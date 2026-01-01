Η Langfuse είναι μια open-source πλατφόρμα μηχανικής LLM που δίνει στις ομάδες πλήρη ορατότητα στις εφαρμογές AI τους. Καταγράφει λεπτομερή ίχνη κάθε κλήσης LLM, λειτουργίας ανάκτησης και ενέργειας παράγοντα, καθιστώντας εύκολη την αποσφαλμάτωση αστοχιών, τη μέτρηση της καθυστέρησης και την κατανόηση του κόστους σε ολόκληρη την AI pipeline σας. Με ενσωματώσεις για LangChain, LlamaIndex, Haystack, και απευθείας SDKs για Python και TypeScript, η Langfuse λειτουργεί με σχεδόν κάθε AI framework και πάροχο μοντέλων.

Η αυτο-φιλοξενία της Langfuse διατηρεί όλα τα δεδομένα της εφαρμογής σας — προτροπές, εισόδους μοντέλων, εξόδους και αποτελέσματα αξιολόγησης — σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Αυτό έχει σημασία όταν οι εφαρμογές AI σας χειρίζονται ευαίσθητα έγγραφα, δεδομένα πελατών ή ιδιόκτητη επιχειρηματική λογική που δεν μπορεί να φύγει από το περιβάλλον σας.