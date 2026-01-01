Το Zen είναι μια μινιμαλιστική εφαρμογή λήψης σημειώσεων self-hosted, κατασκευασμένη ως ένα ενιαίο, ελαφρύ Go binary που χρησιμοποιεί μόνο περίπου 20MB μνήμης. Οι σημειώσεις αποθηκεύονται ως markdown σε SQLite με BM25 αναζήτηση πλήρους κειμένου, οργάνωση βάσει ετικετών, επισήμανση σύνταξης μπλοκ κώδικα και συντομεύσεις πληκτρολογίου για γρήγορη πλοήγηση.

Το self-hosting του Zen σε ένα VPS διατηρεί όλες τις σημειώσεις ιδιωτικές στη δική σας υποδομή, χωρίς χρεώσεις συγχρονισμού cloud ή πρόσβαση τρίτων. Η υποστήριξη offline PWA σημαίνει ότι οι σημειώσεις είναι προσβάσιμες ακόμα και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, και το ελάχιστο αποτύπωμα πόρων επιτρέπει στο Zen να λειτουργεί άνετα παράλληλα με άλλες υπηρεσίες σε ένα μικρό VPS.