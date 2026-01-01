Το LDAP Account Manager (LAM) είναι ένα ώριμο, ανοιχτού κώδικα web frontend για τη διαχείριση λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε έναν κατάλογο LDAP. Αντί να επεξεργάζονται αρχεία LDIF ή να παλεύουν με εντολές ldapsearch και ldapmodify, οι διαχειριστές διαχειρίζονται χρήστες Unix και Samba, ομάδες, hosts, καταχωρήσεις DHCP, λογαριασμούς Kopano και επεκτάσεις Asterisk μέσω ενός προγράμματος περιήγησης. Το LAM κατανοεί τα πιο κοινά σχήματα LDAP από προεπιλογή και παρέχει επεξεργαστές με επίγνωση τύπου για το καθένα.

Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το LAM με έναν διακομιστή καταλόγου OpenLDAP έτσι ώστε ολόκληρη η στοίβα ταυτότητας να λειτουργεί σε ένα μόνο VPS πίσω από το Traefik HTTPS. Η αυτο-φιλοξενία του LAM διατηρεί τα διαπιστευτήρια καταλόγου, τις ιδιότητες μέλους ομάδων και τα δεδομένα ταυτότητας εντός της δικής σας υποδομής χωρίς εξάρτηση από τρίτους παρόχους ταυτότητας ή χρεώσεις SaaS ανά θέση.