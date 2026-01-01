Αναπτύξτε το Zen με ένα κλικ.
Μινιμαλιστική self-hosted εφαρμογή σημειώσεων με υποστήριξη markdown, αναζήτηση πλήρους κειμένου BM25, και πρόσβαση PWA εκτός σύνδεσης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Zen
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Zen
Το Zen είναι μια μινιμαλιστική εφαρμογή λήψης σημειώσεων self-hosted, κατασκευασμένη ως ένα ενιαίο, ελαφρύ Go binary που χρησιμοποιεί μόνο περίπου 20MB μνήμης. Οι σημειώσεις αποθηκεύονται ως markdown σε SQLite με BM25 αναζήτηση πλήρους κειμένου, οργάνωση βάσει ετικετών, επισήμανση σύνταξης μπλοκ κώδικα και συντομεύσεις πληκτρολογίου για γρήγορη πλοήγηση.
Το self-hosting του Zen σε ένα VPS διατηρεί όλες τις σημειώσεις ιδιωτικές στη δική σας υποδομή, χωρίς χρεώσεις συγχρονισμού cloud ή πρόσβαση τρίτων. Η υποστήριξη offline PWA σημαίνει ότι οι σημειώσεις είναι προσβάσιμες ακόμα και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, και το ελάχιστο αποτύπωμα πόρων επιτρέπει στο Zen να λειτουργεί άνετα παράλληλα με άλλες υπηρεσίες σε ένα μικρό VPS.
Βασικά χαρακτηριστικά του Zen
Markdown σημειώσεις
Γράψτε σημειώσεις σε τυπικό Markdown με υποστήριξη για code block, συντομεύσεις μορφοποίησης και μια καθαρή λειτουργία προεπισκόπησης.
BM25 full-text search
Βρείτε σημειώσεις άμεσα χρησιμοποιώντας BM25 ranked full-text search που επιστρέφει πρώτα τα πιο σχετικά αποτελέσματα.
Οργάνωση ετικετών
Οργανώστε σημειώσεις με ετικέτες για ευέλικτη κατηγοριοποίηση χωρίς άκαμπτες ιεραρχίες φακέλων.
Εκτός σύνδεσης PWA
Ελάχιστη χρήση πόρων
Κατασκευασμένο ως ένα ενιαίο Go binary χρησιμοποιώντας περίπου 20MB RAM, το Zen λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμα και στον μικρότερο VPS παράλληλα με άλλες υπηρεσίες.
Γιατί να τρέξω Zen στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Atlas CMMS
Self-hosted CMMS για εντολές εργασίας, προληπτική συντήρηση και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων