Το Mailpit είναι ένα εργαλείο δοκιμής και εντοπισμού σφαλμάτων email ανοιχτού κώδικα, φτιαγμένο για προγραμματιστές. Λειτουργεί έναν ενσωματωμένο SMTP server που αναχαιτίζει όλα τα εξερχόμενα email από τις εφαρμογές σας και εμφανίζει τα καταγεγραμμένα μηνύματα σε ένα καθαρό, με δυνατότητα αναζήτησης, web inbox — χωρίς ποτέ να στέλνει email σε πραγματικούς παραλήπτες. Αυτό το καθιστά ασφαλές για δοκιμή ροών ειδοποιήσεων email, επανάληψη σε πρότυπα email και επαλήθευση διαμορφώσεων SMTP σε περιβάλλοντα ανάπτυξης και staging.

Το Mailpit είναι η σύγχρονη, ενεργά συντηρούμενη αντικατάσταση του MailHog (το οποίο δεν συντηρείται πλέον). Διατίθεται ως ένα ενιαίο, ελαφρύ binary με ένα γρήγορο χώρο αποθήκευσης μηνυμάτων που υποστηρίζεται από SQLite, αναζήτηση πλήρους κειμένου, απόδοση email HTML, ένα REST API και προαιρετικό SMTP και έλεγχο ταυτότητας UI — όλα με αμελητέο αποτύπωμα μνήμης.