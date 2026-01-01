Το OneTimeSecret σάς επιτρέπει να μοιράζεστε ευαίσθητες πληροφορίες — κωδικούς πρόσβασης, κλειδιά API, προσωπικά μηνύματα — μέσω συνδέσμων που αυτοκαταστρέφονται μετά από μία μόνο προβολή. Μόλις ο παραλήπτης ανοίξει τον σύνδεσμο, το μυστικό διαγράφεται οριστικά από τον server, χωρίς να αφήνει κανένα ίχνος.

Η αυτο-φιλοξενία του OneTimeSecret στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα κοινόχρηστα μυστικά δεν αγγίζουν ποτέ υποδομές τρίτων. Εσείς ελέγχετε την κρυπτογράφηση, τις πολιτικές διατήρησης και τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης, καθιστώντας το ιδανικό για ομάδες που χειρίζονται διαπιστευτήρια, δεδομένα πελατών ή οποιαδήποτε πληροφορία είναι πολύ ευαίσθητη για email ή chat.