέγχου, κοινό και αναλύσεις προϊόντων.
Εγγενείς προορισμοί αποθήκης
Φορτώνει γεγονότα απευθείας στο Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres και S3 με ενσωματωμένη διαχείριση σχήματος — δεν απαιτείται ξεχωριστό εργαλείο ETL.
Συναρτήσεις JavaScript
Φιλτράρετε, εμπλουτίστε και αναδιαμορφώστε γεγονότα χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες λειτουργίες JavaScript που εκτελούνται server-side πριν τα γεγονότα φτάσουν στους προορισμούς.
Σύνδεσμοι πηγής
Αντλήστε δεδομένα από βάσεις δεδομένων, SaaS APIs και αρχεία χρησιμοποιώντας συνδέσεις Singer και Airbyte για μαζική εισαγωγή παράλληλα με ροές πραγματικού χρόνου.
Αποθήκευση προφίλ χρήστη
Διατηρούνται ενοποιημένα προφίλ επισκεπτών και χρηστών στη MongoDB για περιπτώσεις χρήσης αναγνώρισης ταυτότητας σε όλες τις συσκευές, τμηματοποίησης και εξατομίκευσης.
Self-hosted ιδιωτικότητα
Διατηρείτε δεδομένα συμβάντων πελατών, αναγνωριστικά και PII μέσα στο δικό σας VPS - το Jitsu δεν επικοινωνεί ποτέ με την έδρα του και δεν προσθέτει τρίτους προμηθευτές στον data pipeline σας.
Γιατί να τρέξω Jitsu στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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