Αναπτύξτε το Tunarr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Δημιουργήστε προσαρμοσμένα κανάλια ζωντανής τηλεόρασης από τις βιβλιοθήκες σας Plex, Jellyfin και Emby με εξομοίωση HDHomeRun.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Tunarr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Tunarr
Το Tunarr μετατρέπει τις ταινίες, τις εκπομπές και τα κλιπ που βρίσκονται ήδη στις βιβλιοθήκες σας Plex, Jellyfin ή Emby σε προγραμματισμένα κανάλια ζωντανής τηλεόρασης που λειτουργούν σαν ένα παραδοσιακό καλωδιακό πρόγραμμα. Μέσω ενός browser-based interface προγραμματίζετε χρονοθυρίδες, δημιουργείτε κυκλικές και block shuffles, εισάγετε mid-roll filler και επιμελείστε θεματικά κανάλια - και στη συνέχεια εμφανίζετε το αποτέλεσμα ως HDHomeRun-compatible tuner ή μια M3U playlist που μπορεί να αναπαράγει οποιοδήποτε IPTV client.
Ως ο σύγχρονος διάδοχος του dizqueTV, το Tunarr έχει ξαναγραφτεί σε έναν ταχύτερο server με ένα νέο web UI, native FFmpeg transcoding και συνεχή συντήρηση. Το self-hosting του Tunarr σε ένα VPS διατηρεί τον tuner προσβάσιμο από οπουδήποτε, εκτελεί τα κανάλια σας όλο το εικοσιτετράωρο χωρίς να δεσμεύει έναν οικιακό υπολογιστή και δεν αγγίζει ποτέ τα αρχικά αρχεία στους media servers σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Tunarr
Πολυπηγαία κανάλια
Συγκεντρώστε προγράμματα από Plex, Jellyfin και Emby σε ένα ενιαίο εικονικό κανάλι χωρίς αντιγραφή ή επανακωδικοποίηση των υποκείμενων αρχείων πολυμέσων.
Εξομοίωση HDHomeRun
Το Tunarr μιμείται έναν HDHomeRun network tuner, έτσι ώστε το Plex DVR, το Jellyfin Live TV, το Channels DVR και άλλοι πελάτες να τον αναγνωρίζουν αυτόματα.
Προηγμένος προγραμματισμός
Προγραμματίστε κανάλια με χρονοθυρίδες, τυχαίες ανακατατάξεις, ανακατατάξεις μπλοκ και θεματικές σειρές που μπορούν να επαναλαμβάνονται για ημέρες ή εβδομάδες κάθε φορά.
Ενδιάμεσο υλικό πλήρωσης
Εισάγετε διαφημίσεις, σήματα ή ενδιάμεσα διαφημιστικά μεταξύ των προγραμμάτων για να αναδημιουργήσετε μια αυθεντική αίσθηση μετάδοσης σε κάθε κανάλι.
FFmpeg transcoding
Τα ενσωματωμένα FFmpeg pipelines μετατρέπουν και συνδυάζουν προγράμματα άμεσα, με προαιρετική επιτάχυνση υλικού σε υποστηριζόμενες GPUs.
Έξοδος M3U playlist
Εξαγάγετε κάθε κανάλι ως λίστα αναπαραγωγής M3U για αναπαραγωγή σε VLC, Kodi, Tivimate και οποιονδήποτε άλλο συμβατό με πρότυπα IPTV client.
Γιατί να τρέξω Tunarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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