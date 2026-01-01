Αναπτύξτε το Linkwarden με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Συνεργατικός διαχειριστής σελιδοδεικτών που αρχειοθετεί πλήρη στιγμιότυπα ιστοσελίδων, ώστε οι αποθηκευμένοι σύνδεσμοι να μην χάνονται ποτέ.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Linkwarden
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Linkwarden
Το Linkwarden είναι ένας self-hosted διαχειριστής σελιδοδεικτών που λύνει το πρόβλημα του link rot αρχειοθετώντας αυτόματα στιγμιότυπα πλήρους σελίδας — συμπεριλαμβανομένων εικόνων και μορφοποίησης — τη στιγμή που αποθηκεύετε έναν σύνδεσμο. Οι σελιδοδείκτες σας παραμένουν αναγνώσιμοι χρόνια αργότερα, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στην αρχική διεύθυνση URL. Συλλογές, ετικέτες, επισημάνσεις και σχολιασμοί σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε δομημένες βάσεις γνώσεων αντί για απλές λίστες συνδέσμων.
Το self-hosting του Linkwarden σάς προσφέρει απεριόριστη αρχειοθέτηση περιορισμένη μόνο από τον χώρο αποθήκευσης του VPS σας, πλήρη ιδιωτικότητα στα μοτίβα περιήγησής σας, και κανένα κίνδυνο να χάσετε χρόνια επιμελημένων σελιδοδεικτών λόγω τερματισμού λειτουργίας μιας cloud υπηρεσίας ή αλλαγής του μοντέλου τιμολόγησής της.
Βασικά χαρακτηριστικά του Linkwarden
Αρχειοθέτηση πλήρους σελίδας
Αυτόματα καταγράφει πλήρη στιγμιότυπα σελίδων με εικόνες, ώστε το περιεχόμενο των σελιδοδεικτών να διατηρείται ακόμα και όταν οι αρχικοί ιστότοποι είναι εκτός σύνδεσης.
Συλλογές & ετικέτες
Οργανώστε τους σελιδοδείκτες σε ονομαστικές συλλογές με προσαρμοσμένες ετικέτες και σχολιασμούς για δομημένες, αναζητήσιμες βάσεις γνώσεων.
Συνεργασία πολλών χρηστών
Μοιραστείτε συλλογές με τους συνεργάτες σας και ελέγξτε την πρόσβαση με δικαιώματα ανά χρήστη για ομαδική έρευνα και ανταλλαγή γνώσεων.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζήτηση σε αρχειοθετημένο περιεχόμενο σελίδων, τίτλους, περιγραφές και σχολιασμούς για να βρείτε οτιδήποτε στη συλλογή σας άμεσα.
Επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης
Αποθηκεύστε σελίδες απευθείας από το Chrome ή τον Firefox με ένα κλικ, με την επέκταση να καταγράφει περιεχόμενο πριν εξαφανιστεί.
Γιατί να τρέξω Linkwarden στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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