Το DenoKV είναι μια σύγχρονη βάση δεδομένων key-value που δημιουργήθηκε από τους δημιουργούς του Deno, προσφέροντας αποθήκευση με ισχυρή συνέπεια, με εγγυήσεις συναλλαγών ACID και ένα JavaScript-native API που ενσωματώνεται φυσικά στις εφαρμογές Deno. Υποστηρίζει ατομικές λειτουργίες, δευτερεύοντα ευρετήρια, αυτόματη έκδοση και αποτελεσματικό χειρισμό τόσο μικρών μεταδεδομένων όσο και μεγάλων δυαδικών αντικειμένων — όλα υποστηριζόμενα από μια μηχανή αποθήκευσης SQLite για αξιόπιστη διατήρηση.

Η αυτο-φιλοξενία του DenoKV στον VPS σας προσφέρει προβλέψιμη απόδοση και κόστος σε σύγκριση με τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, πλήρη έλεγχο του επιπέδου δεδομένων σας και έλεγχο ταυτότητας βάσει token για ασφαλή πρόσβαση. Είναι το ιδανικό backing store για εφαρμογές Deno που χρειάζονται αξιόπιστη αποθήκευση key-value χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή ή μεταβλητή τιμολόγηση cloud.