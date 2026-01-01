Αναπτύξτε το FlexGet με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ισχυρό εργαλείο αυτοματοποίησης για τη λήψη και διαχείριση πολυμέσων από RSS feeds, torrent sites και άλλα.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FlexGet
Το FlexGet είναι ένα εργαλείο αυτοματισμού πολλαπλών χρήσεων για περιεχόμενο από RSS, torrent sites, Usenet indexers και δεκάδες άλλες πηγές. Συλλέγει metadata επεισοδίων και ταινιών, φιλτράρει τις κυκλοφορίες βάσει των κανόνων ποιότητας σας, αφαιρεί τα διπλότυπα σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιοθήκη σας και παραδίδει τις ταιριαστές λήψεις σε torrent clients, Usenet downloaders ή scripts μετα-επεξεργασίας - όλα καθοδηγούμενα από ένα ενιαίο δηλωτικό YAML config.
Η φιλοξενία του FlexGet σε ένα VPS διατηρεί τον αυτοματισμό σας πάντα ενεργό, έτσι ώστε οι ροές να μην χάνουν ποτέ ένα παράθυρο κυκλοφορίας. Συνδέεται με τα Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd και το ευρύτερο media-server stack ως η "κόλλα" προγραμματισμού που κρατάει τα πάντα τροφοδοτημένα.
Βασικά χαρακτηριστικά του FlexGet
Αυτοματοποίηση με γνώμονα το YAML
Δηλώστε κάθε ροή, φίλτρο, μετασχηματισμό και στόχο λήψης σε ένα ενιαίο config file - εύκολο να γίνει version-control και να αναπαραχθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις.
Εκατοντάδες ενσωματώσεις
Ενσωματωμένα πρόσθετα για ιστοσελίδες torrent, ροές RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, και πολλά άλλα.
Ανακάλυψη σειρών και ταινιών
Παρακολουθεί σειρές και ταινίες σε όλους τους παρόχους, αφαιρεί διπλότυπα από τη βιβλιοθήκη σας και ανακτά μόνο κυκλοφορίες που ταιριάζουν με τους κανόνες ποιότητας και γλώσσας σας.
Web UI και REST API
Περιηγηθείτε στις εργασίες σε αναμονή, ενεργοποιήστε μη αυτόματα εκτελέσεις και ελέγξτε το ιστορικό από το browser - ή αυτοματοποιήστε τα πάντα μέσω του JSON REST API.
Προγραμματισμός και εναύσματα
Τα χρονοδιαγράμματα Cron-style, οι ενεργοποιητές file-system και τα σημεία εισόδου webhook διατηρούν τις εργασίες σε λειτουργία αυτόματα, χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Γιατί να τρέξω FlexGet στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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