Αναπτύξτε το Songloft με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος προσωπικός μουσικός server με Subsonic-συμβατό API, JS plugin sandbox και ενσωματωμένο web player.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Songloft
Το Songloft είναι ένας ελαφρύς προσωπικός music server γραμμένος σε Go που σαρώνει την τοπική σας βιβλιοθήκη, εξάγει εξώφυλλα και μεταδεδομένα από αρχεία MP3, FLAC, WAV, APE, OGG και M4A, και μεταδίδει τα πάντα μέσω μιας ενσωματωμένης διεπαφής web ή οποιουδήποτε συμβατού με Subsonic πελάτη. Ένα QuickJS plugin sandbox επεκτείνει τον server με προσαρμοσμένες πηγές ήχου, παρόχους μεταδεδομένων και έλεγχο συσκευών χωρίς επαναμεταγλώττιση του binary.
Το self-hosting του Songloft διατηρεί τη συλλογή μουσικής σας, το ιστορικό ακρόασης και τις JWT-authenticated συνεδρίες εξ ολοκλήρου στο VPS σας - χωρίς τηλεμετρία, χωρίς αναλύσεις τρίτων και χωρίς έναν εμπορικό κατάλογο που αλλάζει και αποφασίζει τι παραμένει διαθέσιμο. Το CGO-free binary λειτουργεί άνετα σε υλικό χαμηλής ισχύος, ενώ εξακολουθεί να χειρίζεται την on-the-fly μετακωδικοποίηση και συνεδρίες πολλαπλών συσκευών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Songloft
Υποστήριξη Subsonic API
Συνδέστε οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη για κινητά ή υπολογιστές συμβατό με Subsonic και κάντε streaming της βιβλιοθήκης χωρίς να είστε δεσμευμένοι σε μία μόνο επίσημη εφαρμογή.
JS πρόσθετο περιβάλλον δοκιμών
Τα plugins βασισμένα σε QuickJS με μοντέλο αδειών και hot reload σάς επιτρέπουν να προσθέτετε προσαρμοσμένες πηγές ήχου, παρόχους metadata και ενσωματώσεις συσκευών.
Σάρωση τοπικής βιβλιοθήκης
Η αυτόματη σάρωση φακέλων εξάγει ετικέτες και εξώφυλλα από αρχεία MP3, FLAC, WAV, APE, OGG και M4A, έτσι ώστε η βιβλιοθήκη σας να παραμένει ενημερωμένη καθώς προσθέτετε κομμάτια.
Ενσωματωμένο web player
Ένα πλήρες web frontend παρέχεται με το πλήρες image, προσφέροντάς σας έναν browser-based player άμεσα διαθέσιμο, χωρίς να χρειάζεται να αναπτύξετε έναν ξεχωριστό client.
Πιστοποίηση JWT
Η αυθεντικοποίηση JWT διπλού token με ξεχωριστά access και refresh tokens υποστηρίζει sessions πολλαπλών συσκευών και ανάκληση ανά συσκευή.
REST API με Swagger
Ένα τεκμηριωμένο REST API με ενσωματωμένο Swagger UI διευκολύνει την ενσωμάτωση του Songloft με προσαρμοσμένους πελάτες, αυτοματισμούς και πίνακες ελέγχου.
Γιατί να τρέξω Songloft στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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