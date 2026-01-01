Το Linkwarden είναι ένας self-hosted διαχειριστής σελιδοδεικτών που λύνει το πρόβλημα του link rot αρχειοθετώντας αυτόματα στιγμιότυπα πλήρους σελίδας — συμπεριλαμβανομένων εικόνων και μορφοποίησης — τη στιγμή που αποθηκεύετε έναν σύνδεσμο. Οι σελιδοδείκτες σας παραμένουν αναγνώσιμοι χρόνια αργότερα, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στην αρχική διεύθυνση URL. Συλλογές, ετικέτες, επισημάνσεις και σχολιασμοί σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε δομημένες βάσεις γνώσεων αντί για απλές λίστες συνδέσμων.

Το self-hosting του Linkwarden σάς προσφέρει απεριόριστη αρχειοθέτηση περιορισμένη μόνο από τον χώρο αποθήκευσης του VPS σας, πλήρη ιδιωτικότητα στα μοτίβα περιήγησής σας, και κανένα κίνδυνο να χάσετε χρόνια επιμελημένων σελιδοδεικτών λόγω τερματισμού λειτουργίας μιας cloud υπηρεσίας ή αλλαγής του μοντέλου τιμολόγησής της.