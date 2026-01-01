Έκπτωση έως 69% για Mini QR

Αναπτύξτε Mini QR με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Αυτο-φιλοξενούμενη γεννήτρια κωδικών QR με προσαρμοσμένα χρώματα, στυλ και εξαγωγή σε PNG, SVG ή ASCII.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε Mini QR με εγκατάσταση με ένα κλικ.

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69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mini QR

Το Mini QR είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη γεννήτρια κωδικών QR, χτισμένη με Vue 3. Ξεπερνά τους βασικούς ασπρόμαυρους κωδικούς - μπορείτε να προσαρμόσετε μοτίβα κουκκίδων, στυλ γωνιών, χρώματα και πλαίσια, και στη συνέχεια να εξάγετε το αποτέλεσμα ως PNG, JPG, SVG ή κείμενο ASCII. Ένας ενσωματωμένος σαρωτής δέχεται είσοδο από κάμερα ή μεταφορτώσεις εικόνων, και μια λειτουργία μαζικής επεξεργασίας δημιουργεί πολλούς κωδικούς από ένα αρχείο CSV με μία κίνηση.

Η αυτο-φιλοξενία του Mini QR σημαίνει ότι τα δεδομένα QR σας - URLs, vCards, διαπιστευτήρια WiFi ή οποιοδήποτε προσαρμοσμένο ωφέλιμο φορτίο - δεν περνούν ποτέ μέσω υπηρεσίας τρίτου μέρους. Η εφαρμογή δεν έχει βάση δεδομένων και λογαριασμούς, οπότε δεν υπάρχει τίποτα να διαχειριστείτε μετά την ανάπτυξη.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Mini QR

Προσαρμοσμένο στυλ QR

Προσαρμόστε μοτίβα κουκκίδων, σχήματα γωνιών, χρώματα και στοιχεία πλαισίου για να ταιριάζουν με οποιαδήποτε επωνυμία ή αισθητική - πολύ πέρα από τους τυπικούς ασπρόμαυρους κωδικούς.

Πολλαπλές μορφές εξαγωγής

Κατεβάστε ολοκληρωμένους κώδικες ως κείμενο PNG, JPG, SVG ή ASCII/Unicode, διατηρώντας την έξοδο συμβατή με οποιαδήποτε μεταγενέστερη περίπτωση χρήσης.

Ενσωματωμένος σαρωτής QR

Σαρώστε κωδικούς QR απευθείας στον browser μέσω κάμερας ή ανεβάζοντας μια εικόνα - δεν απαιτείται ξεχωριστή εφαρμογή ή plugin.

Ομαδική δημιουργία CSV

Ανεβάστε ένα αρχείο CSV για να δημιουργήσετε πολλαπλούς κωδικούς QR σε μία μόνο διέλευση, χρήσιμο για ετικέτες προϊόντων, εισιτήρια εκδηλώσεων ή εκτύπωση καρτών επαφών.

Πρότυπα δεδομένων

Οι προκατασκευασμένες φόρμες εισαγωγής για URL, email, vCards, διαπιστευτήρια WiFi και άλλες κοινές μορφές καθιστούν την κωδικοποίηση δομημένων δεδομένων γρήγορη και χωρίς σφάλματα.

Γιατί να τρέξω Mini QR στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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