Το Hiccup είναι μια ελαφριά, ανοιχτού κώδικα στατική αρχική σελίδα, σχεδιασμένη να τοποθετεί τους πιο χρησιμοποιούμενους συνδέσμους σας στο προσκήνιο. Κατασκευασμένο ως εφαρμογή React που εξυπηρετείται από Nginx, δεν απαιτεί βάση δεδομένων και backend — απλώς ένα αρχείο διαμόρφωσης JSON που μπορείτε να επεξεργαστείτε απευθείας ή να διαχειριστείτε μέσω του ενσωματωμένου επεξεργαστή διαμόρφωσης. Οι επιλεγμένες κάρτες, οι οργανωμένες κατηγορίες και μια ισχυρή γραμμή αναζήτησης πολλαπλών παρόχων καθιστούν εξαιρετικά γρήγορη τη μετάβαση σε οποιοδήποτε σελιδοδείκτη από μία μόνο καρτέλα.

Η αυτο-φιλοξενία του Hiccup στο δικό σας VPS σημαίνει ότι οι σελιδοδείκτες σας παραμένουν ιδιωτικοί, φορτώνουν άμεσα από στατικά αρχεία και παραμένουν προσβάσιμοι από οποιαδήποτε συσκευή. Με υποστήριξη PWA, συντομεύσεις πληκτρολογίου, διαχείριση συνδέσμων με drag-and-drop και λειτουργία μόνο για ανάγνωση για κοινόχρηστες οθόνες, το Hiccup ταιριάζει εξίσου καλά ως προσωπική αρχική σελίδα προγράμματος περιήγησης ή ως οικιακό dashboard για κοινόχρηστες υπηρεσίες.