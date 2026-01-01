Το Maputnik είναι ο τυπικός οπτικός επεξεργαστής ανοιχτού κώδικα για την προδιαγραφή στυλ MapLibre GL, που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό βασικών χαρτών vector tile για εφαρμογές web και κινητών. Αντί να επεξεργάζεστε χειροκίνητα JSON, συνθέτετε επίπεδα, ιδιότητες χρωμάτων, εκφράσεις και φίλτρα μέσω ενός ζωντανού επεξεργαστή WYSIWYG συγχρονισμένου με μια πραγματική προεπισκόπηση MapLibre GL.

Η αυτο-φιλοξενία του Maputnik στο δικό σας VPS διατηρεί ιδιόκτητα αρχεία στυλ, URL διακομιστών πλακιδίων και κλειδιά API εντός της υποδομής σας, αντί να εξαρτάται από τη δημόσια επίδειξη στο maplibre.org. Η ανάπτυξη παραδίδεται ως ένα ενιαίο στατικό front-end που εξυπηρετείται από το επίσημο δυαδικό αρχείο Maputnik, έτσι η εργασία σχεδιασμού εκτελείται εξ ολοκλήρου στην πλευρά του browser χωρίς να απαιτούνται εξωτερικές εξαρτήσεις υπηρεσιών χαρτών.