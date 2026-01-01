Αναπτύξτε το Maputnik με εγκατάσταση ενός κλικ.
Δωρεάν και ανοιχτός οπτικός επεξεργαστής για στυλ χαρτών MapLibre και Mapbox GL JSON, φτιαγμένος για προγραμματιστές και χαρτογράφους.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Maputnik
Το Maputnik είναι ο τυπικός οπτικός επεξεργαστής ανοιχτού κώδικα για την προδιαγραφή στυλ MapLibre GL, που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό βασικών χαρτών vector tile για εφαρμογές web και κινητών. Αντί να επεξεργάζεστε χειροκίνητα JSON, συνθέτετε επίπεδα, ιδιότητες χρωμάτων, εκφράσεις και φίλτρα μέσω ενός ζωντανού επεξεργαστή WYSIWYG συγχρονισμένου με μια πραγματική προεπισκόπηση MapLibre GL.
Η αυτο-φιλοξενία του Maputnik στο δικό σας VPS διατηρεί ιδιόκτητα αρχεία στυλ, URL διακομιστών πλακιδίων και κλειδιά API εντός της υποδομής σας, αντί να εξαρτάται από τη δημόσια επίδειξη στο maplibre.org. Η ανάπτυξη παραδίδεται ως ένα ενιαίο στατικό front-end που εξυπηρετείται από το επίσημο δυαδικό αρχείο Maputnik, έτσι η εργασία σχεδιασμού εκτελείται εξ ολοκλήρου στην πλευρά του browser χωρίς να απαιτούνται εξωτερικές εξαρτήσεις υπηρεσιών χαρτών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Maputnik
Επεξεργαστής στυλ WYSIWYG
Επεξεργαστείτε οπτικά τα στυλ MapLibre και Mapbox GL JSON με μια ζωντανή προεπισκόπηση χάρτη που ενημερώνεται καθώς προσαρμόζετε στρώματα, χρώματα, γραμματοσειρές και εκφράσεις εξαρτώμενες από το ζουμ.
Πλήρης κάλυψη style spec
Υποστηρίζει κάθε τύπο layer του MapLibre GL style spec - fill, line, symbol, raster, hillshade, heatmap - με εισόδους που λαμβάνουν υπόψη τον τύπο για ιδιότητες paint και layout.
Εκφράσεις βασισμένες σε δεδομένα
Δημιουργήστε και αποσφαλματώστε εκφράσεις φίλτρων και ιδιοτήτων με ενσωματωμένη επικύρωση, ώστε τα στυλ να μπορούν να αντιδρούν σε χαρακτηριστικά γνωρίσματα, επίπεδο ζουμ και την κατάσταση εκτέλεσης.
Vector tile επιθεωρητής
Ελέγξτε τις πηγές vector tile στρώμα προς στρώμα για να δείτε ακριβώς ποια χαρακτηριστικά και ιδιότητες είναι διαθέσιμα πριν τα δεσμεύσετε στο στυλ σας.
Εισαγωγή και εξαγωγή στυλ
Φόρτωση στυλ από ένα URL, μεταφόρτωση JSON, ή επικόλληση από το πρόχειρο, και στη συνέχεια εξαγωγή του τελικού αρχείου στυλ έτοιμου για χρήση σε MapLibre GL JS ή εγγενή SDK.
Προσαρμοσμένες πηγές πλακιδίων
Κατευθύνετε τον επεξεργαστή στα δικά σας vector ή raster tile endpoints, servers OpenMapTiles ή MBTiles, για να σχεδιάσετε στυλ με βάση τα δεδομένα που εξυπηρετεί πραγματικά η εφαρμογή σας.
Γιατί να τρέξω Maputnik στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
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