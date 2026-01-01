Το Jitsu είναι μια πλατφόρμα δεδομένων πελατών ανοιχτού κώδικα, χτισμένη για μηχανικούς ως μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση του Segment. Καταγράφει συμβάντα προϊόντων και ιστοσελίδων μέσω εγγενών SDKs, τα επεξεργάζεται με serverless λειτουργίες JavaScript και προωθεί τα αποτελέσματα σε αποθήκες δεδομένων, εργαλεία μάρκετινγκ και προσαρμοσμένα HTTP endpoints με καθυστέρηση κάτω του δευτερολέπτου.

Η αυτο-φιλοξενία του Jitsu στο VPS σας διατηρεί κάθε ωφέλιμο φορτίο συμβάντος, αναγνωριστικό πελάτη και διαμόρφωση pipeline στη δική σας υποδομή - χωρίς τιμολόγηση ανά συμβάν, χωρίς όρια MTU και χωρίς κλείδωμα προμηθευτή. Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει το πλήρες event pipeline του Jitsu (console, ingest, rotor και bulker) μαζί με PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB και Redpanda, προσφέροντάς σας ένα CDP έτοιμο για παραγωγή σε ένα ενιαίο Compose stack.