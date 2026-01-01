Το Tunarr μετατρέπει τις ταινίες, τις εκπομπές και τα κλιπ που βρίσκονται ήδη στις βιβλιοθήκες σας Plex, Jellyfin ή Emby σε προγραμματισμένα κανάλια ζωντανής τηλεόρασης που λειτουργούν σαν ένα παραδοσιακό καλωδιακό πρόγραμμα. Μέσω ενός browser-based interface προγραμματίζετε χρονοθυρίδες, δημιουργείτε κυκλικές και block shuffles, εισάγετε mid-roll filler και επιμελείστε θεματικά κανάλια - και στη συνέχεια εμφανίζετε το αποτέλεσμα ως HDHomeRun-compatible tuner ή μια M3U playlist που μπορεί να αναπαράγει οποιοδήποτε IPTV client.

Ως ο σύγχρονος διάδοχος του dizqueTV, το Tunarr έχει ξαναγραφτεί σε έναν ταχύτερο server με ένα νέο web UI, native FFmpeg transcoding και συνεχή συντήρηση. Το self-hosting του Tunarr σε ένα VPS διατηρεί τον tuner προσβάσιμο από οπουδήποτε, εκτελεί τα κανάλια σας όλο το εικοσιτετράωρο χωρίς να δεσμεύει έναν οικιακό υπολογιστή και δεν αγγίζει ποτέ τα αρχικά αρχεία στους media servers σας.