Αναπτύξτε DenoKV σε εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ισχυρά συνεπής βάση δεδομένων key-value, που αναπτύχθηκε από την ομάδα της Deno, με συναλλαγές ACID και ένα εγγενές API JavaScript.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DenoKV
Το DenoKV είναι μια σύγχρονη βάση δεδομένων key-value που δημιουργήθηκε από τους δημιουργούς του Deno, προσφέροντας αποθήκευση με ισχυρή συνέπεια, με εγγυήσεις συναλλαγών ACID και ένα JavaScript-native API που ενσωματώνεται φυσικά στις εφαρμογές Deno. Υποστηρίζει ατομικές λειτουργίες, δευτερεύοντα ευρετήρια, αυτόματη έκδοση και αποτελεσματικό χειρισμό τόσο μικρών μεταδεδομένων όσο και μεγάλων δυαδικών αντικειμένων — όλα υποστηριζόμενα από μια μηχανή αποθήκευσης SQLite για αξιόπιστη διατήρηση.
Η αυτο-φιλοξενία του DenoKV στον VPS σας προσφέρει προβλέψιμη απόδοση και κόστος σε σύγκριση με τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, πλήρη έλεγχο του επιπέδου δεδομένων σας και έλεγχο ταυτότητας βάσει token για ασφαλή πρόσβαση. Είναι το ιδανικό backing store για εφαρμογές Deno που χρειάζονται αξιόπιστη αποθήκευση key-value χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή ή μεταβλητή τιμολόγηση cloud.
Βασικά χαρακτηριστικά του DenoKV
ACID συναλλαγές
Εγγυάται ατομικότητα, συνέπεια, απομόνωση και ανθεκτικότητα για όλες τις λειτουργίες, καθιστώντας το ασφαλές για την αποθήκευση κρίσιμης κατάστασης εφαρμογής.
JavaScript-Native API
Σχεδιασμένο ειδικά για το Deno με ένα ιδιωματικό async API που ενσωματώνεται φυσικά σε υπάρχουσες εφαρμογές Deno και έργα Deno Deploy.
Ατομικές Λειτουργίες Πολλαπλών Κλειδιών
Εκτελεί υπό όρους read-modify-write operations σε πολλαπλά κλειδιά σε μία ενιαία ατομική συναλλαγή, επιτρέποντας διαχείριση κατάστασης χωρίς race conditions.
Δευτερεύοντα Ευρετήρια
Ορίστε δευτερεύοντα ευρετήρια στα δεδομένα σας για να επιτρέψετε αποτελεσματικές αναζητήσεις πέρα από το πρωτεύον κλειδί χωρίς εξωτερική υποδομή ερωτημάτων.
Token-Based ασφάλεια
Διασφαλίζει όλη την πρόσβαση στη βάση δεδομένων με ένα δημιουργημένο διακριτικό πρόσβασης, αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένες συνδέσεις στο key-value store.
Γιατί να τρέξω DenoKV στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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