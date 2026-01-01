Έκπτωση έως 69% για Tunarr

Αναπτύξτε το Tunarr με εγκατάσταση ενός κλικ.

Δημιουργήστε προσαρμοσμένα κανάλια ζωντανής τηλεόρασης από τις βιβλιοθήκες σας Plex, Jellyfin και Emby με εξομοίωση HDHomeRun.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Tunarr με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Tunarr

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Tunarr

Το Tunarr μετατρέπει τις ταινίες, τις εκπομπές και τα κλιπ που βρίσκονται ήδη στις βιβλιοθήκες σας Plex, Jellyfin ή Emby σε προγραμματισμένα κανάλια ζωντανής τηλεόρασης που λειτουργούν σαν ένα παραδοσιακό καλωδιακό πρόγραμμα. Μέσω ενός browser-based interface προγραμματίζετε χρονοθυρίδες, δημιουργείτε κυκλικές και block shuffles, εισάγετε mid-roll filler και επιμελείστε θεματικά κανάλια - και στη συνέχεια εμφανίζετε το αποτέλεσμα ως HDHomeRun-compatible tuner ή μια M3U playlist που μπορεί να αναπαράγει οποιοδήποτε IPTV client.

Ως ο σύγχρονος διάδοχος του dizqueTV, το Tunarr έχει ξαναγραφτεί σε έναν ταχύτερο server με ένα νέο web UI, native FFmpeg transcoding και συνεχή συντήρηση. Το self-hosting του Tunarr σε ένα VPS διατηρεί τον tuner προσβάσιμο από οπουδήποτε, εκτελεί τα κανάλια σας όλο το εικοσιτετράωρο χωρίς να δεσμεύει έναν οικιακό υπολογιστή και δεν αγγίζει ποτέ τα αρχικά αρχεία στους media servers σας.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Tunarr

Πολυπηγαία κανάλια

Συγκεντρώστε προγράμματα από Plex, Jellyfin και Emby σε ένα ενιαίο εικονικό κανάλι χωρίς αντιγραφή ή επανακωδικοποίηση των υποκείμενων αρχείων πολυμέσων.

Εξομοίωση HDHomeRun

Το Tunarr μιμείται έναν HDHomeRun network tuner, έτσι ώστε το Plex DVR, το Jellyfin Live TV, το Channels DVR και άλλοι πελάτες να τον αναγνωρίζουν αυτόματα.

Προηγμένος προγραμματισμός

Προγραμματίστε κανάλια με χρονοθυρίδες, τυχαίες ανακατατάξεις, ανακατατάξεις μπλοκ και θεματικές σειρές που μπορούν να επαναλαμβάνονται για ημέρες ή εβδομάδες κάθε φορά.

Ενδιάμεσο υλικό πλήρωσης

Εισάγετε διαφημίσεις, σήματα ή ενδιάμεσα διαφημιστικά μεταξύ των προγραμμάτων για να αναδημιουργήσετε μια αυθεντική αίσθηση μετάδοσης σε κάθε κανάλι.

FFmpeg transcoding

Τα ενσωματωμένα FFmpeg pipelines μετατρέπουν και συνδυάζουν προγράμματα άμεσα, με προαιρετική επιτάχυνση υλικού σε υποστηριζόμενες GPUs.

Έξοδος M3U playlist

Εξαγάγετε κάθε κανάλι ως λίστα αναπαραγωγής M3U για αναπαραγωγή σε VLC, Kodi, Tivimate και οποιονδήποτε άλλο συμβατό με πρότυπα IPTV client.

Γιατί να τρέξω Tunarr στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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