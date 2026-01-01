Το FlexGet είναι ένα εργαλείο αυτοματισμού πολλαπλών χρήσεων για περιεχόμενο από RSS, torrent sites, Usenet indexers και δεκάδες άλλες πηγές. Συλλέγει metadata επεισοδίων και ταινιών, φιλτράρει τις κυκλοφορίες βάσει των κανόνων ποιότητας σας, αφαιρεί τα διπλότυπα σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιοθήκη σας και παραδίδει τις ταιριαστές λήψεις σε torrent clients, Usenet downloaders ή scripts μετα-επεξεργασίας - όλα καθοδηγούμενα από ένα ενιαίο δηλωτικό YAML config.

Η φιλοξενία του FlexGet σε ένα VPS διατηρεί τον αυτοματισμό σας πάντα ενεργό, έτσι ώστε οι ροές να μην χάνουν ποτέ ένα παράθυρο κυκλοφορίας. Συνδέεται με τα Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd και το ευρύτερο media-server stack ως η "κόλλα" προγραμματισμού που κρατάει τα πάντα τροφοδοτημένα.