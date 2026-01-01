Το Songloft είναι ένας ελαφρύς προσωπικός music server γραμμένος σε Go που σαρώνει την τοπική σας βιβλιοθήκη, εξάγει εξώφυλλα και μεταδεδομένα από αρχεία MP3, FLAC, WAV, APE, OGG και M4A, και μεταδίδει τα πάντα μέσω μιας ενσωματωμένης διεπαφής web ή οποιουδήποτε συμβατού με Subsonic πελάτη. Ένα QuickJS plugin sandbox επεκτείνει τον server με προσαρμοσμένες πηγές ήχου, παρόχους μεταδεδομένων και έλεγχο συσκευών χωρίς επαναμεταγλώττιση του binary.

Το self-hosting του Songloft διατηρεί τη συλλογή μουσικής σας, το ιστορικό ακρόασης και τις JWT-authenticated συνεδρίες εξ ολοκλήρου στο VPS σας - χωρίς τηλεμετρία, χωρίς αναλύσεις τρίτων και χωρίς έναν εμπορικό κατάλογο που αλλάζει και αποφασίζει τι παραμένει διαθέσιμο. Το CGO-free binary λειτουργεί άνετα σε υλικό χαμηλής ισχύος, ενώ εξακολουθεί να χειρίζεται την on-the-fly μετακωδικοποίηση και συνεδρίες πολλαπλών συσκευών.