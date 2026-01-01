Αναπτύξτε το OneTimeSecret με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Μοιραστείτε κωδικούς πρόσβασης και ευαίσθητα δεδομένα μέσω συνδέσμων αυτόματης καταστροφής που μπορούν να προβληθούν μόνο μία φορά.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OneTimeSecret
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OneTimeSecret
Το OneTimeSecret σάς επιτρέπει να μοιράζεστε ευαίσθητες πληροφορίες — κωδικούς πρόσβασης, κλειδιά API, προσωπικά μηνύματα — μέσω συνδέσμων που αυτοκαταστρέφονται μετά από μία μόνο προβολή. Μόλις ο παραλήπτης ανοίξει τον σύνδεσμο, το μυστικό διαγράφεται οριστικά από τον server, χωρίς να αφήνει κανένα ίχνος.
Η αυτο-φιλοξενία του OneTimeSecret στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα κοινόχρηστα μυστικά δεν αγγίζουν ποτέ υποδομές τρίτων. Εσείς ελέγχετε την κρυπτογράφηση, τις πολιτικές διατήρησης και τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης, καθιστώντας το ιδανικό για ομάδες που χειρίζονται διαπιστευτήρια, δεδομένα πελατών ή οποιαδήποτε πληροφορία είναι πολύ ευαίσθητη για email ή chat.
Βασικά χαρακτηριστικά του OneTimeSecret
Αυτοκαταστρεφόμενοι σύνδεσμοι
Κάθε μυστικό διαγράφεται αμέσως μετά την πρώτη προβολή, διασφαλίζοντας ότι ευαίσθητα δεδομένα δεν μπορούν να προσπελαστούν ξανά.
Προστασία φράσης πρόσβασης
Προσθέστε μια προαιρετική φράση πρόσβασης ώστε μόνο ο προβλεπόμενος παραλήπτης να μπορεί να αποκρυπτογραφήσει και να διαβάσει το μυστικό.
Ρυθμιζόμενη λήξη
Ρυθμίστε τα μυστικά να λήγουν αυτόματα μετά από λεπτά, ώρες ή ημέρες, ακόμα κι αν δεν ανοιχτούν ποτέ.
Δεν απαιτείται εγγραφή
Οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει και να λάβει μυστικά χωρίς να δημιουργήσει λογαριασμό, μειώνοντας την τριβή για γρήγορη κοινή χρήση.
Υποστήριξη λογαριασμού Admin
Εγγραφείτε έναν λογαριασμό διαχειριστή κατά την πρώτη επίσκεψη για να παρακολουθείτε τη χρήση και να διαχειρίζεστε την εγκατάσταση από το web UI.
Γιατί να τρέξω OneTimeSecret στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.