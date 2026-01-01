Το Kutt είναι ένα self-hosted URL shortener που σας δίνει τον πλήρη έλεγχο των συντομευμένων συνδέσμων σας, των δεδομένων analytics και της πρόσβασης των χρηστών. Δημιουργήστε επώνυμα σύντομα URL στο δικό σας domain, παρακολουθήστε στατιστικά κλικ ανά σύνδεσμο, και διαχειριστείτε τα πάντα μέσω ενός καθαρού περιβάλλοντος διαχείρισης - χωρίς να στέλνετε δεδομένα σε εμπορικές υπηρεσίες όπως το Bitly ή το TinyURL.

Πέρα από τη βασική συντόμευση, το Kutt σας επιτρέπει να προστατεύετε συνδέσμους με κωδικούς πρόσβασης, να ορίζετε αυτόματες ημερομηνίες λήξης, και να διαχειρίζεστε εγγεγραμμένους χρήστες. Ένα πλήρες REST API και επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης για Chrome και Firefox διευκολύνουν την ενσωμάτωση της δημιουργίας συνδέσμων σε υπάρχουσες ροές εργασίας. Το self-hosting σημαίνει ότι τα δεδομένα των συνδέσμων σας παραμένουν ιδιωτικά και δεν πληρώνετε τέλη ανά κλικ.