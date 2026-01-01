Αναπτύξτε το Kutt με ένα κλικ.
Σύγχρονος open-source URL shortener με προσαρμοσμένα domains, click analytics και ένα πλήρες REST API.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kutt
Το Kutt είναι ένα self-hosted URL shortener που σας δίνει τον πλήρη έλεγχο των συντομευμένων συνδέσμων σας, των δεδομένων analytics και της πρόσβασης των χρηστών. Δημιουργήστε επώνυμα σύντομα URL στο δικό σας domain, παρακολουθήστε στατιστικά κλικ ανά σύνδεσμο, και διαχειριστείτε τα πάντα μέσω ενός καθαρού περιβάλλοντος διαχείρισης - χωρίς να στέλνετε δεδομένα σε εμπορικές υπηρεσίες όπως το Bitly ή το TinyURL.
Πέρα από τη βασική συντόμευση, το Kutt σας επιτρέπει να προστατεύετε συνδέσμους με κωδικούς πρόσβασης, να ορίζετε αυτόματες ημερομηνίες λήξης, και να διαχειρίζεστε εγγεγραμμένους χρήστες. Ένα πλήρες REST API και επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης για Chrome και Firefox διευκολύνουν την ενσωμάτωση της δημιουργίας συνδέσμων σε υπάρχουσες ροές εργασίας. Το self-hosting σημαίνει ότι τα δεδομένα των συνδέσμων σας παραμένουν ιδιωτικά και δεν πληρώνετε τέλη ανά κλικ.
Βασικά χαρακτηριστικά του Kutt
Υποστήριξη προσαρμοσμένου domain
Χρησιμοποιήστε σύντομους συνδέσμους από το δικό σας επώνυμο domain, έτσι ώστε κάθε URL που μοιράζεστε να ενισχύει την ταυτότητά σας αντί για μια υπηρεσία τρίτου μέρους.
Αναλύσεις ανά σύνδεσμο
Παρακολουθήστε τον αριθμό κλικ, τις παραπομπές, τις χώρες και τις συσκευές για κάθε συντομευμένο σύνδεσμο, για να μετρήσετε την εμβέλεια και την απόδοση της καμπάνιας.
Σύνδεσμοι προστατευμένοι με κωδικό πρόσβασης
Προσθέστε έναν προαιρετικό κωδικό πρόσβασης σε οποιονδήποτε σύνδεσμο, ώστε μόνο τα άτομα που γνωρίζουν τον κωδικό να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο URL προορισμού.
Λήξη συνδέσμου
Ορίστε μια αυτόματη ημερομηνία λήξης σε οποιονδήποτε σύνδεσμο και αυτός σταματά να λειτουργεί χωρίς καμία χειροκίνητη παρέμβαση - χρήσιμο για καμπάνιες ευαίσθητες στον χρόνο.
REST API
Δημιουργήστε, διαχειριστείτε και διαγράψτε συνδέσμους προγραμματιστικά μέσω ενός πλήρους API, κάνοντας εύκολη την ενσωμάτωση του Kutt στις apps και pipelines σας.
Διαχείριση χρηστών
Ο πίνακας διαχείρισης σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε εγγεγραμμένους χρήστες και όλους τους συνδέσμους σε όλο το σύστημα, με την εγγραφή και την ανώνυμη πρόσβαση απενεργοποιημένες από προεπιλογή.
Γιατί να τρέξω Kutt στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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