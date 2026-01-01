Το OpnForm είναι μια εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα για τα Typeform και Google Forms, σχεδιασμένο για ομάδες που θέλουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων των φορμών τους και της διαδικασίας υποβολής. Παρέχει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών drag-and-drop με υπό όρους λογική, φόρμες πολλαπλών σελίδων, μεταφορτώσεις αρχείων και ένα ευρύ φάσμα τύπων πεδίων — όλα αυτά χωρίς χρεώσεις ανά απάντηση ή δεδομένα που να φεύγουν από την υποδομή σας.

Το self-hosting του OpnForm σάς προσφέρει απεριόριστες απαντήσεις, προσαρμοσμένη επωνυμία και τη δυνατότητα να συνδέετε τις υποβολές φορμών απευθείας με τις δικές σας βάσεις δεδομένων, webhooks και κανάλια ειδοποιήσεων. Εσείς ορίζετε τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων και ελέγχετε ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα υποβολής, καθιστώντας το κατάλληλο για ρυθμιζόμενες βιομηχανίες και ομάδες που ευαισθητοποιούνται στην προστασία της ιδιωτικής ζωής.