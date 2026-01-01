Αναπτύξτε το LDAP Account Manager με ένα κλικ.
Web frontend για τη διαχείριση χρηστών, ομάδων και αντικειμένων σε έναν κατάλογο OpenLDAP μέσω ενός φιλικού UI προγράμματος περιήγησης.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LDAP Account Manager
Το LDAP Account Manager (LAM) είναι ένα ώριμο, ανοιχτού κώδικα web frontend για τη διαχείριση λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε έναν κατάλογο LDAP. Αντί να επεξεργάζονται αρχεία LDIF ή να παλεύουν με εντολές ldapsearch και ldapmodify, οι διαχειριστές διαχειρίζονται χρήστες Unix και Samba, ομάδες, hosts, καταχωρήσεις DHCP, λογαριασμούς Kopano και επεκτάσεις Asterisk μέσω ενός προγράμματος περιήγησης. Το LAM κατανοεί τα πιο κοινά σχήματα LDAP από προεπιλογή και παρέχει επεξεργαστές με επίγνωση τύπου για το καθένα.
Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το LAM με έναν διακομιστή καταλόγου OpenLDAP έτσι ώστε ολόκληρη η στοίβα ταυτότητας να λειτουργεί σε ένα μόνο VPS πίσω από το Traefik HTTPS. Η αυτο-φιλοξενία του LAM διατηρεί τα διαπιστευτήρια καταλόγου, τις ιδιότητες μέλους ομάδων και τα δεδομένα ταυτότητας εντός της δικής σας υποδομής χωρίς εξάρτηση από τρίτους παρόχους ταυτότητας ή χρεώσεις SaaS ανά θέση.
Βασικά χαρακτηριστικά του LDAP Account Manager
Διαχειριστικό UI βασισμένο σε browser
Διαχειριστείτε χρήστες, ομάδες, hosts και άλλα αντικείμενα LDAP μέσω ενός web interface με καρτέλες, αντί για αρχεία LDIF και εργαλεία γραμμής εντολών.
Ενσωματωμένος OpenLDAP server
Περιλαμβάνει έναν κατάλογο OpenLDAP προδιαμορφωμένο έναντι του επιλεγμένου βασικού DN, έτσι η ανάπτυξη παρέχει τόσο τον κατάλογο όσο και το UI διαχείρισής του.
Ενότητες τύπου λογαριασμού
Ενσωματωμένοι επεξεργαστές για λογαριασμούς Unix, τομείς Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, ψευδώνυμα email και FreeRadius καλύπτουν τα περισσότερα σχήματα καταλόγων χωρίς προσαρμοσμένο κώδικα.
Εισαγωγή CSV και εξαγωγή PDF
Μαζική δημιουργία λογαριασμών από υπολογιστικά φύλλα και δημιουργία εκτυπώσιμων φύλλων λογαριασμών PDF για νέους υπαλλήλους απευθείας από τα δεδομένα καταλόγου.
Διαβαθμισμένος έλεγχος πρόσβασης
Τα προφίλ server, τα προφίλ λογαριασμού και τα δικαιώματα σε επίπεδο module σάς επιτρέπουν να αναθέτετε μέρη της διαχείρισης καταλόγου χωρίς να παραχωρείτε πλήρη δικαιώματα LDAP admin.
Πολύγλωσση διεπαφή
Μεταφρασμένο σε περισσότερες από δώδεκα γλώσσες, ώστε οι διοικητικές ομάδες να μπορούν να εργάζονται στην προτιμώμενη γλώσσα τους στον ίδιο κοινό κατάλογο.
Γιατί να τρέξω LDAP Account Manager στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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