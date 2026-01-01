Αναπτύξτε Langfuse με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα μηχανικής LLM ανοιχτού κώδικα για tracing, αξιολόγηση και βελτίωση εφαρμογών AI σε παραγωγή.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Langfuse
Η Langfuse είναι μια open-source πλατφόρμα μηχανικής LLM που δίνει στις ομάδες πλήρη ορατότητα στις εφαρμογές AI τους. Καταγράφει λεπτομερή ίχνη κάθε κλήσης LLM, λειτουργίας ανάκτησης και ενέργειας παράγοντα, καθιστώντας εύκολη την αποσφαλμάτωση αστοχιών, τη μέτρηση της καθυστέρησης και την κατανόηση του κόστους σε ολόκληρη την AI pipeline σας. Με ενσωματώσεις για LangChain, LlamaIndex, Haystack, και απευθείας SDKs για Python και TypeScript, η Langfuse λειτουργεί με σχεδόν κάθε AI framework και πάροχο μοντέλων.
Η αυτο-φιλοξενία της Langfuse διατηρεί όλα τα δεδομένα της εφαρμογής σας — προτροπές, εισόδους μοντέλων, εξόδους και αποτελέσματα αξιολόγησης — σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Αυτό έχει σημασία όταν οι εφαρμογές AI σας χειρίζονται ευαίσθητα έγγραφα, δεδομένα πελατών ή ιδιόκτητη επιχειρηματική λογική που δεν μπορεί να φύγει από το περιβάλλον σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Langfuse
Κατανεμημένη Ανίχνευση
Καταγράψτε το πλήρες execution tree κάθε LLM call, tool use, retrieval και agent step για να εντοπίσετε αποτυχίες και latency bottlenecks.
Διαχείριση προτροπών
Διαχειριστείτε εκδόσεις και συνεργαστείτε σε prompts σε ένα μέρος, με server-side caching για να ελαχιστοποιηθεί το latency του μοντέλου σε όλες τις αναπτύξεις.
Αξιολόγηση pipelines
Αξιολογήστε τις απαντήσεις χρησιμοποιώντας LLM-as-a-judge, ανατροφοδότηση χρηστών ή χειροκίνητη επισήμανση για να μετρήσετε συστηματικά και να βελτιώσετε την ποιότητα της παραγωγής.
Διαχείριση συνόλου δεδομένων
Δημιουργήστε σύνολα δοκιμών και σημεία αναφοράς από ίχνη παραγωγής για να επικυρώσετε αλλαγές πριν την ανάπτυξη ενημερωμένων προτροπών ή μοντέλων.
LLM Playground
Διαδραστική δοκιμή και σύγκριση διαμορφώσεων prompt έναντι οποιουδήποτε υποστηριζόμενου μοντέλου χωρίς να αγγίξετε τον κώδικα εφαρμογής.
Ενσωματώσεις πλαισίων
Εγγενείς ενσωματώσεις με LangChain, LlamaIndex, Haystack, και 100+ LLMs μέσω LiteLLM για drop-in instrumentation.
Γιατί να τρέξω Langfuse στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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