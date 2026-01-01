Το Mini QR είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη γεννήτρια κωδικών QR, χτισμένη με Vue 3. Ξεπερνά τους βασικούς ασπρόμαυρους κωδικούς - μπορείτε να προσαρμόσετε μοτίβα κουκκίδων, στυλ γωνιών, χρώματα και πλαίσια, και στη συνέχεια να εξάγετε το αποτέλεσμα ως PNG, JPG, SVG ή κείμενο ASCII. Ένας ενσωματωμένος σαρωτής δέχεται είσοδο από κάμερα ή μεταφορτώσεις εικόνων, και μια λειτουργία μαζικής επεξεργασίας δημιουργεί πολλούς κωδικούς από ένα αρχείο CSV με μία κίνηση.

Η αυτο-φιλοξενία του Mini QR σημαίνει ότι τα δεδομένα QR σας - URLs, vCards, διαπιστευτήρια WiFi ή οποιοδήποτε προσαρμοσμένο ωφέλιμο φορτίο - δεν περνούν ποτέ μέσω υπηρεσίας τρίτου μέρους. Η εφαρμογή δεν έχει βάση δεδομένων και λογαριασμούς, οπότε δεν υπάρχει τίποτα να διαχειριστείτε μετά την ανάπτυξη.