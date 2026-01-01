Αναπτύξτε OpnForm με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Δημιουργός φορμών ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία όμορφων, ενσωματώσιμων φορμών με λογική, ειδοποιήσεις και αναλύσεις.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpnForm
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpnForm
Το OpnForm είναι μια εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα για τα Typeform και Google Forms, σχεδιασμένο για ομάδες που θέλουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων των φορμών τους και της διαδικασίας υποβολής. Παρέχει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών drag-and-drop με υπό όρους λογική, φόρμες πολλαπλών σελίδων, μεταφορτώσεις αρχείων και ένα ευρύ φάσμα τύπων πεδίων — όλα αυτά χωρίς χρεώσεις ανά απάντηση ή δεδομένα που να φεύγουν από την υποδομή σας.
Το self-hosting του OpnForm σάς προσφέρει απεριόριστες απαντήσεις, προσαρμοσμένη επωνυμία και τη δυνατότητα να συνδέετε τις υποβολές φορμών απευθείας με τις δικές σας βάσεις δεδομένων, webhooks και κανάλια ειδοποιήσεων. Εσείς ορίζετε τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων και ελέγχετε ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα υποβολής, καθιστώντας το κατάλληλο για ρυθμιζόμενες βιομηχανίες και ομάδες που ευαισθητοποιούνται στην προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpnForm
builder με drag-and-drop
Δημιουργήστε φόρμες οπτικά με 20+ τύπους πεδίων, συμπεριλαμβανομένων μεταφορτώσεων αρχείων, υπογραφών, κλιμάκων αξιολόγησης και πλεγμάτων μήτρας.
Λογική συνθηκών
Εμφάνιση ή απόκρυψη πεδίων με βάση προηγούμενες απαντήσεις για να καθοδηγήσετε τους ερωτώμενους μόνο σε σχετικές ερωτήσεις.
Webhook και ειδοποιήσεις
Ενεργοποιήστε webhooks και ειδοποιήσεις email σε κάθε υποβολή, ώστε η ομάδα να ειδοποιείται και τα συστήματα να παραμένουν συγχρονισμένα.
Ενσωματώσιμο οπουδήποτε
Ενσωματώστε φόρμες ως popup, slider ή ενσωματωμένο widget σε οποιοδήποτε website χωρίς να ανακατευθύνετε τους επισκέπτες μακριά από τη σελίδα σας.
Διαχείριση απόκρισης
Προβολή, φιλτράρισμα και εξαγωγή όλων των υποβολών φορμών από ένα ενσωματωμένο dashboard με αναζήτηση σε επίπεδο στήλης και εξαγωγή CSV.
Γιατί να τρέξω OpnForm στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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