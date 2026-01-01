Αναπτύξτε το Mailpit με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφρύ εργαλείο δοκιμής email που καταγράφει μηνύματα SMTP και τα εμφανίζει σε ένα inbox που βασίζεται σε browser.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mailpit
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mailpit
Το Mailpit είναι ένα εργαλείο δοκιμής και εντοπισμού σφαλμάτων email ανοιχτού κώδικα, φτιαγμένο για προγραμματιστές. Λειτουργεί έναν ενσωματωμένο SMTP server που αναχαιτίζει όλα τα εξερχόμενα email από τις εφαρμογές σας και εμφανίζει τα καταγεγραμμένα μηνύματα σε ένα καθαρό, με δυνατότητα αναζήτησης, web inbox — χωρίς ποτέ να στέλνει email σε πραγματικούς παραλήπτες. Αυτό το καθιστά ασφαλές για δοκιμή ροών ειδοποιήσεων email, επανάληψη σε πρότυπα email και επαλήθευση διαμορφώσεων SMTP σε περιβάλλοντα ανάπτυξης και staging.
Το Mailpit είναι η σύγχρονη, ενεργά συντηρούμενη αντικατάσταση του MailHog (το οποίο δεν συντηρείται πλέον). Διατίθεται ως ένα ενιαίο, ελαφρύ binary με ένα γρήγορο χώρο αποθήκευσης μηνυμάτων που υποστηρίζεται από SQLite, αναζήτηση πλήρους κειμένου, απόδοση email HTML, ένα REST API και προαιρετικό SMTP και έλεγχο ταυτότητας UI — όλα με αμελητέο αποτύπωμα μνήμης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mailpit
Σύλληψη email SMTP
Λειτουργεί ως drop-in SMTP server που αναχαιτίζει την εξερχόμενη αλληλογραφία από οποιαδήποτε εφαρμογή, αποτρέποντας την τυχαία παράδοση σε πραγματικές διευθύνσεις email κατά την ανάπτυξη.
Εισερχόμενα μέσω browser
Προβολή, αναζήτηση και επιθεώρηση όλων των καταγεγραμμένων μηνυμάτων σε ένα responsive web UI με πλήρη HTML rendering, source view και mobile-friendly layout.
Πρόσβαση REST API
Δυνατότητα αναζήτησης, διαγραφής και διαχείρισης μηνυμάτων μέσω προγραμματισμού, μέσω ενός τεκμηριωμένου REST API, επιτρέποντας την ενσωμάτωση με αυτοματοποιημένες σουίτες δοκιμών και CI/CD pipelines.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζητήστε σε γραμμές θέματος, διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, και στο σώμα μηνύματος για να εντοπίσετε γρήγορα συγκεκριμένα email κατά τις δοκιμές.
Ετικετοποίηση μηνυμάτων
Αυτόματη προσθήκη ετικετών σε μηνύματα ανά τύπο - HTML, συνημμένα, ενσωματωμένες εικόνες - για γρήγορο οπτικό φιλτράρισμα σε μεγάλους όγκους δοκιμαστικών email.
Γιατί να τρέξω Mailpit στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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