Αναπτύξτε το Hiccup με ένα κλικ.
Μια γρήγορη, στατική αρχική σελίδα για την οργάνωση των πιο σημαντικών συνδέσμων και σελιδοδεικτών σας σε ένα μέρος.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Hiccup
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Hiccup
Το Hiccup είναι μια ελαφριά, ανοιχτού κώδικα στατική αρχική σελίδα, σχεδιασμένη να τοποθετεί τους πιο χρησιμοποιούμενους συνδέσμους σας στο προσκήνιο. Κατασκευασμένο ως εφαρμογή React που εξυπηρετείται από Nginx, δεν απαιτεί βάση δεδομένων και backend — απλώς ένα αρχείο διαμόρφωσης JSON που μπορείτε να επεξεργαστείτε απευθείας ή να διαχειριστείτε μέσω του ενσωματωμένου επεξεργαστή διαμόρφωσης. Οι επιλεγμένες κάρτες, οι οργανωμένες κατηγορίες και μια ισχυρή γραμμή αναζήτησης πολλαπλών παρόχων καθιστούν εξαιρετικά γρήγορη τη μετάβαση σε οποιοδήποτε σελιδοδείκτη από μία μόνο καρτέλα.
Η αυτο-φιλοξενία του Hiccup στο δικό σας VPS σημαίνει ότι οι σελιδοδείκτες σας παραμένουν ιδιωτικοί, φορτώνουν άμεσα από στατικά αρχεία και παραμένουν προσβάσιμοι από οποιαδήποτε συσκευή. Με υποστήριξη PWA, συντομεύσεις πληκτρολογίου, διαχείριση συνδέσμων με drag-and-drop και λειτουργία μόνο για ανάγνωση για κοινόχρηστες οθόνες, το Hiccup ταιριάζει εξίσου καλά ως προσωπική αρχική σελίδα προγράμματος περιήγησης ή ως οικιακό dashboard για κοινόχρηστες υπηρεσίες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Hiccup
Αναζήτηση πολλαπλών παρόχων
Αναζητήστε σε Google, DuckDuckGo, Amazon και προσαρμοσμένους παρόχους ταυτόχρονα, ή μεταβείτε απευθείας σε έναν αποθηκευμένο σύνδεσμο με βάση το όνομα ή την ετικέτα.
JSON Επεξεργαστής διαμόρφωσης
Διαχειριστείτε ολόκληρο το dashboard σας μέσω ενός ενσωματωμένου config editor - φορτώστε από URL ή τοπικό αρχείο, προεπισκοπήστε πολλαπλά configs, και κατεβάστε backups οποιαδήποτε στιγμή.
Drag and Drop Σύνδεσμοι
Προσθέστε ή ενημερώστε συνδέσμους και φόντα καρτών σέρνοντας διευθύνσεις URL ή εικόνες από άλλο παράθυρο περιηγητή απευθείας σε οποιαδήποτε κάρτα.
Πλοήγηση πληκτρολογίου
Πλήρης υποστήριξη συντομεύσεων πληκτρολογίου σάς επιτρέπει να ανοίγετε συνδέσμους, να εναλλάσσετε τη λειτουργία επεξεργασίας και να πλοηγείστε στον πίνακα ελέγχου χωρίς να αγγίζετε το ποντίκι.
PWA και Mobile Ready
Εγκαταστήστε το Hiccup ως μια Progressive Web App σε οποιαδήποτε συσκευή για γρήγορη πρόσβαση από την αρχική οθόνη σε όλα τα bookmarks σας από desktop ή mobile.
Γιατί να τρέξω Hiccup στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.