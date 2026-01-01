Αναπτύξτε Mini QR με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη γεννήτρια κωδικών QR με προσαρμοσμένα χρώματα, στυλ και εξαγωγή σε PNG, SVG ή ASCII.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mini QR
Το Mini QR είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη γεννήτρια κωδικών QR, χτισμένη με Vue 3. Ξεπερνά τους βασικούς ασπρόμαυρους κωδικούς - μπορείτε να προσαρμόσετε μοτίβα κουκκίδων, στυλ γωνιών, χρώματα και πλαίσια, και στη συνέχεια να εξάγετε το αποτέλεσμα ως PNG, JPG, SVG ή κείμενο ASCII. Ένας ενσωματωμένος σαρωτής δέχεται είσοδο από κάμερα ή μεταφορτώσεις εικόνων, και μια λειτουργία μαζικής επεξεργασίας δημιουργεί πολλούς κωδικούς από ένα αρχείο CSV με μία κίνηση.
Η αυτο-φιλοξενία του Mini QR σημαίνει ότι τα δεδομένα QR σας - URLs, vCards, διαπιστευτήρια WiFi ή οποιοδήποτε προσαρμοσμένο ωφέλιμο φορτίο - δεν περνούν ποτέ μέσω υπηρεσίας τρίτου μέρους. Η εφαρμογή δεν έχει βάση δεδομένων και λογαριασμούς, οπότε δεν υπάρχει τίποτα να διαχειριστείτε μετά την ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mini QR
Προσαρμοσμένο στυλ QR
Προσαρμόστε μοτίβα κουκκίδων, σχήματα γωνιών, χρώματα και στοιχεία πλαισίου για να ταιριάζουν με οποιαδήποτε επωνυμία ή αισθητική - πολύ πέρα από τους τυπικούς ασπρόμαυρους κωδικούς.
Πολλαπλές μορφές εξαγωγής
Κατεβάστε ολοκληρωμένους κώδικες ως κείμενο PNG, JPG, SVG ή ASCII/Unicode, διατηρώντας την έξοδο συμβατή με οποιαδήποτε μεταγενέστερη περίπτωση χρήσης.
Ενσωματωμένος σαρωτής QR
Σαρώστε κωδικούς QR απευθείας στον browser μέσω κάμερας ή ανεβάζοντας μια εικόνα - δεν απαιτείται ξεχωριστή εφαρμογή ή plugin.
Ομαδική δημιουργία CSV
Ανεβάστε ένα αρχείο CSV για να δημιουργήσετε πολλαπλούς κωδικούς QR σε μία μόνο διέλευση, χρήσιμο για ετικέτες προϊόντων, εισιτήρια εκδηλώσεων ή εκτύπωση καρτών επαφών.
Πρότυπα δεδομένων
Οι προκατασκευασμένες φόρμες εισαγωγής για URL, email, vCards, διαπιστευτήρια WiFi και άλλες κοινές μορφές καθιστούν την κωδικοποίηση δομημένων δεδομένων γρήγορη και χωρίς σφάλματα.
Γιατί να τρέξω Mini QR στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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